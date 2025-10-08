Chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, nhà đầu tư hưởng lợi gì?

Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp dự báo mở ra dòng vốn ngoại trị giá hàng tỷ USD, gia tăng thanh khoản, củng cố vị thế...

Chứng khoán Việt Nam có thể đón tới 10 tỷ USD dòng vốn ngoại sau khi được nâng hạng. Ảnh: Phương Lâm.

Rạng sáng ngày 8/10, FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp sau 7 năm đưa vào danh sách theo dõi.

Việc nâng hạng sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn. FTSE Russell cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến, đồng thời sẽ thực hiện kỳ đánh giá giữa kỳ tháng 3/2026 để đảm bảo quá trình nâng hạng có thể diễn ra đúng kế hoạch vào tháng 9/2026.

Cột mốc lịch sử

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sự kiện này là cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực cải cách toàn diện trong thời gian qua của toàn ngành chứng khoán thực hiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại, hiệu quả theo các chuẩn mực quốc tế cao nhất.

Kết quả đạt được là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Tài chính; sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan; sự đồng hành của các Sở Giao dịch, VSDC, các thành viên thị trường, cơ quan thông tấn, báo chí; cũng như sự hỗ trợ quý báu từ Ngân hàng Thế giới, các chuyên gia của FTSE và các định chế đầu tư toàn cầu.

Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường Mới nổi Thứ cấp là khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, yêu cầu cải cách ngày càng sâu, rộng hơn nữa để đạt những mục tiêu dài hạn trong tương lai.

FTSE Russell sẽ thực hiện kỳ đánh giá giữa kỳ tháng 3/2026 để đảm bảo quá trình nâng hạng có thể diễn ra đúng kế hoạch vào tháng 9/2026. Ảnh: Phương Lâm.

Với vai trò cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với FTSE Russell đảm bảo quá trình chuyển đổi chính thức theo đúng lộ trình.

Nhà điều hành thị trường chứng khoán cũng cam kết tiếp tục triển khai các giải pháp toàn diện nhằm tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong việc tiếp cận thị trường. Đồng thời hoàn thiện khung khổ pháp lý, hiện đại hóa, số hóa cơ sở hạ tầng, hướng tới phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng minh bạch, hiệu quả, thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn nữa vào thị trường tài chính toàn cầu.

Các thành viên thị trường cũng có đánh giá tích cực về sự kiện này, trong đó, lãnh đạo Công ty Chứng khoán Vietcap cho biết việc FTSE Russell công bố quyết định nâng hạng Việt Nam lên thị trường Mới nổi Thứ cấp phù hợp với kỳ vọng.

Ông Anthony Le, Phó giám đốc Phòng môi giới khách hàng tổ chức tại Vietcap, cho biết với quyết định này, Việt Nam đã được xếp vào cùng hạng mục với các thị trường lớn hơn như Trung Quốc, Ấn Độ, Saudi Arabia và Indonesia.

Đại diện Vietcap cho rằng cột mốc lịch sử này không chỉ thể hiện quyết tâm của Ủy ban Chứng khoán trong việc đáp ứng các tiêu chí chỉ số của FTSE Russell mà còn báo hiệu một kỷ nguyên mới về tiềm năng tăng trưởng cho thị trường Việt Nam. Việc nâng hạng sẽ tạo điều kiện tiếp cận thị trường Việt Nam cho những nhà đầu tư trước đây bị hạn chế đầu tư vào đây.

Theo các công ty chứng khoán, dòng vốn đầu tư ròng từ khối ngoại có thể đạt 6- 8 tỷ USD hoặc thậm chí 10 tỷ USD (trong kịch bản tích cực) sau quyết định nâng hạng. Các ước tính này bao gồm cả dòng vốn từ các quỹ chủ động và thụ động, trong đó dòng vốn từ các quỹ chủ động chiếm phần lớn.

Dù vẫn còn một số vấn đề cần phải đáp ứng trước khi các cổ phiếu của Việt Nam được chính thức đưa vào rổ chỉ số thị trường Mới nổi của FTSE vào tháng 9/2026, Công ty Chứng khoán SSI tin rằng các vấn đề có thể sớm được triển khai trước thời hạn đánh giá của FTSE.

“Trên thực tế, giải quyết được các vấn đề này sẽ tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động cho các thành viên thị trường”, SSI cho biết.

Hàng tỷ USD sắp chảy vào thị trường

Ông Gary Harron, Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán, HSBC Việt Nam, cho rằng việc gỡ bỏ “mác” thị trường cận biên sẽ có sức ảnh hưởng lớn đến hành vi và niềm tin của nhà đầu tư, thay đổi quỹ đạo phát triển kinh tế dài hạn của thị trường Việt Nam và giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ một đối tác thương mại nào.

Bộ phận Nghiên cứu Đầu tư Toàn cầu HSBC dự báo tiềm năng dòng vốn nước ngoài có thể chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam sau quyết định nâng hạng khoảng 3,4- 10,4 tỷ USD từ các quỹ đầu tư chủ động và thụ động.

Ông Harron cho biết thêm hiện HSBC đang là ngân hàng lưu ký phục vụ khoảng một nửa nhà đầu tư tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Ngân hàng cũng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng thị trường Việt Nam trên hành trình nâng cao quy mô và năng lực của thị trường, tận dụng được lợi ích từ việc nâng hạng.

Theo ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược Thị trường tại CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS), dựa trên kinh nghiệm của các quốc gia tương tự (như Saudi Arabia và Kuwait), việc nâng hạng có thể tác động tích cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam, bao gồm thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư thụ động và chủ động.

Dựa trên giả định toàn bộ cổ phiếu thuộc chỉ số FTSE Việt Nam sẽ được đưa vào bộ chỉ số các thị trường Mới nổi của FTSE, ước tính giá trị dòng vốn thụ động và chủ động chảy vào thị trường Việt Nam khoảng 3- 7 tỷ USD sau khi quyết định nâng hạng.

Việc nâng hạng cũng sẽ cải thiện thanh khoản và hiệu quả thị trường. Trong đó, việc loại bỏ yêu cầu pre-funding (nộp tiền trước khi giao dịch) sẽ khuyến khích các nhà đầu tư tổ chức tham gia. Điều này có thể giúp thị trường gia tăng giá trị giao dịch hàng ngày lên mức 2- 3 tỷ USD , giúp thị trường phát triển ổn định hơn và giảm biến động.

Bên cạnh đó, ông Sơn nhấn mạnh hình ảnh và vị thế kinh tế Việt Nam trong khu vực cũng sẽ được nâng cao, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp. Dòng vốn lớn hơn sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động IPO, niêm yết mới gia tăng lượng hàng hóa cho thị trường và mở rộng quy mô vốn hóa.

Nâng hạng không chỉ mang lại lợi ích tài chính mà còn thúc đẩy cải cách cấu trúc, giúp Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu thu nhập cao vào năm 2045 Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược Thị trường tại VPBankS

“Thị trường chứng khoán sẽ trở thành kênh huy động vốn hiệu quả hơn, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% năm 2025 và 2 con số giai đoạn 2026-2030. Đây cũng là cú huých giúp doanh nghiệp đẩy mạnh cải cách, nâng cao tiêu chuẩn hoạt động đồng thời cũng giúp cải thiện năng lực quản trị công ty”, chuyên gia từ VPBankS nhận định.

Tổng thể, nâng hạng không chỉ mang lại lợi ích tài chính mà còn thúc đẩy cải cách cấu trúc, giúp Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu thu nhập cao vào năm 2045.

Hiện Việt Nam đang nhắm đến việc lọt vào danh sách theo dõi của MSCI vào tháng 6/2026, hướng tới nâng hạng chính thức lên thị trường mới nổi vào tháng 6/2027. Để đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn MSCI (nghiêm ngặt hơn FTSE) và duy trì thứ hạng Mới nổi, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 2014 phê duyệt Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam (tháng 9/2025), với lộ trình 4 giai đoạn đến năm 2030.