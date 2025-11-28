Vingroup vừa trở thành công ty Việt Nam đầu tiên trị giá 1 triệu tỷ

Vốn hóa Vingroup đã vượt 1 triệu tỷ đồng trong phiên 28/11, trở thành doanh nghiệp niêm yết đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam đạt cột mốc này.

Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt vốn hóa cao nhất lịch sử sàn chứng khoán Việt Nam. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch với trạng thái dè chừng trong phiên 28/11. Áp lực bán tuy không quá mạnh nhưng duy trì đều trong suốt phiên, khiến VN-Index gần như chỉ dao động trong biên độ hẹp và thiếu động lực bứt phá.

Sắc xanh duy trì đến cuối ngày phần lớn nhờ lực đỡ hiếm hoi từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Nếu không có nhóm vốn hóa lớn này, khả năng VN-Index giữ được mức tăng hôm nay là rất thấp.

Thanh khoản tiếp tục cho thấy sự tiết chế của dòng tiền. Giá trị trao tay trên toàn thị trường duy trì quanh ngưỡng 25.500 tỷ đồng , phản ánh tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư trong bối cảnh chờ thêm tín hiệu rõ ràng hơn về xu hướng. Dòng tiền mới chưa thực sự hình thành, trong khi lực cầu bắt đáy chỉ xuất hiện cục bộ ở một số nhóm ngành.

Kết phiên, VN-Index tăng 6,67 điểm (+0,4%) lên 1.690,99 điểm. Diễn biến trên các sàn Hà Nội còn kém tích cực hơn: HNX-Index giảm 1,52 điểm (-0,6%) xuống 259,91 điểm; UPCoM-Index lùi 0,38 điểm (-0,3%) xuống 118,98 điểm.

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Toàn thị trường ghi nhận 338 mã tăng (49 mã tăng trần), trong khi số mã giảm lên tới 435 mã (18 mã giảm sàn), 826 mã đứng giá.

Ở nhóm VN30, độ rộng tiêu cực khi chỉ có 10 mã tăng, 3 mã đứng giá và tới 17 mã giảm. Dẫu vậy, phần tăng đến từ các cổ phiếu trụ vẫn đủ để kéo chỉ số VN30 tăng gần 3 điểm, chốt tại 1.923 điểm.

Cổ phiếu VIC đã tăng 10 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục đóng vai trò đầu tàu, trở thành lực đẩy quan trọng nhất của VN-Index trong phiên. Bốn mã VIC (+5%), VPL (+6,2%), VHM (+0,4%) và VRE (+1,8%) đóng góp tổng cộng hơn 14 điểm vào đà tăng chung, mức ảnh hưởng vượt trội so với phần còn lại của thị trường.

Ngoài nhóm này, VN-Index cũng nhận thêm hỗ trợ từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM (+3,2%), VPB (+0,5%), GAS (+0,6%), VJC (+0,7%), CTG (+0,3%) và CII (+2,9%), dù mức tác động nhìn chung khá khiêm tốn.

Tâm điểm chú ý thuộc về VIC khi cổ phiếu này bật tăng hơn 5%, thiết lập mức giá kỷ lục mới 260.400 đồng/đơn vị. Với diễn biến này, vốn hóa của Vingroup lần đầu vượt mốc 1 triệu tỷ đồng , đây cũng chính là mức cao nhất mà một doanh nghiệp niêm yết từng đạt trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đà tăng diễn ra trong bối cảnh Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Vingroup.

Trước đó, cổ đông đã thông qua phương án phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VIC sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Kế hoạch phát hành dự kiến thực hiện ngay trong quý IV, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của tập đoàn sẽ tăng gấp đôi lên hơn 77.000 tỷ đồng , đưa Vingroup vượt Hòa Phát và nhiều ngân hàng lớn, trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Giao dịch của khối ngoại cũng góp phần đáng kể vào sắc xanh của một số mã trụ. Riêng VIC được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 130 tỷ đồng . Nhóm này đồng thời gom mạnh VNM (+ 241 tỷ đồng ) và VIX (+ 106 tỷ đồng ), qua đó đưa tổng giá trị mua ròng toàn thị trường lên hơn 320 tỷ đồng trong phiên.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung ở FPT (-133 tỷ đồng) và VCB (- 127 tỷ đồng ), kéo hai cổ phiếu này giảm điểm và trở thành lực cản của chỉ số.