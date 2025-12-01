Lâm Đồng chuẩn bị đầu tư hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết

Tỉnh Lâm Đồng đang lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh để trình duyệt chủ trương đầu tư hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết.

Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản gửi thành viên UBND tỉnh xin ý kiến về hạng mục dân dụng của dự án sân bay Phan Thiết để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Trước đó, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã thẩm định và kết luận dự án này đủ điều kiện trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư năm 2020.

Cùng thời điểm, ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, đã ký ban hành kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 5, trong đó có nội dung yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo rà soát, xử lý dứt điểm các thủ tục thanh lý hợp đồng BOT (trước đây) và các chi phí khác liên quan đến hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết.

Song song với việc chấm dứt hợp đồng BOT, Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu tổ chức đấu thầu công khai để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Sân bay Phan Thiết được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch năm 2009, là sân bay quân sự kết hợp dân sự, rộng 543 ha, thuộc xã Thiện Nghiệp, tỉnh Bình Thuận (cũ), nay là phường Mũi Né, Lâm Đồng.

Dự án được khởi công từ năm 2015. Đến nay, các hạng mục quân sự đã cơ bản hoàn thiện. Riêng hạng mục dân dụng do có sự điều chỉnh từ cấp sân bay (nâng quy mô từ cấp 4C thành 4E), thay đổi nhà đầu tư (nhà đầu tư cũ là Tập đoàn Rạng Đông) nên tỉnh Lâm Đồng vẫn đang thực hiện các thủ tục theo quy định.

Hồi tháng 7, CTCP Cảng hàng không Mặt trời có văn bản gửi UBND Lâm Đồng về xin đề xuất đầu tư Dự án Cảng hàng không Phan Thiết, đối với hạng mục hàng không dân dụng. Công ty đề xuất chuyển đổi hình thức đầu tư dự án từ hình thức BOT sang hình thức đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật Đầu tư.

Cuối tháng 8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn báo cáo Thủ tướng xin chủ trương chấm dứt hình thức đầu tư BOT theo Luật PPP, chuyển sang hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư. Sau đó, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ các quy định pháp luật để thực hiện việc chấm dứt hợp đồng dự án, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng) theo thẩm quyền, tuân thủ quy định pháp luật.

Đến tháng 10, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua nghị quyết dừng chủ trương đầu tư dự án xây dựng sân bay Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT.