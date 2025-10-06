VN-Index dựng đứng, hơn 500 cổ phiếu tăng điểm sáng nay

Chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần mới trong sắc xanh lan tỏa khi giới đầu tư kỳ vọng vào khả năng thị trường được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường Mới nổi Thứ cấp.

VN-Index có thời điểm tăng hơn 40 điểm sáng 6/10. Ảnh: Phương Lâm.

Sau tuần giao dịch ảm đạm trước, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên đầu tuần 6/10 trong tâm thế hứng khởi hiếm thấy. Ngay từ đầu phiên, lực cầu chủ động nhập cuộc mạnh mẽ, giúp VN-Index nhanh chóng bứt phá khỏi vùng lình xình kéo dài suốt thời gian qua, mở cửa trong sắc xanh với biên độ tăng hơn 20 điểm.

Không khí giao dịch sôi động lan rộng khi phe mua quay lại thị trường, phân bổ đều giữa các nhóm ngành. Nổi bật nhất sáng nay là nhóm tài chính - ngân hàng, bất động sản, tiêu dùng và nguyên vật liệu - những trụ cột vốn thường dẫn dắt nhịp tăng.

Đà hưng phấn giúp chỉ số tiếp tục leo cao mà gần như không gặp trở ngại đáng kể từ bên bán. Có thời điểm VN-Index tăng hơn 42 điểm, tiến sát ngưỡng 1.690 điểm - vùng kháng cự được giới phân tích kỹ thuật đặc biệt chú ý.

Tính đến 11h, VN-Index tăng 34,63 điểm (+2,1%) lên 1.680,45 điểm; HNX-Index tăng 6,36 điểm (+2,4%) lên 272,11 điểm; trong khi UPCoM-Index cũng ghi nhận sắc xanh với mức tăng 0,66 điểm (+0,6%) lên 109,68 điểm.

Đà phục hồi mạnh mẽ ngay từ đầu tuần cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã phần nào được giải tỏa sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài.

Thanh khoản cải thiện rõ rệt, phản ánh niềm tin đang dần trở lại. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn vượt 17.000 tỷ đồng , gần gấp đôi so với cùng thời điểm của phiên liền trước. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền không chỉ trở lại mà còn lan tỏa mạnh hơn.

Bảng điện tử gần như phủ kín sắc xanh. Toàn thị trường ghi nhận 504 mã tăng giá (trong đó 15 mã tăng trần), 947 mã giữ tham chiếu và chỉ 149 mã giảm (5 mã giảm sàn). Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi rổ VN30 chứng kiến tới 29/30 mã tăng, qua đó kéo chỉ số đại diện nhóm này tăng hơn 36 điểm lên 1.894 điểm. LPB là mã duy nhất đi ngược xu hướng khi giảm nhẹ nhưng sức tác động không đáng kể.

VN-Index mở cửa phiên 6/10 với "gap" lớn lên tới hơn 20 điểm. Ảnh: TradingView.

Động lực kéo VN-Index đi lên tập trung tại các bluechip “quen thuộc” như VCB (+2,8%), VPB (+4,8%), VHM (+2,2%), HPG (+3,8%), CTG (+2,2%), BID (+1,8%), SSI (tăng trần), VRE (+6,3%), VIC (+0,6%) và MBB (+2,1%).

Ngoài SSI, nhóm chứng khoán nhìn chung phản ứng tương đối tích cực, điển hình có VIX (+5,4%), VND (+6,6%), SHS (+7,8%), HCM (+5,4%), VCI (+5,9%), MBS (+6,7%).

Sự khởi sắc này xuất hiện trong bối cảnh FTSE Russell sẽ công bố Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu tháng 9 sau khi thị trường Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày 7/10. Hiện Việt Nam đang nằm trong danh sách theo dõi tính đến tháng 3/2025 và được FTSE đánh giá có khả năng cao được nâng hạng từ thị trường Cận biên lên Mới nổi Thứ cấp.

Chiều ngược lại, LPB (-1,9%) dẫn đầu nhóm ảnh hưởng tiêu cực lên chỉ số gồm BCG (giảm sàn), KDC (-0,8%), TDM (-1,7%), ACG (-1,4%), GEE (-0,2%), PGV (-0,2%), VCF (-0,7%), TCD (giảm sàn) và SHI (-1,7%).

Bất chấp tín hiệu tích cực từ thị trường, khối ngoại vẫn xả ròng hơn 1.000 tỷ đồng , tập trung tại các mã VRE (- 165 tỷ đồng ), STB (- 139 tỷ đồng ), HDB (- 124 tỷ đồng ).