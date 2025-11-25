Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Việt Nam sắp có công ty vốn hóa 1 triệu tỷ đồng đầu tiên

  • Thứ ba, 25/11/2025 16:58 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Trong bối cảnh thị trường chịu áp lực bán và chìm trong sắc đỏ, đà bứt phá của cổ phiếu VIC đang đưa vốn hóa Tập đoàn Vingroup tiến sát mốc 1 triệu tỷ đồng.

Cổ phiếu VIC tăng liên tiếp lên mức kỷ lục mới đưa vốn hóa doanh nghiệp tiến sát mốc 1 triệu tỷ đồng. Ảnh: Việt Linh.

Dư âm của nhịp tăng hơn 13 điểm hôm qua tưởng như đủ để giữ thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục đi lên, nhưng phiên giao dịch 25/11 lại diễn ra với trạng thái trái ngược. Nhà đầu tư chọn đứng ngoài quan sát nhiều hơn là xuống tiền, và tâm lý lưỡng lự đó nhanh chóng phản ánh lên bảng điện khi VN-Index không thể bứt ra khỏi vùng tham chiếu.

Suốt cả phiên sáng, chỉ số lớn nhất thị trường trong nước chỉ dao động quanh vùng 1.670-1.675 điểm. Sức nâng đỡ chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như Vingroup, Vietjet hay Hoàng Anh Gia Lai. Phần còn lại của thị trường vẫn kém sắc nhưng vẫn chưa đủ để tạo ra một nhịp điều chỉnh sâu.

Bước sang phiên chiều, diễn biến bắt đầu chuyển xấu khi bên bán mạnh dạn tiến lên, đẩy VN-Index rơi xuống dưới tham chiếu. Mặt khác, bên mua tỏ ra hời hợt, không đủ quyết liệt để kéo chỉ số hồi lên. Thị trường vì thế rơi vào thế nghiêng hẳn về bên bán, dù không hoảng loạn nhưng lại thiếu hẳn động lực mua.

Điểm sáng hiếm hoi của phiên là thanh khoản. Giá trị khớp lệnh trên cả 3 sàn vọt lên 29.400 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ đầu tháng. Dòng tiền xuất hiện trở lại, nhưng thay vì “đỡ giá”, phần lớn lại được dùng để thoát hàng, càng khiến sắc đỏ lan rộng.

Kết phiên, VN-Index giảm 7,62 điểm (-0,5%) xuống 1.660,36 điểm; HNX-Index giảm 3,92 điểm (-1,5%) xuống 257,3 điểm; UPCoM-Index giảm 0,01 điểm (-0,1%) xuống 118,92 điểm.

Bảng điện tử nghiêng hẳn về phe bán với 483 mã giảm (gồm 10 mã giảm sàn), 858 mã đứng tham chiếu và chỉ 260 mã tăng (gồm 25 mã tăng trần).

Ngay cả rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 cũng không khá hơn khi chứng kiến 24 mã giảm, chỉ 5 mã tăng và duy nhất STB giữ tham chiếu.

vingroup, pham nhat vuong, co phieu anh 1

VN-Index vẫn chưa thoát khỏi xu hướng đi ngang. Ảnh: TradingView.

Áp lực khiến VN-Index đổ dốc trong phiên chủ yếu xuất phát từ nhóm vốn hóa lớn. Trong đó, hầu hết mã ngân hàng đồng loạt suy yếu với VPB (-2,8%), VCB (-1%), BID (-1,7%), TCB (-1,5%), CTG (-1,3%), SSI (-4,5%), MBB (-1,3%). Bên cạnh đó, GVR (-2,2%), VRE (-3,1%) và VNM (-1,8%) cũng góp mặt trong nhóm tác động xấu đến Index.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn có vài điểm sáng xoay quanh nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng, cố gắng giữ nhịp cho VN-Index như VIC (+1,5%), VJC (tăng trần), VPL (+4,6%), GEE (tăng trần), HDB (+2,3%), GEX (+3,7%), LPB (+0,9%), HAG (+3,3%), KBC (+1,9%) và PVT (+3,6%).

Trong số đó, nổi bật nhất vẫn là VIC khi tiếp tục cuộc hành trình phá đỉnh. Giá cổ phiếu này đã leo lên 243.000 đồng/đơn vị, giá đóng cửa cao nhất từ trước đến nay, đưa hiệu suất tăng trưởng từ đầu năm lên gấp 6 lần.

Đà tăng kéo dài 7 phiên liên tiếp đã đưa vốn hóa của Vingroup lên gần 950.000 tỷ đồng, gấp đôi Vietcombank - doanh nghiệp đứng phía sau trên bảng xếp hạng vốn hóa. Chỉ cần thị giá VIC tăng thêm 5% nữa, vốn hóa của tập đoàn sẽ chính thức vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên chinh phục mốc lịch sử này.

Với đà tăng kể trên của cổ phiếu, diễn biến tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cũng “leo thang” tương ứng. Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, tài sản của ông đã chạm đỉnh 22,5 tỷ USD, tăng 1,3 tỷ USD chỉ trong một ngày. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một doanh nhân Việt Nam có mặt trong top 100 người giàu nhất thế giới.

Cũng trong hôm nay, cổ phiếu VJC của Vietjet bất ngờ tăng trần và vượt đỉnh lịch sử 219.100 đồng/đơn vị, tương ứng vốn hóa gần 130.000 tỷ đồng.

Sự bứt phá này lập tức phản ánh vào tài sản của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Phương Thảo. Theo Forbes, bà hiện sở hữu 4,9 tỷ USD, tăng 412 triệu USD trong 24 giờ qua, tiếp tục củng cố vị thế người giàu thứ hai Việt Nam, chỉ xếp sau ông Phạm Nhật Vượng.

Sếp Hòa Phát cầm cố 58 triệu cổ phiếu cho công ty nông nghiệp đi vay

Gần 58 triệu cổ phiếu HPG của Chủ tịch Trần Đình Long và các lãnh đạo chủ chốt được dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay của Nông nghiệp Hòa Phát.

09:45 23/11/2025

Mua bán tiền số qua sàn chưa được cấp phép có thể bị phạt 30 triệu

Đây là đề xuất trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa đang được cơ quan quản lý lấy ý kiến.

31:1879 hôm qua

Ông Phạm Nhật Vượng tiệm cận top 100 người giàu nhất hành tinh

Sau khi cổ phiếu VIC chạm đỉnh lịch sử và kéo vốn hóa tập đoàn tăng lên gần 900.000 tỷ đồng tuần qua, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng cũng vượt mốc 21 tỷ USD.

13:13 23/11/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

vingroup phạm nhật vượng cổ phiếu Tiền mã hóa Vietjet Air Vingroup Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Thị Phương Thảo Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn vic tỷ phú tài sản vốn hóa

  • Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là tổng giám đốc của hãng hàng không VietJet Air, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng HDBank. Bà là người Việt Nam thứ 2 được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD với tài sản ước tính khoảng 1,7 tỷ USD (2017).

    • Năm sinh: 1970
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chồng: Nguyễn Thanh Hùng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • VietJet Air

    VietJet Air

    Công ty cổ phần Hàng không VietJet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong số ít hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới có lãi ngay từ năm thứ 2 hoạt động. Theo tuyến bố của hãng này, năm 2017, hãng chiếm 43% thị phần bay nội địa. Tuy nhiên, VietJet cũng dính nhiều lùm xùm liên quan tới các chiến lược marketing đặc biệt là việc cho tiếp viên mặc bikini hồi mới ra mắt.

    • Thành lập: 2007
    • Sáng lập: Nguyễn Thị Phương Thảo và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VJC

    Website

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

Đọc tiếp

Thu tuong dua cong thuc phat trien cho TP.HCM hinh anh

Thủ tướng đưa công thức phát triển cho TP.HCM

4 giờ trước 20:05 25/11/2025

0

Tại chương trình đối thoại chiều 25/11, Thủ tướng đưa ra công thức phát triển TP.HCM, đồng thời bày tỏ tin tưởng thành phố sẽ vươn lên trở thành siêu đô thị năng động và sáng tạo.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý