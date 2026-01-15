Trung Quốc siết nhập khẩu chip tiên tiến của Nvidia

Trung Quốc đang soạn thảo quy định về số lượng chip AI mà doanh nghiệp trong nước được phép mua từ các nhà sản xuất nước ngoài.

Trung Quốc đang xúc tiến việc xây dựng các quy định về số lượng chip AI tiên tiến mà doanh nghiệp trong nước được phép mua từ các công ty nước ngoài. Ảnh: Reuters.

Theo Nikkei Asia, Trung Quốc đang xúc tiến việc xây dựng các quy định về số lượng chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến mà doanh nghiệp trong nước được phép mua từ các nhà sản xuất nước ngoài như Nvidia. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm cách cân bằng giữa mục tiêu thúc đẩy phát triển ngành chip nội địa và nhu cầu của các "ông lớn" công nghệ Trung Quốc đối với phần cứng tiên tiến nhất thế giới.

Kiểm soát tổng khối lượng chip AI

Mới đây, chính phủ Mỹ cho biết sẽ cho phép Nvidia bán các dòng chip tính toán AI H200 tiên tiến sang Trung Quốc, nơi nhu cầu đối với sản phẩm của hãng dẫn đầu lĩnh vực AI này vẫn rất mạnh, đặc biệt từ các tập đoàn công nghệ lớn như Alibaba và ByteDance.

Tuy nhiên, một số nguồn tin của Nikkei Asia cho biết chính phủ Trung Quốc đang soạn thảo các quy định nhằm kiểm soát tổng khối lượng chip AI tối tân mà các công ty nội địa có thể mua, qua đó trên thực tế vẫn cho phép Nvidia bán một phần thay vì cấm hoàn toàn.

Những phê duyệt đầu tiên của Bắc Kinh đối với lượng chip H200 nhất định có thể được đưa ra sớm nhất vào cuối tháng này, nhưng các doanh nghiệp sẽ phải giải trình tính cấp thiết của việc mua chip. Đáng chú ý, các nguồn tin cũng tiết lộ Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ quyết định công ty nào được mua và được mua bao nhiêu chip H200.

Thời gian qua, chính phủ Trung Quốc đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên với những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu để tìm hiểu tình trạng sử dụng chip nước ngoài hiện nay, cũng như lý do vì sao các chip này chưa thể được thay thế bằng sản phẩm nội địa, đặc biệt đối với các nhu cầu tính toán ít khắt khe hơn như suy luận (inferencing) - tức việc triển khai một mô hình AI đã được huấn luyện.

Ngoài ra, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ áp đặt các hạn ngạch nhất định đối với tỷ lệ chip AI của Nvidia và các hãng nước ngoài khác so với chip nội địa mà doanh nghiệp được phép mua, dù chính sách này hiện vẫn chưa được hoàn tất.

Dù Washington bất ngờ đảo chiều chính sách quản lý với các dòng chip AI tiên tiến, Trung Quốc đến nay vẫn chưa cho phép nhập khẩu chip H200 do các lo ngại việc mua sắm quy mô lớn và việc không kiểm soát có thể làm suy yếu nỗ lực thúc đẩy các giải pháp phát triển trong nước.

Trong bối cảnh Nvidia gặp khó tại thị trường Trung Quốc vì căng thẳng địa chính trị với Mỹ, các nhà phát triển chip AI nội địa như Huawei Technologies, Horizon Robotics và Cambricon Technologies đang tích cực mở rộng thị phần. Nhiều công ty chip nội địa mới nổi khác cũng đang tìm cách chen chân vào thị trường, như Moore Threads, MetaX, Biren Technology và Suiyuan Technology.

CEO Nvidia Jensen Huang cho biết dù H200 hiện vẫn còn cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc, nhưng "sẽ không thể cạnh tranh mãi". Ông nói thêm Nvidia sẽ phải kịp thời đưa các dòng chip Blackwell và Rubin vào thị trường Trung Quốc.

Các công ty công nghệ Trung Quốc như Alibaba, Tencent và ByteDance hiện vẫn ưu tiên hàng đầu các hệ thống máy chủ AI của Nvidia, nhờ năng lực tính toán vượt trội có thể phục vụ tham vọng của họ trong huấn luyện, suy luận và mô phỏng AI.

Mỹ bắt đầu áp thuế đối với chip AI

Ngày 14/1 (giờ Mỹ), theo một sắc lệnh an ninh quốc gia mới do Nhà Trắng ban hành, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp mức thuế 25% đối với một số dòng chip AI, như bộ xử lý AI H200 của Nvidia và một loại bán dẫn tương tự của AMD mang tên MI325X.

Động thái này là một phần trong nỗ lực tạo động lực để các hãng sản xuất chip tăng cường sản xuất tại Mỹ và giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất chip ở những nơi như Đài Loan (Trung Quốc), theo Reuters.

"Hiện tại, Mỹ chỉ sản xuất hoàn toàn khoảng 10% lượng chip mà nước này cần, khiến nền kinh tế phụ thuộc nặng nề vào các chuỗi cung ứng nước ngoài", tuyên bố nêu rõ, đồng thời cho rằng sự phụ thuộc này là một rủi ro lớn về kinh tế và an ninh quốc gia.

Nhà Trắng cho biết các mức thuế sẽ được áp dụng quy mô hẹp và không áp dụng đối với chip và các thiết bị phái sinh nhập khẩu để phục vụ trung tâm dữ liệu tại Mỹ, các công ty khởi nghiệp cũng như các ứng dụng tiêu dùng ngoài trung tâm dữ liệu, các ứng dụng công nghiệp dân sự ngoài trung tâm dữ liệu và các ứng dụng của khu vực công Mỹ.

Theo tuyên bố, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick có quyền quyết định rộng rãi trong việc áp dụng thêm các trường hợp miễn trừ.

Hồi tháng 12/2025, ông Trump cho biết sẽ áp thuế đối với chip bán dẫn nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm phản ứng trước việc Bắc Kinh theo đuổi mục tiêu "không hợp lý" nhằm thống trị ngành công nghiệp chip, nhưng đã trì hoãn hành động này đến tháng 6/2027.

Động thái trên diễn ra sau cuộc điều tra kéo dài một năm theo Điều 301 về các hành vi thương mại không công bằng liên quan đến xuất khẩu các loại chip truyền thống (công nghệ cũ) của Trung Quốc sang Mỹ, được khởi xướng dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.