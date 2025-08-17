Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sau sáp nhập, tỉnh Quảng Trị cần hơn 40.000 tỷ đồng đầu tư công

  • Chủ nhật, 17/8/2025 09:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh này, xin ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn, nguồn vốn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2026-2030, với hơn 40.000 tỷ đồng.

Theo tờ trình này, tổng số kế hoạch nguồn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Quảng Trị (sau hợp nhất) là hơn 16,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó vốn hơn 12,4 nghìn tỷ đồng; vốn nước ngoài (ODA) gần 4 nghìn tỷ đồng.

tinh Quang Tri anh 1

Nhiều dự án giao thông quan trọng kết nối vùng được đầu tư nhờ nguồn vốn từ Trung ương.

Từ nguồn vốn này, tỉnh Quảng Trị đã tập trung triển khai và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng các và các tuyến đường giao thông động lực, kết nối các địa phương trong tỉnh.

Đầu tư cơ bản một số công trình kè sông, kè biển ở các khu vực xung yếu, nguy cơ sạt lở; thực hiện trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn, chăm sóc rừng.

Đầu tư có sở hạ tầng thiết yếu cho các khu công nghiệp, khu kinh tế tạo điều kiện để thu hút đầu tư; xây mới, nâng cấp, mua mới trang thiết bị cho ngành y tế; tu bổ, nâng cấp, tôn tạo, bảo tồn các di tích lịch sử; đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh… Tỉ lệ giải ngân vốn hàng năm đạt trên 90%.

Trên cơ sở quy định của pháp luật và nhu cầu thực tế của địa phương, UBND tỉnh Quảng Trị trình HĐND tỉnh này thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 là hơn 40.300 tỷ đồng. Trong đó, vốn trong nước hơn 36.600 tỷ đồng; vốn nước ngoài (ODA) hơn 3.600 tỷ đồng.

tinh Quang Tri anh 2

Sở Xây dựng được ưu tiên bố trí nguồn vốn trung hạn 2026-2030 nhiều nhất, với hơn 11,5 nghìn tỷ đồng.

Nguồn vốn này sẽ được tỉnh Quảng Trị ưu tiên tập trung nguồn lực để triển khai những nhiệm vụ, dự án quan trọng, có tính chiến lược, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại.

Trong đó, được phân bổ nhiều nhất là Sở Xây dựng với hơn 11.500 tỷ đồng; Sở Nông nghiệp và Môi trường hơn, 3.200 tỷ đồng; Sở GD&ĐT hơn 1.800 tỷ đồng; Sở Y tế hơn 1.000 tỷ đồng; Sở Khoa học và Công nghệ 1.000 tỷ đồng

Hoàng Nam/Tiền phong

  • Quảng Trị

    Quảng Trị
    • Diện tích: 4.739,8 km²
    • Dân số: 612.500
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 233
    • Biển số xe: 74

