Becamex, FPT, Viettel nêu loạt kiến nghị để kinh tế Việt Nam nhảy vọt

Từ thực tiễn triển khai, các tập đoàn lớn đề xuất Chính phủ thúc đẩy AI, đầu tư hạ tầng số, hỗ trợ R&D và chuyển đổi xanh nhằm tạo nền tảng tăng trưởng nhanh và bền vững.

Các doanh nghiệp công nghệ lớn cho rằng AI đang nổi lên như đòn bẩy quan trọng giúp Việt Nam tạo bước nhảy vọt về năng suất. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ 3 diễn ra sáng 20/12 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, ông Lê Hồng Việt, Tổng giám đốc FPT Smart Cloud nhận định AI không chỉ giúp cải thiện hiệu quả từng phần, mà có thể tạo ra bước nhảy vọt về năng suất, thay vì tăng trưởng tuyến tính như trước đây.

Đặt cược vào AI?

Từ kinh nghiệm triển khai thực tế, ông Lê Hồng Việt dẫn chứng tại các ngân hàng có trung tâm chăm sóc khách hàng quy mô 1.000-2.000 nhân sự, FPT đã triển khai các AI agent hỗ trợ khách hàng 24/7. Sau hơn 3 năm vận hành, khoảng 70% khối lượng công việc được AI đảm nhiệm, 30% còn lại do con người xử lý, giúp năng suất của mỗi nhân viên tăng gấp 3 lần.

Trong lĩnh vực bán lẻ dược phẩm, FPT xây dựng "người thầy AI" cho khoảng 20.000 trình dược viên của chuỗi Long Châu. Chỉ sau hai tuần tương tác, AI có thể lập bản đồ tri thức cho từng cá nhân, xác định điểm mạnh - yếu và tự động phân phối nội dung đào tạo phù hợp. Kết quả, chất lượng và năng suất của trình dược viên đều tăng khoảng 15%, trong khi năng suất của bộ phận đào tạo tăng lên hàng chục lần.

Ông Lê Hồng Việt, Tổng giám đốc FPT Smart Cloud, chia sẻ về cách sử dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng đột phá cho Việt Nam. Ảnh: VGP.

Từ những ví dụ này, ông Lê Hồng Việt nhấn mạnh Việt Nam cần chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang xây dựng lực lượng lao động chất lượng cao, biết phối hợp với AI để tăng năng suất lao động. Theo đó, cần có các nền tảng và cơ chế phù hợp để con người và AI làm việc cùng nhau.

Về phía FPT, tập đoàn theo đuổi tầm nhìn làm chủ AI cho Việt Nam thông qua nền tảng AI Factory, phục vụ từ nhân viên nghiệp vụ, nhà phát triển đến giới nghiên cứu. FPT cũng hợp tác với Nvidia để cung cấp năng lực tính toán lớn, hướng tới mục tiêu phổ cập các dịch vụ AI và đơn giản hóa việc phát triển AI cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Ông Phạm Kim Hùng, nhà sáng lập kiêm CEO CTCP Base Enterprise cũng khẳng định AI đang làm thay đổi căn bản ngành công nghệ và mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt vươn lên trên bản đồ công nghệ thế giới.

Theo ông, Việt Nam không nên chỉ dừng ở việc ứng dụng AI trong nước, mà cần đưa các sản phẩm AI "ra biển lớn" để cạnh tranh sòng phẳng với các giải pháp quốc tế. Từ khát vọng đó, ông cho biết khoảng 3 năm trước, Base bắt đầu những bước đi đầu tiên ra thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, những nỗ lực ban đầu không mang lại kết quả như kỳ vọng.

Doanh nghiệp sớm nhận ra kiến trúc phần mềm truyền thống không còn phù hợp để xây dựng một nền tảng AI mạnh và toàn diện. AI mở ra cơ hội lớn nhưng đồng thời cũng là thách thức sống còn, khi nhiều sản phẩm phần mềm từng thành công có nguy cơ trở nên lỗi thời trước làn sóng công nghệ mới.

Trước thực tế đó, Base quyết định nhìn lại toàn bộ hành trình phát triển và tiến hành tái cấu trúc toàn diện.

Ông Phạm Kim Hùng, nhà sáng lập kiêm CEO CTCP Base Enterprise khẳng định AI đang mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt vươn lên trên bản đồ công nghệ thế giới. Ảnh: VGP.

Sau hơn 10 năm xây dựng, ông Hùng cho biết doanh nghiệp gần như viết lại toàn bộ mã nguồn để hình thành một kiến trúc mới phù hợp hơn. Trọng tâm của sự chuyển đổi là việc thay đổi từ mô hình phần mềm thiên về tính năng sang mô hình dịch vụ dựa trên đầu ra, cho phép con người, các AI agent và phần mềm phối hợp linh hoạt.

Đến giữa năm 2025, sau gần 3 năm tái cấu trúc, Base hoàn tất quá trình chuyển đổi này. Từ nền tảng mới, Base hiện đã thương mại hóa sản phẩm tại hơn 10 quốc gia, trong đó có Australia, Malaysia, Singapore và một số thị trường khác.

Nền tảng để phát triển bền vững

Chia sẻ tại diễn đàn, TS Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Công nghệ thông tin, Tổng giám đốc Công ty Viễn thông và CNTT (VNTT), Tập đoàn Becamex cho rằng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang được dẫn dắt bởi hai xu hướng chính là chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Thời gian qua, Becamex đã đầu tư xây dựng các trung tâm xuất sắc, trung tâm sản xuất thông minh, khu công nghiệp 4.0, phòng thí nghiệm công nghệ, hệ thống Fab Lab, Tech Lab cùng các cơ sở đào tạo đại học nhằm hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực cho nền kinh tế số. Hướng đi xanh hóa cũng đang dần được thực hiện bằng những dự án cụ thể.

Từ thực tiễn triển khai, Becamex kiến nghị Việt Nam cần hình thành các trung tâm xuất sắc về chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đặc biệt hướng tới khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), qua đó nâng cao năng suất lao động và từng bước xây dựng mạng lưới trung tâm đa điểm đến mang tầm quốc gia.

TS Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Công nghệ thông tin, Tổng giám đốc Công ty Viễn thông và CNTT (VNTT), Tập đoàn Becamex đề xuất hình thành các trung tâm xuất sắc về chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đặc biệt hướng tới khối SMEs. Ảnh: VGP.

Đồng thời, Chính phủ cần có cơ chế ưu tiên về thuế và đất đai cho các nhà đầu tư FDI gắn với việc sử dụng công nghệ nội địa và địa phương hóa chuỗi cung ứng, tạo ra chiến lược "hai chiều" vừa hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, vừa đồng hành cùng nhà đầu tư nước ngoài trong chuyển đổi mô hình.

Ngoài ra, TS Phạm Tuấn Anh cho rằng việc hỗ trợ gián tiếp thông qua các doanh nghiệp hạ tầng và doanh nghiệp công nghệ Việt Nam cũng được xem là đòn bẩy quan trọng.

Theo ông, chỉ khi chuỗi cung ứng được nội địa hóa và các nhà đầu tư phát triển song hành cùng doanh nghiệp trong nước, quá trình chuyển đổi mô hình phát triển mới có thể diễn ra bền vững và hiệu quả.

Về hạ tầng, ông Cao Anh Sơn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, các nhà mạng viễn thông thế hệ mới không chỉ cung cấp dịch vụ kết nối mà còn giữ vai trò nền tảng trong xây dựng hạ tầng số.

Thời gian tới, Viettel tiếp tục mở rộng hạ tầng viễn thông với mục tiêu đến năm 2030 phủ sóng 5G trên toàn quốc và sẵn sàng cung cấp Internet cáp quang tốc độ Gigabit đến từng hộ gia đình.

Ông Cao Anh Sơn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Viettel kiến nghị cần có cơ chế đặc biệt để tiếp cận, nghiên cứu và mua công nghệ lõi từ nước ngoài. Ảnh: VGP.

Ở bình diện quốc tế, Viettel giữ vai trò then chốt trong kết nối Việt Nam với thế giới khi tham gia vận hành 5 tuyến cáp quang biển quốc tế, tổng dung lượng khoảng 64 Tbps, chiếm gần 60% lưu lượng data quốc tế của Việt Nam, kết nối trực tiếp với các trung tâm số lớn tại châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Tập đoàn cũng đang phấn đấu xây dựng tuyến cáp quang biển riêng kết nối Việt Nam - Singapore.

Song song với hạ tầng viễn thông, Viettel đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số quốc gia. Hiện tập đoàn đang vận hành 15 trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế với hơn 11.000 rack, đồng thời đã khởi công thêm 3 trung tâm dữ liệu mới trong năm nay tại Hòa Lạc, An Khánh (Hà Nội) và Tân Phú Trung (TP.HCM).

Mục tiêu đến năm 2030 là mở rộng lên khoảng 24 trung tâm dữ liệu với tổng công suất khoảng 560 MW. Viettel cũng hợp tác với Nvidia phát triển hạ tầng tính toán quy mô lớn, ứng dụng hơn 6.000 GPU hiệu năng cao, tạo nền tảng cho AI, dữ liệu lớn và các dịch vụ số thế hệ mới...

Lãnh đạo Viettel kiến nghị Chính phủ sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về phân bổ và sử dụng hiệu quả ngân sách R&D, trong đó cần ưu tiên cho các dự án công nghệ có vai trò nền tảng.

Đồng thời, theo ông Sơn, Chính phủ cần có cơ chế đặc biệt để tiếp cận, nghiên cứu và mua công nghệ lõi từ nước ngoài, cũng như sớm hình thành và vận hành các quỹ phù hợp nhằm kịp thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược quốc gia về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.