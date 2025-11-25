Việt Nam sắp có công ty vốn hóa 1 triệu tỷ đồng đầu tiên

Trong bối cảnh thị trường chịu áp lực bán và chìm trong sắc đỏ, đà bứt phá của cổ phiếu VIC đang đưa vốn hóa Tập đoàn Vingroup tiến sát mốc 1 triệu tỷ đồng.

Cổ phiếu VIC tăng liên tiếp lên mức kỷ lục mới đưa vốn hóa doanh nghiệp tiến sát mốc 1 triệu tỷ đồng. Ảnh: Việt Linh.

Dư âm của nhịp tăng hơn 13 điểm hôm qua tưởng như đủ để giữ thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục đi lên, nhưng phiên giao dịch 25/11 lại diễn ra với trạng thái trái ngược. Nhà đầu tư chọn đứng ngoài quan sát nhiều hơn là xuống tiền, và tâm lý lưỡng lự đó nhanh chóng phản ánh lên bảng điện khi VN-Index không thể bứt ra khỏi vùng tham chiếu.

Suốt cả phiên sáng, chỉ số lớn nhất thị trường trong nước chỉ dao động quanh vùng 1.670-1.675 điểm. Sức nâng đỡ chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như Vingroup, Vietjet hay Hoàng Anh Gia Lai. Phần còn lại của thị trường vẫn kém sắc nhưng vẫn chưa đủ để tạo ra một nhịp điều chỉnh sâu.

Bước sang phiên chiều, diễn biến bắt đầu chuyển xấu khi bên bán mạnh dạn tiến lên, đẩy VN-Index rơi xuống dưới tham chiếu. Mặt khác, bên mua tỏ ra hời hợt, không đủ quyết liệt để kéo chỉ số hồi lên. Thị trường vì thế rơi vào thế nghiêng hẳn về bên bán, dù không hoảng loạn nhưng lại thiếu hẳn động lực mua.

Điểm sáng hiếm hoi của phiên là thanh khoản. Giá trị khớp lệnh trên cả 3 sàn vọt lên 29.400 tỷ đồng , mức cao nhất kể từ đầu tháng. Dòng tiền xuất hiện trở lại, nhưng thay vì “đỡ giá”, phần lớn lại được dùng để thoát hàng, càng khiến sắc đỏ lan rộng.

Kết phiên, VN-Index giảm 7,62 điểm (-0,5%) xuống 1.660,36 điểm; HNX-Index giảm 3,92 điểm (-1,5%) xuống 257,3 điểm; UPCoM-Index giảm 0,01 điểm (-0,1%) xuống 118,92 điểm.

Bảng điện tử nghiêng hẳn về phe bán với 483 mã giảm (gồm 10 mã giảm sàn), 858 mã đứng tham chiếu và chỉ 260 mã tăng (gồm 25 mã tăng trần).

Ngay cả rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 cũng không khá hơn khi chứng kiến 24 mã giảm, chỉ 5 mã tăng và duy nhất STB giữ tham chiếu.

VN-Index vẫn chưa thoát khỏi xu hướng đi ngang. Ảnh: TradingView.

Áp lực khiến VN-Index đổ dốc trong phiên chủ yếu xuất phát từ nhóm vốn hóa lớn. Trong đó, hầu hết mã ngân hàng đồng loạt suy yếu với VPB (-2,8%), VCB (-1%), BID (-1,7%), TCB (-1,5%), CTG (-1,3%), SSI (-4,5%), MBB (-1,3%). Bên cạnh đó, GVR (-2,2%), VRE (-3,1%) và VNM (-1,8%) cũng góp mặt trong nhóm tác động xấu đến Index.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn có vài điểm sáng xoay quanh nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng, cố gắng giữ nhịp cho VN-Index như VIC (+1,5%), VJC (tăng trần), VPL (+4,6%), GEE (tăng trần), HDB (+2,3%), GEX (+3,7%), LPB (+0,9%), HAG (+3,3%), KBC (+1,9%) và PVT (+3,6%).

Trong số đó, nổi bật nhất vẫn là VIC khi tiếp tục cuộc hành trình phá đỉnh. Giá cổ phiếu này đã leo lên 243.000 đồng/đơn vị, giá đóng cửa cao nhất từ trước đến nay, đưa hiệu suất tăng trưởng từ đầu năm lên gấp 6 lần.

Đà tăng kéo dài 7 phiên liên tiếp đã đưa vốn hóa của Vingroup lên gần 950.000 tỷ đồng , gấp đôi Vietcombank - doanh nghiệp đứng phía sau trên bảng xếp hạng vốn hóa. Chỉ cần thị giá VIC tăng thêm 5% nữa, vốn hóa của tập đoàn sẽ chính thức vượt mốc 1 triệu tỷ đồng , trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên chinh phục mốc lịch sử này.

Với đà tăng kể trên của cổ phiếu, diễn biến tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cũng “leo thang” tương ứng. Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, tài sản của ông đã chạm đỉnh 22,5 tỷ USD , tăng 1,3 tỷ USD chỉ trong một ngày. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một doanh nhân Việt Nam có mặt trong top 100 người giàu nhất thế giới.

Cũng trong hôm nay, cổ phiếu VJC của Vietjet bất ngờ tăng trần và vượt đỉnh lịch sử 219.100 đồng/đơn vị, tương ứng vốn hóa gần 130.000 tỷ đồng .

Sự bứt phá này lập tức phản ánh vào tài sản của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Phương Thảo. Theo Forbes, bà hiện sở hữu 4,9 tỷ USD , tăng 412 triệu USD trong 24 giờ qua, tiếp tục củng cố vị thế người giàu thứ hai Việt Nam, chỉ xếp sau ông Phạm Nhật Vượng.