Mỹ sắp đạt thêm một thỏa thuận thương mại lớn

Chính quyền Mỹ sẽ áp mức thuế 15% đối với hàng nhập khẩu từ Đài Loan (Trung Quốc) với điều kiện Đài Loan từng bước cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế với gần như toàn bộ hàng hóa Mỹ.

Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức. Ảnh: Reuters.

Theo tài liệu do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ công bố, Đài Loan (Trung Quốc) sẽ tăng mạnh mua hàng hóa Mỹ trong giai đoạn 2025-2029.

Reuters cho biết các cam kết bao gồm 44,4 tỷ USD khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và dầu thô, 15,2 tỷ USD máy bay dân dụng và động cơ, cùng 25,2 tỷ USD thiết bị lưới điện, máy phát điện, thiết bị hàng hải và luyện thép.

Thỏa thuận trên bổ sung các điều khoản kỹ thuật và chi tiết cho khuôn khổ thương mại đạt được hồi tháng 1, khi Mỹ tuyên bố hạ thuế đối với hàng hóa Đài Loan (Trung Quốc) - bao gồm sản phẩm bán dẫn - xuống 15% từ mức 20% ban đầu do Tổng thống Donald Trump áp đặt.

Mức thuế mới đưa Đài Loan ngang bằng với các đối thủ xuất khẩu châu Á như Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết đây là “thời khắc then chốt” để kinh tế và công nghiệp Đài Loan chuyển mình. Trong bài viết trên trang Facebook cá nhân, ông nhận định thỏa thuận sẽ tối ưu hóa khuôn khổ kinh tế - thương mại Mỹ - Đài, xây dựng chuỗi cung ứng công nghiệp đáng tin cậy và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược công nghệ cao giữa hai bên.

Theo ông, Đài Loan cũng giành được miễn trừ thuế đối ứng với hơn 2.000 mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ, giúp mức thuế bình quân giảm xuống còn 12,33%.

Thỏa thuận vẫn cần được quốc hội Đài Loan phê chuẩn, trong bối cảnh phe đối lập đang chiếm đa số.

Trong khuôn khổ thỏa thuận tháng 1, các doanh nghiệp Đài Loan cam kết đầu tư 250 tỷ USD vào Mỹ nhằm mở rộng sản xuất trong các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng và trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm 100 tỷ USD đã được cam kết bởi TSMC.

Khi đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết Đài Loan sẽ bảo đảm thêm 250 tỷ USD đầu tư vào Mỹ.

Văn bản cuối cùng không nêu thêm chi tiết về các khoản đầu tư này, nhưng cho biết văn phòng đại diện Đài Loan tại Mỹ sẽ phối hợp với quốc gia này để thúc đẩy các khoản đầu tư mới theo hình thức xây dựng mới và mở rộng, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao chiến lược như AI, bán dẫn và điện tử tiên tiến.

Theo dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Mỹ, trong 11 tháng đầu năm 2025, thâm hụt thương mại của Mỹ với Đài Loan đã tăng lên 126,9 tỷ USD , so với 73,7 tỷ USD của cả năm 2024, chủ yếu do nhập khẩu chip AI cao cấp gia tăng mạnh.