Đề nghị lập tổ công tác liên ngành gỡ vướng dự án sân bay Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị thành lập tổ công tác liên ngành nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư và đưa Cảng hàng không Quảng Trị vào khai thác đúng kế hoạch, hướng tới mốc hoàn thành dịp 30/4/2026.

Dự án Cảng hàng không (CHK) Quảng Trị được triển khai theo phương thức PPP, được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2148 ngày 20/12/2021, giao UBND tỉnh Quảng Trị là cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

Hiện tại, dự án đang được đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành trước dịp 30/4/2026, theo chỉ đạo của Thủ tướng. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường quốc phòng, an ninh khu vực.

Liên quan vấn đề này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Xây dựng chủ trì thành lập tổ công tác liên ngành với sự tham gia của các bộ, ngành liên quan để hỗ trợ địa phương, nhà đầu tư thực hiện thủ tục theo quy định, bảo đảm sân bay có thể vận hành ngay sau khi hoàn thành (dự kiến tháng 7/2026).

Cảnh quan tại mặt trước sân bay Quảng Trị. Ảnh: TTgroup.

UBND tỉnh Quảng Trị vì vậy tiếp tục kiến nghị Bộ Xây dựng sớm triển khai tổ công tác, huy động sự phối hợp của các cơ quan trung ương, địa phương và doanh nghiệp, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình đầu tư, bảo đảm tiến độ khai thác.

Theo quy hoạch, CHK Quảng Trị là sân bay dân dụng cấp 4C kết hợp quân sự cấp II, được thiết kế công suất 1 triệu hành khách/năm và 3.100 tấn hàng hóa/năm, khai thác máy bay code C (như A320, A321) hoặc tương đương, với diện tích sử dụng đất hơn 316 ha.

Hiện Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị (doanh nghiệp dự án) đang triển khai thi công các hạng mục chính. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư đã đề xuất nâng cấp cảng từ cấp 4C lên 4E, để có thể đón máy bay thân rộng như A350 và khai thác hiệu quả lâu dài.

Hạng mục đường cất hạ cánh đang được thiết kế theo tiêu chuẩn tiếp nhận tàu bay code E, thay vì chỉ dừng ở code C như phương án ban đầu.

Cuối tháng 9 vừa qua, Bộ Tài chính cũng có văn bản đề xuất Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, trong đó kiến nghị nâng cấp sân bay Quảng Trị từ 4C lên 4E.

Theo Bộ Tài chính, quy hoạch này đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 648 ngày 7/6/2023 và đã ba lần điều chỉnh. Việc nâng cấp sân bay Quảng Trị phù hợp với chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về phương án đón máy bay A350, cũng như đề xuất của địa phương.

Cơ quan này đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Quảng Trị để làm rõ sự cần thiết và hiệu quả đầu tư, bảo đảm tính đồng bộ trong mạng lưới hạ tầng, gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và định hướng sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Sau khi hoàn thành, CHK Quảng Trị được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới cho khu vực Bắc Trung Bộ, mở rộng không gian phát triển kinh tế, du lịch và giao thương, đồng thời góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh - quốc phòng vùng chiến lược miền Trung.