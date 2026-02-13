Công ty mẹ Google phát hành trái phiếu kỳ hạn 100 năm

Alphabet Inc. vừa phát hành một lô trái phiếu kỳ hạn 100 năm hiếm hoi nhằm tạo đà cho các đợt đầu tư AI sắp tới.

Đây là động thái tiếp theo trong chiến thuật đầu tư dài hạn phục vụ cho hạ tầng AI của công ty chủ quản Google. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, công ty Alphabet đã thực hiện đợt huy động vốn trái phiếu toàn cầu trị giá 31,51 tỷ USD . Trong đó, đáng chú ý nhất là lô trái phiếu kỳ hạn 100 năm phát hành bằng bảng Anh.

Theo dữ liệu của LSEG, đây là thương vụ trái phiếu kỳ hạn thế kỷ đầu tiên của ngành công nghệ kể từ khi Motorola Solutions phát hành trái phiếu tương tự vào năm 1997.

Alphabet đã bán 5,5 tỷ bảng Anh (khoảng 7,53 tỷ USD ) trái phiếu bằng đồng bảng trong một thương vụ gồm 5 phần. Riêng lô trái phiếu kỳ hạn 100 năm huy động 1 tỷ bảng Anh, với lãi suất coupon 6,125% và lợi suất 6,05%, theo dữ liệu IFR. Được biết, nhu cầu mua cao gấp gần 10 lần khối lượng chào bán.

Bên cạnh đó, công ty mẹ của Google cũng huy động 3,055 tỷ franc Thụy Sĩ ( 3,98 tỷ USD ) thông qua một đợt phát hành trái phiếu gồm 5 kỳ hạn, kéo dài từ 3 năm đến 25 năm, theo một bản ghi nhớ khác từ đơn vị thu xếp phát hành.

Trước đó một ngày, Alphabet cũng bán 20 tỷ USD trái phiếu bằng USD trong một thương vụ 7 phần, với các kỳ hạn đáo hạn từ năm 2029 đến 2066.

Giới phân tích cho rằng việc phát hành trái phiếu kỳ hạn cực dài cho thấy các tập đoàn công nghệ đang dịch chuyển sang chiến lược đầu tư mạnh vào hạ tầng dài hạn, đặc biệt là trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán phục vụ AI.

"Trái phiếu 100 năm thường chỉ dành cho chính phủ hoặc các doanh nghiệp tiện ích có dòng tiền rất ổn định. Thương vụ này cho thấy nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro dài hạn gắn với đầu tư AI", bà Lale Akoner - chuyên gia phân tích thị trường toàn cầu tại eToro - nhận định.

Ông Jason Granet, Giám đốc đầu tư tại BNY, cho rằng đợt phát hành này phản ánh "một giai đoạn chuyển đổi công nghệ đặc biệt", khi nhu cầu vốn cho AI và hạ tầng số tăng mạnh trên thị trường.

Trong khi đó, ông Piers Ronan, phụ trách thị trường vốn nợ tại Truist Securities, nhận định trái phiếu thế kỷ là công cụ hấp dẫn từ góc độ doanh nghiệp phát hành, do chi phí vốn dài hạn tương đối thấp so với rủi ro kỳ hạn. Ông cũng cho rằng rủi ro về kỳ hạn của trái phiếu 100 năm không chênh lệch quá lớn so với trái phiếu 30 năm.

Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng các trái phiếu này không được bảo lãnh bởi các công ty con của Alphabet và không có cơ chế bảo vệ trong trường hợp bị xếp sau các khoản nợ khác của tập đoàn trong tương lai.

Việc phát hành trái phiếu 100 năm vốn là điều hiếm gặp trên thị trường. Hoạt động này từng gia tăng trong giai đoạn lãi suất siêu thấp sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, nhưng giảm mạnh kể từ năm 2022 khi các ngân hàng trung ương nâng lãi suất để ứng phó lạm phát hậu đại dịch.

Sự gia tăng vay nợ của các "ông lớn" công nghệ diễn ra trong bối cảnh chi tiêu cho AI tăng nhanh, trong khi lợi nhuận từ các khoản đầu tư này chưa theo kịp tốc độ rót vốn. Nhiều doanh nghiệp ứng dụng AI hiện vẫn chưa ghi nhận mức cải thiện năng suất tương xứng với chi phí đầu tư ban đầu.

Cổ phiếu Alphabet giảm 1,78% sau khi nhận thông tin về thương vụ phát hành trái phiếu quy mô lớn này.