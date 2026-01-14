Mỹ bật đèn xanh cho Nvidia bán chip cao cấp sang Trung Quốc

Mỹ đã chính thức phê duyệt việc xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo H200 của Nvidia sang Trung Quốc, kèm theo hàng loạt điều kiện kiểm soát mới nhằm hạn chế rủi ro an ninh quốc gia.

Chip AI H200 từng được nhiều chuyên gia xem là mối nguy cho an ninh quốc phòng nếu được xuất sang Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Reuters cho biết theo quy định được ban hành, các sản phẩm chip H200 trước khi xuất khẩu sẽ phải trải qua đánh giá tại một phòng thí nghiệm độc lập bên thứ 3 để xác nhận năng lực kỹ thuật.

Ngoài ra, lượng chip bán sang Trung Quốc không được vượt quá 50% tổng số chip H200 mà Nvidia bán cho khách hàng Mỹ.

Nvidia cũng phải chứng minh vẫn đảm bảo đủ nguồn cung H200 cho thị trường trong nước, trong khi các khách hàng Trung Quốc buộc phải đáp ứng “các quy trình bảo mật đầy đủ” và cam kết không sử dụng chip cho mục đích quân sự. Đây là những điều kiện trước đó chưa từng được áp dụng.

Cả Nvidia và Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington hiện chưa đưa ra bình luận chính thức.

Quyết định này là bước đi tiếp theo sau tuyên bố hồi tháng trước của ông Trump, theo đó Mỹ cho phép bán chip H200 sang Trung Quốc để đổi lấy khoản phí 25% nộp cho chính phủ Mỹ.

Động thái lập tức vấp phải phản ứng mạnh từ các nghị sĩ và chuyên gia “diều hâu” tại Mỹ, lo ngại việc xuất khẩu chip tiên tiến sẽ làm gia tăng năng lực quân sự và AI của Bắc Kinh.

Ông Jay Goldberg, nhà phân tích cổ phiếu tại Seaport Research, nhận định các giới hạn xuất khẩu hiện nay mang tính thỏa hiệp, nhưng sẽ rất khó thực thi trên thực tế.

“Các công ty Trung Quốc đã nhiều lần tìm được cách tiếp cận chip tiên tiến, còn chính sách xuất khẩu của Mỹ ngày càng mang tính giao dịch ngắn hạn. Đây là một biện pháp vá víu tạm thời hơn là một chiến lược dài hạn,” ông nói.

Theo Reuters, các công ty công nghệ Trung Quốc đã đặt mua hơn 2 triệu chip H200, mỗi chiếc có giá khoảng 27.000 USD , vượt xa lượng tồn kho hiện tại của Nvidia là khoảng 700.000 chip.

Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) ở Las Vegas tuần trước, CEO Jensen Huang cho biết Nvidia đang tăng tốc sản xuất chip H200 do nhu cầu rất mạnh từ cả Trung Quốc lẫn thị trường toàn cầu, khiến chi phí thuê chip H200 trong các trung tâm dữ liệu đám mây liên tục tăng cao.

Ông Saif Khan, cựu giám đốc phụ trách công nghệ và an ninh quốc gia tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, cảnh báo quy định mới có thể tạo cú hích lớn cho năng lực AI của Trung Quốc.

Theo ông, lượng chip được phép xuất khẩu tương đương với năng lực tính toán mà một công ty AI hàng đầu của Mỹ đang sở hữu, trong khi việc giám sát khách hàng cuối tại Trung Quốc sẽ rất khó khăn.

Những lo ngại tương tự từng khiến chính quyền ông Biden cấm xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ lập luận rằng việc cho phép bán chip Nvidia sẽ làm giảm động lực để các đối thủ Trung Quốc như Huawei - vốn đang chịu lệnh trừng phạt nặng nề - đẩy nhanh quá trình tự phát triển các thiết kế chip thay thế.

Dù vậy, giới quan sát vẫn đặt câu hỏi liệu các điều kiện mới có thực sự được thực thi chặt chẽ hay không, cũng như liệu Bắc Kinh có cho phép các sản phẩm chip H200 được triển khai rộng rãi trong nước.

Hiện Mỹ đã bắt đầu quy trình rà soát, mở đường cho những lô hàng H200 đầu tiên sang Trung Quốc trong thời gian tới.