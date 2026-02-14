Cuộc đua lên Mặt Trăng của Elon Musk và Jeff Bezos

Hai tỷ phú Elon Musk và Jeff Bezos tham gia vào cuộc đua không gian giữa Mỹ và Trung Quốc với các kế hoạch xây căn cứ, triển khai vệ tinh AI và phát triển tàu đổ bộ cho chương trình Artemis.

Toàn cảnh màn phóng tên lửa vệ tinh Starlink của SpaceX do tỷ phú Elon Musk sở hữu. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, cuộc cạnh tranh giữa Elon Musk và Jeff Bezos bước sang giai đoạn quyết liệt khi cả SpaceX và Blue Origin đều tăng tốc các chương trình Mặt Trăng, trong bối cảnh Trung Quốc đặt mục tiêu đưa phi hành gia lên đây vào năm 2030.

Gần đây, tỷ phú Elon Musk chia sẻ trong các podcast và cuộc họp nội bộ rằng ông muốn xây dựng "Moonbase Alpha" - một căn cứ trên bề mặt Mặt Trăng, đồng thời lắp đặt thiết bị phóng vệ tinh trực tiếp từ đây.

Tham vọng này gắn với kế hoạch mở rộng mạng lưới điện toán AI ngoài không gian, với quy mô có thể lên tới một triệu vệ tinh.

Động thái của Musk cho thấy sự điều chỉnh đáng chú ý trong chiến lược dài hạn. Từ khi thành lập SpaceX năm 2002, ông luôn nhấn mạnh mục tiêu đưa con người lên sao Hỏa và thậm chí cho rằng Mặt Trăng chỉ là "sự xao nhãng" khỏi dự định này.

Tuy nhiên, khi SpaceX chuẩn bị IPO trong năm nay với mức định giá được dự báo có thể vượt 1.000 tỷ USD , việc khẳng định vị thế dẫn đầu trong chương trình quay lại Mặt Trăng được xem là yếu tố quan trọng nhằm thu hút nhà đầu tư.

Andrew Chanin, CEO quỹ đầu tư chuyên về không gian ProcureAM, cho rằng nếu Mặt Trăng trở thành "bệ phóng chiến lược", công ty nào xây dựng hạ tầng sớm sẽ có tiếng nói đáng kể trong cách khai thác và sử dụng khu vực này.

Ở chiều ngược lại, Blue Origin của Jeff Bezos cũng đang chuyển hướng mạnh sang chương trình Blue Moon. Công ty có trụ sở tại Seattle đã thu hẹp mảng du lịch không gian cận quỹ đạo để dồn nguồn lực cho tàu đổ bộ Mặt Trăng.

Một sứ mệnh không người lái dự kiến được thực hiện trong năm nay, đóng vai trò tiền đề cho các chuyến bay có phi hành gia sau đó.

Tuần trước, tàu đổ bộ của Blue Origin được chuyển đến Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA tại Texas để thử nghiệm nhiệt và chân không trước khi phóng.

Blue Origin và SpaceX đều nhận hàng tỷ USD tài trợ từ NASA để phát triển tàu đổ bộ cho chương trình Artemis, vốn đặt mục tiêu đưa phi hành gia Mỹ trở lại Mặt Trăng trong thập kỷ này.

NASA coi việc quay lại Mặt Trăng là bước chuẩn bị cho các sứ mệnh xa hơn tới sao Hỏa, đồng thời là cách duy trì ưu thế trước Trung Quốc. Mỹ từng đưa 12 phi hành gia đặt chân lên Mặt Trăng trong khuôn khổ chương trình Apollo, kết thúc năm 1972.

Reuters cho biết tên lửa Starship của SpaceX - đóng vai trò vừa là phương tiện phóng vừa là tàu đổ bộ - đã thực hiện 11 lần phóng thử kể từ năm 2023 nhưng chưa triển khai tải trọng vào quỹ đạo. Mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt Trăng vào năm 2028 được nhiều chuyên gia trong ngành đánh giá là đầy thách thức, do còn hàng loạt bước kỹ thuật phải hoàn thiện từ tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo đến hạ cánh an toàn trên địa hình gồ ghề.

Sức nóng từ màn so tài giữa Musk và Bezos cũng tạo hiệu ứng lan tỏa tới toàn ngành công nghiệp không gian Mỹ. Justin Cyrus, CEO công ty Lunar Outpost, cho biết ông nhận được 20 cuộc gọi từ nhà đầu tư chỉ trong một tuần sau khi Musk công khai nhấn mạnh tham vọng Mặt Trăng.

Theo ông, cộng đồng đầu tư đang có "sự thay đổi rõ rệt trong tư duy" đối với hạ tầng trên bề mặt Mặt Trăng.