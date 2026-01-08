Campuchia thanh lý ngân hàng của Trần Chí

Chỉ một ngày sau khi ông trùm lửa đảo Trần Chí bị bắt và tước quốc tịch, Ngân hàng Trung ương Campuchia quyết định đưa Prince Bank vào diện thanh lý, đình chỉ toàn bộ hoạt động.

Prince Bank - ngân hàng thuộc hệ sinh thái Prince Group của Trần Chí - chính thức bị Campuchia đưa vào diện thanh lý. Ảnh: Yonhap.

Ngày 8/1, Ngân hàng Trung ương Campuchia (NBC) thông báo đưa Prince Bank - tổ chức tài chính thuộc hệ sinh thái Prince Group của tỷ phú Trần Chí (Chen Zhi) - vào diện thanh lý, đồng thời đình chỉ toàn bộ hoạt động ngân hàng của đơn vị này, Khmer Times đưa tin.

Theo NBC, kể từ thời điểm ra thông báo, Prince Bank không còn được phép thực hiện các nghiệp vụ như nhận tiền gửi, cho vay hay cung cấp bất kỳ dịch vụ ngân hàng nào khác. Quyết định được đưa ra phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành của Vương quốc Campuchia.

Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi giới chức Campuchia xác nhận ông Trần Chí đã bị bắt giữ tại Campuchia, bị tước quốc tịch nước này và bị bàn giao cho Trung Quốc để phục vụ công tác điều tra.

NBC đã chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Morison Kak MKAl làm đơn vị thanh lý chính thức, chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện toàn bộ quá trình xử lý ngân hàng.

“Do việc thanh lý, Prince Bank không còn được phép tiến hành bất kỳ hoạt động ngân hàng nào”, NBC nêu rõ, đồng thời cho biết đơn vị thanh lý được trao toàn quyền quản lý, điều hành và xử lý toàn bộ tài sản cũng như các nghĩa vụ phát sinh của ngân hàng kể từ ngày thông báo có hiệu lực.

Ngân hàng Trung ương Campuchia khẳng định quyền lợi của người gửi tiền sẽ được bảo đảm. Khách hàng vẫn có thể rút tiền theo quy định, với điều kiện cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết. Việc chi trả sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với Luật Ngân hàng và các tổ chức tài chính của Campuchia.

Song song đó, NBC yêu cầu các khách hàng đang vay vốn tại Prince Bank tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo các hợp đồng tín dụng đã ký kết.

Hiện nhà chức trách chưa công bố thời điểm dự kiến hoàn tất quá trình thanh lý cũng như tổng giá trị tài sản của Prince Bank liên quan đến vụ việc.

Trước đó, trong thông cáo phát đi khuya tối 7/1, Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận ông Trần Chí là một trong ba công dân Trung Quốc bị bắt giữ và đưa về Trung Quốc, sau nhiều tháng phối hợp giữa cơ quan thực thi pháp luật hai nước.

Bộ Nội vụ Campuchia cũng cho biết việc bàn giao các nghi phạm được thực hiện theo yêu cầu của Bắc Kinh. Dù không công bố chi tiết về các cáo buộc cụ thể, cơ quan này xác nhận ông Trần Chí đã bị tước quốc tịch Campuchia.

Từ tháng 10/2025, Prince Bank - từng được xem là một trong những ngân hàng thương mại lớn tại Campuchia - đã đối mặt làn sóng rút tiền ồ ạt sau khi Mỹ và Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với công ty mẹ Prince Group.

Thời điểm đó, HĐQT Prince Bank từng lên tiếng khẳng định ngân hàng hoạt động tuân thủ đầy đủ pháp luật Campuchia và các quy định của Ngân hàng Trung ương Campuchia, như mọi tổ chức tài chính được cấp phép khác.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc tập đoàn đa quốc gia Prince Group do Trần Chí sáng lập thực chất là vỏ bọc cho “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”.

Theo cáo buộc, Trần Chí bị cho là đã điều hành các khu phức hợp tại Campuchia, nơi nhiều lao động bị cưỡng bức tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, mang lại nguồn lợi bất chính lên tới hàng tỷ USD.