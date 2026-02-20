Thâm hụt thương mại của Mỹ vượt 900 tỷ USD

Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng trong tháng 12/2025, khép lại năm mà tình trạng mất cân bằng thương mại gần như không thay đổi, bất chấp nỗ lực từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Thâm hụt hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong tháng 12/2025 đạt 70,3 tỷ USD, tăng 17,3 tỷ USD so với tháng 11. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo công bố hôm thứ Năm (19/1) của Bộ Thương mại Mỹ, thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ trong tháng 12/2025 đạt 70,3 tỷ USD , tăng 17,3 tỷ USD so với tháng 11 và cao hơn đáng kể so với dự báo đồng thuận 55,5 tỷ USD của Dow Jones.

Tính chung cả năm 2025, Mỹ ghi nhận mức thâm hụt 901,5 tỷ USD , chỉ giảm nhẹ 0,2% (tương đương 2,1 tỷ USD ) so với năm 2024. Con số này cũng thấp hơn đôi chút so với mức thâm hụt kỷ lục 923,7 tỷ USD của năm 2022.

Theo CNBC, báo cáo này được công bố sau một năm Washington triển khai nhiều biện pháp thuế quan mạnh nhằm thu hẹp chênh lệch thương mại. Tháng 4/2025, Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế 10% đối với toàn bộ hàng nhập khẩu, đồng thời áp thuế đối ứng với các quốc gia có thặng dư thương mại lớn với Mỹ.

Tuy vậy, trong năm qua, chính quyền Mỹ đã phần nào nới lỏng lập trường, trong khi các cuộc đàm phán với các đối tác thương mại chủ chốt vẫn tiếp tục.

Đáng chú ý, để đón đầu nguy cơ tăng thuế, doanh nghiệp Mỹ đã đẩy mạnh nhập khẩu trong ba tháng đầu năm. Sau giai đoạn này, xu hướng nhập khẩu hạ nhiệt, với tháng 10 ghi nhận mức thâm hụt hàng tháng thấp nhất kể từ năm 2009.

Xét theo đối tác, Mỹ ghi nhận thâm hụt hàng hóa lớn nhất với Liên minh châu Âu, ở mức 218,8 tỷ USD , tiếp đến là Trung Quốc với 202,1 tỷ USD và Mexico với 196,9 tỷ USD .

Về tổng thể, kim ngạch xuất khẩu của Mỹ năm 2025 đạt 3.430 tỷ USD , tăng 199,8 tỷ USD so với năm trước. Nhập khẩu cũng tăng lên 4.330 tỷ USD , cao hơn 197,8 tỷ USD so với năm 2024.