Việt Nam đón sóng đầu tư điện tử, bán dẫn từ Đài Loan

Làn sóng doanh nghiệp điện tử, bán dẫn Đài Loan đang dịch chuyển mạnh sang Việt Nam trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc.

Ông Phan Kiều Chung cho biết doanh nghiệp Đài Loan chọn Việt Nam là một trong những trọng điểm "Nam tiến". Ảnh: BTC.

Tại họp báo ra mắt “Khuôn viên chuỗi cung ứng điện tử TVT - tỉnh Ninh Bình” kết hợp Hội thảo giới thiệu các chính sách ưu đãi đầu tư mới nhất vào Việt Nam tổ chức tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), ông Phan Kiều Chung, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, nhấn mạnh những năm gần đây, Việt Nam và Đài Loan đã thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại trên tinh thần cùng phát triển. Trong xu hướng “Nam tiến” của doanh nghiệp Đài Loan, Việt Nam đang nổi lên như một trọng điểm đầu tư nhờ môi trường chính trị ổn định, kinh tế vĩ mô bền vững và chính sách thu hút FDI ngày càng cởi mở.

Theo ông Chung, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, Chính phủ Việt Nam đã và đang triển khai hàng loạt chính sách ưu đãi mới nhằm thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Đặc biệt, các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, bán dẫn được xác định là ngành chiến lược, với nhiều chính sách hỗ trợ đồng bộ từ hạ tầng, thủ tục hành chính đến nguồn nhân lực.

Chia sẻ tại hội thảo, TS Ngô Phẩm Trân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan (VTBA), cho biết từ năm 2016, khi Đài Loan (Trung Quốc) triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu tư sang Đông Nam Á, VTBA đã ra đời với sứ mệnh kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp đôi bên. Đến nay, hiệp hội đã bước sang năm thứ 10 hoạt động, đóng vai trò cầu nối quan trọng trong hợp tác kinh tế Việt Nam - Đài Loan.

Bà Trân cho biết kể từ tháng 7/2025, Việt Nam đã triển khai nhiều cải cách mang tính đột phá như sắp xếp lại đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng minh bạch và thuận lợi hơn cho nhà đầu tư FDI.

Song song đó, Việt Nam cũng đẩy mạnh cải cách giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có việc đưa ngoại ngữ thứ ba vào hệ thống giáo dục từ bậc tiểu học - một bước đi chiến lược nhằm rút ngắn quá trình hội nhập quốc tế.

Cắt băng khai mạc thành lập Khuôn viên chuỗi cung ứng Điện tử TVT - Ninh Bình. Ảnh: BTC.

“Đối với ngành điện tử và bán dẫn, vốn là những lĩnh vực có yêu cầu cao về hạ tầng, logistics và liên kết chuỗi, việc hình thành các khu công nghiệp tập trung là yếu tố then chốt. Đó chính là lý do ra đời của Khuôn viên chuỗi cung ứng điện tử TVT - tỉnh Ninh Bình”, Chủ tịch VTBA nhấn mạnh.

Đại diện Công hội Điện tử Đài Loan (TEEMA) cho biết trước áp lực tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, ngày càng nhiều doanh nghiệp điện tử và bán dẫn Đài Loan có nhu cầu đa dạng hóa địa điểm đầu tư, trong đó Việt Nam nổi lên như một lựa chọn hàng đầu tại Đông Nam Á. Tính đến nay, đã có hơn 100 doanh nghiệp thành viên của TEEMA đầu tư vào Việt Nam.

Trong thời gian tới, Công hội sẽ tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp Đài Loan mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp nội địa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ở góc độ doanh nghiệp phát triển hạ tầng, ông Lương Thế Dân, Tổng giám đốc Công ty Thịnh Vượng TVT, tuyên bố sẽ dành chính sách ưu đãi đặc biệt cho 6 doanh nghiệp đầu tiên lựa chọn đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp do TVT phát triển tại Ninh Bình nhân dịp ra mắt Khuôn viên chuỗi cung ứng điện tử TVT.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ được hưởng mức giá thuê ưu đãi, hỗ trợ thủ tục cấp phép đầu tư và cam kết đồng hành xuyên suốt quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Với hơn 25 năm đầu tư tại Việt Nam, ông Trần Tín Minh, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam kiêm Chủ tịch Công ty Thủy hải sản Simmy, cho rằng Việt Nam đang ở “thời điểm vàng” để đón làn sóng FDI mới. Thực tế cho thấy, nhờ đầu tư tại Việt Nam, doanh nghiệp ông Minh đã đưa các sản phẩm thủy sản chế biến chất lượng cao vào những thị trường khó tính như Mỹ với giá thành cạnh tranh.

“Đây là lợi thế mà không phải thị trường nào cũng có được”, ông Minh chia sẻ và kêu gọi doanh nghiệp Đài Loan sớm nắm bắt cơ hội.