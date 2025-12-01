Từ nay, khách bay không gửi hành lý làm thủ tục bằng VNeID hoặc kiosk

Từ 1/12, các hành khách bay không có hành lý ký gửi buộc phải thực hiện toàn trình mua vé, check-in, kiểm tra an ninh và lên tàu bay với VNeID hoặc qua kiosk sân bay.

Khách hàng cần có VNeID định danh mức 2 để làm các thủ tục khi di chuyển bằng được hàng không. Ảnh: Khương Nguyễn.

Vietnam Airlines vừa thông báo bắt đầu áp dụng quy định mới theo Chỉ thị 24/CT-TTg năm 2025, trong đó có thay đổi lớn về việc yêu cầu hành khách không có hành lý ký gửi phải làm thủ tục trực tuyến hoặc trực tiếp tại kiosk sân bay, thay vì đến quầy như trước.

Theo hướng dẫn, chỉ những hành khách có hành lý ký gửi và các đối tượng đặc biệt như trẻ em đi một mình, người cao tuổi, người cần hỗ trợ… mới tiếp tục làm thủ tục tại quầy. Trong khi các hành khách còn lại buộc phải thực hiện toàn trình mua vé, check-in, kiểm tra an ninh và lên tàu bay bằng giải pháp sinh trắc học tích hợp với VNeID hoặc qua kiosk trực tiếp tại sân bay.

Hãng khuyến nghị người dân xác thực VNeID mức độ 2 để sử dụng đầy đủ tiện ích và tránh phát sinh lỗi trong quá trình làm thủ tục.

Vietnam Airlines cũng công bố quy trình chi tiết khi làm thủ tục trên VNeID.

Theo đó, hành khách đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản định danh mức 2, chọn mục "Dịch vụ khác" và tiếp tục với "Check-in online".

Sau khi đồng ý chia sẻ dữ liệu, hành khách được chuyển sang ứng dụng Vietnam Airlines để hoàn tất thủ tục check-in và eKYC. Tại sân bay, hành khách thực hiện sinh trắc học lần lượt ở cửa an ninh và cửa lên máy bay. Nếu đã check-in nhưng chưa eKYC, hệ thống sẽ yêu cầu bổ sung ngay trên VNeID.

Theo khuyến nghị của nhân viên hàng không, hành khách tải app của Vietnam Airlines hoặc Vietjet, khi làm thủ tục trên VNeID sẽ liên thông với app của hãng. Từ đó các thao tác kết nối thủ tục nhanh hơn.

Trước đó, theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 13/9/2025 của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẩn trương hoàn tất thủ tục mua sắm, đầu tư hạ tầng và trang thiết bị cần thiết nhằm bảo đảm tiến độ triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID phục vụ thủ tục hàng không, hoàn thành theo lộ trình Kế hoạch số 380/KHPH-BCA-BXD-BTC ngày 24/6/2025 giữa Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính về triển khai giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục lên tàu bay, hoàn thành trước ngày 30/10/2025.

Từ ngày 15/9, ACV phối hợp với các hãng hàng không (Vietnam Airlines, Vietjet...) hướng dẫn tất cả hành khách sử dụng căn cước, căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục hoặc trên ứng dụng VNeID để đi qua cửa kiểm soát an ninh, cửa lên tàu bay phù hợp với quy trình kiểm soát an ninh hàng không đối với hành khách qua cửa kiểm soát an ninh tự động và cửa lên tàu bay tự động để đi tàu bay nội địa, trừ trường hợp hành khách sử dụng các loại giấy tờ tùy thân hợp lệ khác.

Từ ngày 15/9 đến 30/11, ACV phối hợp với các hãng hàng không chủ động nghiên cứu triển khai các chính sách ưu đãi thiết thực để khuyến khích hành khách mua vé và sử dụng giải pháp sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID khi làm thủ tục hàng không.