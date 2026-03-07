Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ bất ngờ tăng cao

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ trong tháng 2 tăng 4,4%, vốn bị ảnh hưởng bởi thời tiết mùa đông khắc nghiệt và cuộc đình công tại một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lớn.

Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ ghi nhận mức giảm 92.000 việc làm. Ảnh: Reuters.

Mới đây, Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ ghi nhận mức giảm 92.000 việc làm trong tháng 2, trong khi trước đó chuyên gia dự báo tăng 50.000 việc làm và thậm chí con số này thấp hơn mức 126.000 của tháng 1 sau khi được điều chỉnh giảm. Như vậy, tháng 2 đánh dấu lần thứ 3 trong năm số việc làm tại Mỹ giảm, theo CNBC.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,4% khi việc làm giảm ở nhiều lĩnh vực quan trọng. Ngành dịch vụ thông tin, lĩnh vực chịu tác động bởi việc cắt giảm nhân sự liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), cũng mất 11.000 việc làm. Trong vòng 12 tháng qua, ngành này mất trung bình 5.000 việc làm/tháng.

Ngoài ra, ngành sản xuất cũng giảm 12.000 việc làm, bất chấp các nỗ lực về chính sách thuế nhằm đưa việc làm quay trở lại.

Việc làm trong chính phủ liên bang giảm 10.000 trong tháng. Động thái cắt giảm biên chế liên bang của Tổng thống Donald Trump đã khiến tổng số việc làm giảm 330.000, tương đương 11% lực lượng lao động kể từ tháng 10/2024, chỉ vài tháng trước khi ông nhậm chức.

Mặt khác, lĩnh vực vận tải và kho bãi giảm 11.000 việc làm, trong khi hỗ trợ xã hội là một trong số ít ngành ghi nhận tăng trưởng khi tạo ra thêm 9.000 việc làm mới. Ngoài ra, thất nghiệp dài hạn cũng tăng mạnh, với thời gian thất nghiệp trung bình lên tới 25,7 tuần, mức cao nhất kể từ tháng 12/2021.

Khảo sát hộ gia đình, dùng để tính tỷ lệ thất nghiệp, cũng cho thấy bức tranh kinh tế còn yếu hơn. Phần này của báo cáo ghi nhận số người đang làm việc giảm 185.000, trong khi số người thất nghiệp tăng 203.000. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm nhẹ xuống 62%, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh các tín hiệu kinh tế đang diễn biến trái chiều. Nhà kinh tế Thomas Simons của Jefferies cho rằng mức giảm việc làm trong tháng 2 là một sự trùng hợp của hàng loạt yếu tố bất lợi mang tính tạm thời, xuất hiện sau khi số liệu tháng 1 tăng vượt xu hướng.

"Ngay cả khi loại trừ các ngành bị ảnh hưởng bởi thời tiết và cuộc đình công (kết thúc ngày 23/2), đây vẫn là dữ liệu việc làm kém", ông Simons nói thêm.

Đáng chú ý, lạm phát trước đó đã hạ nhiệt, nhưng việc giá xăng tăng gần đây do xung đột ở Trung Đông đã làm dấy lên lo ngại về một đợt tăng lạm phát mới.

Ở những lĩnh vực khác, tăng trưởng kinh tế vẫn vững chắc, với các báo cáo tuần này cho thấy cả ngành dịch vụ và sản xuất đều đang mở rộng. Người tiêu dùng vẫn chi tiêu khá tốt, dù các dấu hiệu cho thấy phần lớn chi tiêu đến từ nhóm thu nhập cao.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết mức tăng việc làm trung bình trong vài tháng qua phù hợp với xu hướng, trong bối cảnh chính quyền đang siết chặt nhập cư bất hợp pháp. Kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức vào tháng 1/2025, nền kinh tế chỉ tạo trung bình dưới 5.000 việc làm mới/tháng.

"Điều này khá phù hợp với những gì chúng tôi dự đoán, bởi tỷ lệ nhập cư đã giảm mạnh đến mức số việc làm cần thiết để giữ tỷ lệ thất nghiệp ổn định mỗi tháng có khả năng chỉ khoảng 30.000-40.000", Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Mỹ nói trên kênh CNBC.

Trước tình hình trên, các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã áp dụng cách tiếp cận thận trọng trong hoạch định chính sách sau một loạt đợt cắt giảm lãi suất. Phần lớn các nhà hoạch định chính sách ủng hộ cách tiếp cận theo hướng "chờ đợi và quan sát", trong lúc tiếp tục đánh giá tác động của việc cắt giảm lãi suất cũng như các yếu tố địa chính trị như thuế quan và xung đột với Iran.

Theo công cụ CME Group FedWatch, sau báo cáo bảng lương, các nhà giao dịch đã đẩy sớm kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo sang tháng 7 và định giá khả năng có 2 lần cắt giảm trước thềm cuối năm,

Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết một báo cáo việc làm yếu có thể ảnh hưởng đến chính sách. Ông là một trong số ít thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) ủng hộ việc cắt giảm lãi suất sớm.