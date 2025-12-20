Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia

Việc nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia được xem là 1 trong 5 đột phá chiến lược, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn dữ liệu và tạo bước nhảy vọt cho mục tiêu tăng trưởng GDP.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia trình bày tham luận tại diễn đàn sáng nay. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng 20/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn quốc gia phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ 3 với "Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm - Đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030".

Trình bày tham luận "Từ dữ liệu quốc gia về dân cư tới phát triển kinh tế dữ liệu", Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, đánh giá Đề án 06 đã tạo bước chuyển mang tính lịch sử trong tiến trình chuyển đổi số của Việt Nam.

Đến nay, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã có 107 triệu dữ liệu công dân, kết nối với 15 bộ ngành và 34 địa phương, tiếp nhận 2,1 tỷ lượt yêu cầu xác thực. Ứng dụng VNeID có 67 triệu tài khoản định danh điện tử, tích hợp 50 tiện ích. Cổng dịch vụ công quốc gia tích hợp 4.700 thủ tục, tiếp nhận 11,5 triệu hồ sơ trực tuyến năm 2025 và tiết kiệm hơn 4.000 tỷ đồng chi phí xã hội. VNeID chi trả 33.000 tỷ tiền an sinh xã hội cho 675.000 người.

Tuy nhiên, theo ông Cương, Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn đặt nền móng ban đầu của kinh tế dữ liệu, khi vai trò trung tâm hiện nay chủ yếu thuộc về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để kinh tế dữ liệu thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, cần hình thành và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia với 4 trụ cột gồm con người, vật phẩm, địa điểm và hoạt động.

Để vượt qua các điểm nghẽn và tạo bước nhảy vọt cho mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030, Bộ Công an đề xuất 5 đột phá chiến lược.

Thứ nhất, xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế dữ liệu, với quan điểm cân bằng giữa vai trò Nhà nước, thị trường và quyền công dân, đồng thời thu hút FDI và hình thành các doanh nghiệp dữ liệu nội địa thế hệ mới.

Thứ hai, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu mở phục vụ doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo. Ông Cương cho biết Bộ Công an đang tham mưu xây dựng nghị định về cơ chế đột phá nhằm khai thác dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu Quốc gia thông qua các vườn ươm sáng tạo, cung cấp hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp từ hạ tầng, kết nối vốn đến tư vấn chuyên môn, qua đó thúc đẩy khởi nghiệp và thương mại hóa sản phẩm.

Theo ông, mô hình này đã phát huy hiệu quả tại Singapore và Estonia, và được kỳ vọng giúp Việt Nam hình thành các ngành công nghiệp dữ liệu trị giá hàng tỷ USD, đóng góp trực tiếp cho kinh tế số, hướng tới mục tiêu chiếm 30% GDP vào năm 2030.

Đột phá thứ ba là nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia, trung tâm của hệ sinh thái số. "Đây là một giải pháp để VNeID không chỉ là ứng dụng định danh mà trở thành điểm truy cập duy nhất, kết nối liền mạch giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân", ông Cương nhấn mạnh.

Thứ tư, triển khai chiến lược phát triển công dân số quốc gia với các cơ chế khuyến khích đột phá. Cuối cùng là tổ chức triển khai hiệu quả khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và hoàn thiện cơ chế vận hành Trung tâm Dữ liệu Quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, 5 đột phá này không tồn tại riêng lẻ mà cấu thành một hệ thống tích hợp. Khi hình thành hệ sinh thái dữ liệu quốc gia lấy con người làm trung tâm, chuyển đổi số sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ; cùng với lực lượng sản xuất trình độ cao và dữ liệu tin cậy, xã hội số sẽ hình thành một cách tự nhiên, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.