Dừng đầu tư sân bay Phan Thiết theo hình thức BOT

Tỉnh Lâm Đồng xin chủ trương chấm dứt hình thức đầu tư BOT theo Luật PPP, chuyển sang hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư đối với dự án sân bay Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng.

Phối cảnh sân bay Phan Thiết về đêm. Ảnh: CAAV.

Ngày 27/10, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức kỳ họp thứ 4 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua 13 nghị quyết quan trọng, liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực như ngân sách, đầu tư công, chính sách an sinh xã hội, đất đai, tổ chức bộ máy và chế độ, chính sách cho lực lượng vũ trang địa phương.

Đáng chú ý, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua nghị quyết dừng chủ trương đầu tư dự án xây dựng sân bay Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT.

Năm 2014, UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) đã thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để triển khai lập dự án đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức BOT.

Dự án đã được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi theo Quyết định số 4236/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) với quy mô sân bay cấp 4C, tổng mức đầu tư dự án gần 1.694 tỷ đồng .

Theo Quyết định số 1925/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2018 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), sân bay Phan Thiết được quy hoạch là Cảng hàng không quốc nội cấp 4E với vai trò là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự. Sân bay có 1 đường cất cánh dài 3.050 m, nhà ga có công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm.

Cảng hàng không Phan Thiết cũng được đưa vào danh mục công trình quốc phòng sử dụng lưỡng dụng thuộc sân bay quân sự Phan Thiết, được phê duyệt tại Quyết định số 159/QĐ-TTr ngày 13/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, đã 9 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng, việc triển khai dự án Cảng hàng không Phan Thiết theo loại hợp đồng BOT vẫn còn rất chậm, chỉ mới thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng, chưa triển khai đầu tư xây dựng.

Để tiếp tục đầu tư Cảng hàng không Phan Thiết theo quy hoạch, ngày 29/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn báo cáo Thủ tướng xin chủ trương chấm dứt hình thức đầu tư BOT theo Luật PPP, chuyển sang hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư.

Trước đó, CTCP Cảng hàng không Mặt trời cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng xin đề xuất đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng. Công ty đề xuất chuyển đổi hình thức đầu tư dự án từ BOT sang hình thức đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật Đầu tư.

