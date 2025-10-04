Phát Đạt nói gì trước tin CEO bị tạm hoãn xuất cảnh?

Phát Đạt khẳng định đã hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thuế trước thời điểm Thuế TP.HCM thông báo xem xét áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với Tổng giám đốc.

Ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng giám đốc Phát Đạt. Ảnh: PDR.

Ngày 30/9, cơ quan thuế TP.HCM đã ra thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Bùi Quang Anh Vũ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR).

Theo thông báo, căn cứ dữ liệu của người nộp thuế theo dõi trên hệ thống Quản lý thuế, tính đến hết ngày 19/9, Phát Đạt còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp là gần 9,3 tỷ đồng .

Nếu Phát Đạt chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo thì cơ quan quản lý thuế sẽ thực hiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định đối với người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Bùi Quang Anh Vũ.

Sau thông tin này, Phát Đạt đã có phản hồi chính thức về việc hoàn tất nghĩa vụ thuế.

Cụ thể, nhà phát triển bất động sản này cho biết từ ngày 24/9, công ty đã khắc phục và hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan quản lý Nhà nước sau các quyết định cưỡng chế của cơ quan thuế TP.HCM. Việc hoàn tất này đã được xác nhận tại Công văn số 10807/QĐ-HCM-KĐT do Thuế TP.HCM ban hành ngày 26/9.

Như vậy, công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế gần một tuần trước ngày 30/9 (thời điểm Thuế TP.HCM ban hành văn bản thông báo xem xét áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Bùi Quang Anh Vũ - người đại diện pháp luật của công ty).

Phát Đạt khẳng định Thông báo 9029/TB-TP.HCM ngày 30/9 là hoàn toàn bất cập, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, cá nhân ông Bùi Quang Anh Vũ, cùng các cổ đông, nhà đầu tư và đối tác liên quan.

Doanh nghiệp cũng bày tỏ quan ngại việc sự việc trên có thể bị lợi dụng để lan truyền thông tin sai lệch, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến hơn 56.000 cổ đông.

“Hiện nay, ông Bùi Quang Anh Vũ vẫn đang đảm nhiệm công việc bình thường, đồng thời chuẩn bị tham dự các hội nghị và buổi làm việc quốc tế theo kế hoạch”, đại diện nhà phát triển bất động sản lên tiếng.

Phát Đạt cam kết luôn tuân tuân thủ quy định pháp luật, đã và đang tiếp tục hoàn tất các nghĩa vụ với cơ quan Nhà nước, minh bạch trong hoạt động kinh doanh vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng.