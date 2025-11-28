Ông Phạm Nhật Vượng lọt top 5 tỷ phú 'kiếm tiền' nhiều nhất thế giới

Tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng thêm 1,2 tỷ USD trong phiên 28/11, đưa ông lọt nhóm 5 tỷ phú có mức gia tăng tài sản mạnh nhất thế giới trong ngày.

Tài sản của Chủ tịch Vingroup chạm mức kỷ lục 23,6 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg.

Kết thúc phiên 28/11, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tiếp tục khẳng định vai trò "đầu kéo" của nhóm vốn hóa lớn khi tăng 5% lên 260.400 đồng/đơn vị, thiết lập mức giá kỷ lục mới trong lịch sử giao dịch.

Trong bối cảnh thị trường chung lình xình, phân hóa mạnh và thiếu động lực, VIC đã có chuỗi 10 phiên tăng liên tiếp. Riêng hôm nay, mã này đóng góp hơn 11 điểm vào VN-Index, trở thành nhân tố quyết định giúp chỉ số chính giữ được sắc xanh và chốt phiên tại mốc 1.690 điểm.

Đáng nói hơn, đà tăng mạnh và bền bỉ này cũng đưa vốn hóa của Vingroup lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng , trở thành doanh nghiệp niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Diễn biến vượt trội của cổ phiếu cũng kéo tài sản Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng mạnh theo. Dữ liệu theo thời gian thực của Forbes ghi nhận tài sản của vị doanh nhân đã đạt 23,6 tỷ USD , tăng thêm 1,2 tỷ USD chỉ trong một phiên giao dịch. So với đầu năm, tài sản của Chủ tịch Vingroup đã tăng tới 3,6 lần.

Đáng chú ý, ông Phạm Nhật Vượng cũng trở thành một trong 5 tỷ phú thế giới ghi nhận giá trị tài sản tăng mạnh nhất hôm nay, cùng với Chủ tịch LVMH Bernard Arnault (tăng 1,9 tỷ USD ), nhà sáng lập Barito Pacific Group Prajogo Pangestu (tăng 1,6 tỷ USD ), CEO SoftBank Masayoshi Son và CEO Pop Mart Wang Ning (cùng tăng 1,6 tỷ USD ).

Khối tài sản hiện tại không chỉ đưa ông Vượng vào top 100 người giàu nhất hành tinh, ở vị trí thứ 97, mà còn lần đầu tiên đánh dấu việc một doanh nhân Việt Nam góp mặt trong nhóm siêu giàu toàn cầu. Ông cũng vượt qua nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới như "ông trùm" truyền thông Rupert Murdoch hay nhà sáng lập BYD Wang Chanfu.

Ông Phạm Nhật Vượng là 1 trong 5 tỷ phú "kiếm" nhiều nhất hôm nay. Ảnh: Forbes.

Tính riêng lượng sở hữu trực tiếp hơn 346 triệu cổ phiếu VIC (tương đương 8,9% vốn điều lệ), giá trị phần tài sản này đã lên tới 90.100 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, ông Vượng còn nắm giữ gián tiếp hàng trăm triệu cổ phiếu VIC thông qua nhiều pháp nhân liên quan như CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh, CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI (nay là Hưng Long)..., qua đó củng cố vị thế cổ đông lớn nhất và có ảnh hưởng mạnh nhất tới tập đoàn.

Đà tăng của VIC xuất hiện trong bối cảnh Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Vingroup. Trước đó, các cổ đông đã thông qua phương án phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VIC sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Kế hoạch phát hành dự kiến thực hiện ngay trong quý IV, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định dựa trên điều kiện thị trường.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của tập đoàn sẽ tăng gấp đôi, vượt 77.000 tỷ đồng , qua đó giúp Vingroup vượt Hòa Phát và nhiều ngân hàng lớn để trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.