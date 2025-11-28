Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Ông Phạm Nhật Vượng lọt top 5 tỷ phú 'kiếm tiền' nhiều nhất thế giới

  • Thứ sáu, 28/11/2025 19:13 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng thêm 1,2 tỷ USD trong phiên 28/11, đưa ông lọt nhóm 5 tỷ phú có mức gia tăng tài sản mạnh nhất thế giới trong ngày.

Tài sản của Chủ tịch Vingroup chạm mức kỷ lục 23,6 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg.

Kết thúc phiên 28/11, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tiếp tục khẳng định vai trò "đầu kéo" của nhóm vốn hóa lớn khi tăng 5% lên 260.400 đồng/đơn vị, thiết lập mức giá kỷ lục mới trong lịch sử giao dịch.

Trong bối cảnh thị trường chung lình xình, phân hóa mạnh và thiếu động lực, VIC đã có chuỗi 10 phiên tăng liên tiếp. Riêng hôm nay, mã này đóng góp hơn 11 điểm vào VN-Index, trở thành nhân tố quyết định giúp chỉ số chính giữ được sắc xanh và chốt phiên tại mốc 1.690 điểm.

Đáng nói hơn, đà tăng mạnh và bền bỉ này cũng đưa vốn hóa của Vingroup lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Diễn biến vượt trội của cổ phiếu cũng kéo tài sản Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng mạnh theo. Dữ liệu theo thời gian thực của Forbes ghi nhận tài sản của vị doanh nhân đã đạt 23,6 tỷ USD, tăng thêm 1,2 tỷ USD chỉ trong một phiên giao dịch. So với đầu năm, tài sản của Chủ tịch Vingroup đã tăng tới 3,6 lần.

Đáng chú ý, ông Phạm Nhật Vượng cũng trở thành một trong 5 tỷ phú thế giới ghi nhận giá trị tài sản tăng mạnh nhất hôm nay, cùng với Chủ tịch LVMH Bernard Arnault (tăng 1,9 tỷ USD), nhà sáng lập Barito Pacific Group Prajogo Pangestu (tăng 1,6 tỷ USD), CEO SoftBank Masayoshi Son và CEO Pop Mart Wang Ning (cùng tăng 1,6 tỷ USD).

Khối tài sản hiện tại không chỉ đưa ông Vượng vào top 100 người giàu nhất hành tinh, ở vị trí thứ 97, mà còn lần đầu tiên đánh dấu việc một doanh nhân Việt Nam góp mặt trong nhóm siêu giàu toàn cầu. Ông cũng vượt qua nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới như "ông trùm" truyền thông Rupert Murdoch hay nhà sáng lập BYD Wang Chanfu.

pham nhat vuong anh 1

Ông Phạm Nhật Vượng là 1 trong 5 tỷ phú "kiếm" nhiều nhất hôm nay. Ảnh: Forbes.

Tính riêng lượng sở hữu trực tiếp hơn 346 triệu cổ phiếu VIC (tương đương 8,9% vốn điều lệ), giá trị phần tài sản này đã lên tới 90.100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông Vượng còn nắm giữ gián tiếp hàng trăm triệu cổ phiếu VIC thông qua nhiều pháp nhân liên quan như CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh, CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI (nay là Hưng Long)..., qua đó củng cố vị thế cổ đông lớn nhất và có ảnh hưởng mạnh nhất tới tập đoàn.

Đà tăng của VIC xuất hiện trong bối cảnh Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Vingroup. Trước đó, các cổ đông đã thông qua phương án phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VIC sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Kế hoạch phát hành dự kiến thực hiện ngay trong quý IV, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định dựa trên điều kiện thị trường.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của tập đoàn sẽ tăng gấp đôi, vượt 77.000 tỷ đồng, qua đó giúp Vingroup vượt Hòa Phát và nhiều ngân hàng lớn để trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Vingroup vừa trở thành công ty Việt Nam đầu tiên trị giá 1 triệu tỷ

Vốn hóa Vingroup đã vượt 1 triệu tỷ đồng trong phiên 28/11, trở thành doanh nghiệp niêm yết đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam đạt cột mốc này.

5 giờ trước

Cổ phiếu 'họ Gelex' đua nhau tăng trần

Nhóm cổ phiếu liên quan đến hệ sinh thái Gelex đồng loạt tăng trần trong phiên 26/11, trở thành tâm điểm kéo VN-Index bật mạnh.

16:19 26/11/2025

Chủ tịch một tập đoàn công nghệ gom gần 5,5 triệu cổ phiếu Vinasun

Thành viên HĐQT Vinasun Lê Hải Đoàn bất ngờ đăng ký mua thêm gần 5,5 triệu cổ phiếu VNS, động thái có thể đưa nhóm cổ đông liên quan nâng tỷ lệ sở hữu lên sát ngưỡng 25%.

11:21 26/11/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

phạm nhật vượng Phạm Nhật Vượng Tiền mã hóa Vingroup vingroup vic tài sản

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

35 chuyen bay phai doi duong tranh bao so 15 hinh anh

35 chuyến bay phải đổi đường tránh bão số 15

34 phút trước 20:35 28/11/2025

0

Do ảnh hưởng của bão số 15, có 35 chuyến bay buộc phải đổi đường bay để tránh vùng thời tiết nguy hiểm. Ngành hàng không đã kích hoạt phương án điều hành đặc biệt.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý