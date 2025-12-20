Thủ tướng: Sớm hình thành các tổ hợp công nghiệp kỹ thuật số lớn

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyển đổi số là ưu tiên hàng đầu, trong đó xã hội số là nền tảng, kinh tế số là động lực, người dân là trung tâm.

Thủ tướng ghi nhận kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia của người dân, doanh nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế số, xã hội số thời gian qua. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng 20/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ 3 với chủ đề "Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm - Đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030".

Tại diễn đàn, các ý kiến tập trung đánh giá thực trạng phát triển kinh tế số, xã hội số thời gian qua, chỉ ra những điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nhân lực và an ninh mạng, đồng thời đề xuất các giải pháp mang tính đột phá để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội.

Muốn có xã hội số thì phải có công dân số

Theo các báo cáo, Việt Nam đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số, nhiều luật và chiến lược quan trọng đã được ban hành. Thực tiễn cho thấy kinh tế số có bước phát triển rõ rệt, hạ tầng số được cải thiện mạnh, nhận thức của người dân và doanh nghiệp ngày càng nâng cao.

Tuy nhiên, chỉ tiêu phát triển kinh tế số đến năm 2025 đạt 14%, chưa đạt mục tiêu đề ra (20%); thể chế về kinh tế số, xã hội số, dữ liệu số vẫn còn chưa đồng bộ, đầy đủ; hạ tầng số phát triển chưa đồng đều; nhân lực số chưa đáp ứng nhu cầu; an ninh mạng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng khẳng định chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là yêu cầu khách quan, là ưu tiên hàng đầu, muốn phát triển kinh tế số thì phải có xã hội số, muốn có xã hội số thì phải có công dân số.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá cao những kết quả đạt được, từ hoàn thiện thể chế; hạ tầng viễn thông, Internet di động và các trung tâm dữ liệu được đầu tư mạnh; số lượng doanh nghiệp công nghệ số tăng nhanh; thương mại điện tử, thanh toán không tiền mặt và quản lý thuế, hóa đơn điện tử. Xã hội số cũng lan tỏa rõ nét trong giáo dục, y tế và an sinh xã hội, giúp người dân tiếp cận ngày càng nhiều dịch vụ số.

Thủ tướng cho rằng thực tiễn đã chứng minh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh rất phù hợp với phẩm chất, năng lực của con người Việt Nam - thông minh, có tư duy đổi mới sáng tạo, cần cù, ham học hỏi và có khả năng trưởng thành, lớn mạnh với tinh thần "Thánh Gióng".

Xã hội số là nền tảng, kinh tế số là động lực, người dân là trung tâm

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế như thể chế chưa đồng bộ, hạ tầng số phát triển chưa đều, nhân lực số còn thiếu và yếu... Nguyên nhân, theo ông, đến từ vai trò người đứng đầu ở một số nơi chưa được phát huy, nguồn lực còn khó khăn, đầu tư dàn trải, công tác tổ chức thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan.

Từ đó, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thay đổi tư duy quản lý dữ liệu, coi dữ liệu là "tài nguyên chiến lược" và chuyển từ "giữ làm của riêng" sang "kết nối, chia sẻ để tạo giá trị chung, giá trị mới" gắn chặt với bảo đảm an ninh, an toàn và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Phân tích bối cảnh, tình hình và các mục tiêu thời gian tới, Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước đã xác định 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, tăng trưởng kinh tế 2 con số những năm tới.

Định hướng cho giai đoạn tới, Thủ tướng yêu cầu quán triệt tinh thần "Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, địa phương đi đầu, người dân hưởng ứng", trong đó xã hội số là nền tảng, kinh tế số là động lực, người dân là trung tâm.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu sớm hình thành các "tổ hợp công nghiệp kỹ thuật số" quy mô lớn, tạo giá trị gia tăng và sức lan tỏa lớn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu trước hết, tất cả các chủ thể, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đều phải thúc đẩy phát triển xã hội số, kinh tế số, công dân số; đẩy mạnh chuyển đổi số ở tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế và thúc đẩy phát triển xã hội số bao trùm, nhân văn.

Về công nghiệp, đẩy mạnh số hóa và tái cấu trúc các ngành công nghiệp, nhất là các ngành công nghiệp nền tảng, mũi nhọn bằng sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, sớm hình thành các "tổ hợp công nghiệp kỹ thuật số" quy mô lớn, tạo giá trị gia tăng và sức lan tỏa lớn.

Cùng với đó, Thủ tướng đặt ra yêu cầu phát triển nông nghiệp công nghệ cao - nông dân số - nông thôn thông minh; xây dựng các sản phẩm nông nghiệp thương hiệu Việt Nam ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi xanh.

Trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại, cần tập trung phát triển các hệ sinh thái dịch vụ số hiện đại, lấy tài chính, logistics và du lịch làm mũi nhọn; thúc đẩy thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và chương trình "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên không gian số".

Thủ tướng nhấn mạnh cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế, giáo dục, an sinh xã hội nhằm tối ưu hóa dịch vụ công, cắt giảm thủ tục hành chính, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau; đồng thời phát triển văn hóa số, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng Báo cáo tổng thể về các ngành, nghề bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi trí tuệ nhân tạo để xây dựng kế hoạch đào tạo lại, nâng cấp, chuyển đổi kỹ năng cho người lao động, trình Thủ tướng trong quý I/2026.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Thủ tướng đề cập là đẩy mạnh triển khai phong trào "Bình dân học vụ số", các chương trình phổ cập kỹ năng số, kỹ năng an toàn thông tin cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, với tinh thần "học tập suốt đời".