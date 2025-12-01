Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Lâm Đồng chuẩn bị đầu tư hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết

  • Thứ hai, 1/12/2025 00:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tỉnh Lâm Đồng đang lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh để trình duyệt chủ trương đầu tư hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết.

Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản gửi thành viên UBND tỉnh xin ý kiến về hạng mục dân dụng của dự án sân bay Phan Thiết để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Trước đó, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã thẩm định và kết luận dự án này đủ điều kiện trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư năm 2020.

Cùng thời điểm, ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, đã ký ban hành kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 5, trong đó có nội dung yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo rà soát, xử lý dứt điểm các thủ tục thanh lý hợp đồng BOT (trước đây) và các chi phí khác liên quan đến hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết.

Song song với việc chấm dứt hợp đồng BOT, Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu tổ chức đấu thầu công khai để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Sân bay Phan Thiết được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch năm 2009, là sân bay quân sự kết hợp dân sự, rộng 543 ha, thuộc xã Thiện Nghiệp, tỉnh Bình Thuận (cũ), nay là phường Mũi Né, Lâm Đồng.

Dự án được khởi công từ năm 2015. Đến nay, các hạng mục quân sự đã cơ bản hoàn thiện. Riêng hạng mục dân dụng do có sự điều chỉnh từ cấp sân bay (nâng quy mô từ cấp 4C thành 4E), thay đổi nhà đầu tư (nhà đầu tư cũ là Tập đoàn Rạng Đông) nên tỉnh Lâm Đồng vẫn đang thực hiện các thủ tục theo quy định.

Hồi tháng 7, CTCP Cảng hàng không Mặt trời có văn bản gửi UBND Lâm Đồng về xin đề xuất đầu tư Dự án Cảng hàng không Phan Thiết, đối với hạng mục hàng không dân dụng. Công ty đề xuất chuyển đổi hình thức đầu tư dự án từ hình thức BOT sang hình thức đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật Đầu tư.

Cuối tháng 8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn báo cáo Thủ tướng xin chủ trương chấm dứt hình thức đầu tư BOT theo Luật PPP, chuyển sang hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư. Sau đó, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ các quy định pháp luật để thực hiện việc chấm dứt hợp đồng dự án, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng) theo thẩm quyền, tuân thủ quy định pháp luật.

Đến tháng 10, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua nghị quyết dừng chủ trương đầu tư dự án xây dựng sân bay Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT.

Dừng đầu tư sân bay Phan Thiết theo hình thức BOT

Tỉnh Lâm Đồng xin chủ trương chấm dứt hình thức đầu tư BOT theo Luật PPP, chuyển sang hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư đối với dự án sân bay Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng.

19:50 27/10/2025

Bước tiến mới của dự án sân bay Phan Thiết

HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng được giao quyền chấp nhận, quyết định chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết.

20:32 24/9/2025

Xem xét đề xuất đầu tư sân bay Phan Thiết

UBND tỉnh Lâm Đồng giao các sở ngành nghiên cứu đề xuất đầu tư sân bay Phan Thiết của CTCP Cảng hàng không Mặt trời (thành viên của Tập đoàn Sun Group).

12:12 6/8/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

sân bay phan thiết Lâm Đồng Trần Hồng Hà hợp đồng bot lâm đồng phan thiết

  • Trần Hồng Hà

    Trần Hồng Hà

    Ông Trần Hồng Hà là Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Ông từng giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    • Chức vụ: Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Hà Tĩnh
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ khai thác mỏ

Đọc tiếp

Gia gas tang tu ngay 1/12 hinh anh

Giá gas tăng từ ngày 1/12

4 giờ trước 21:38 30/11/2025

0

Giá gas bình Petrolimex bán lẻ (bao gồm VAT) tháng 12 tại Hà Nội là 411.500 đồng/bình dân dụng 12 kg; 1.646.000 đồng/bình công nghiệp 48 kg.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý