Doanh nghiệp xi măng làm ăn bết bát giờ ra sao?

Quý II năm nay, ngành xi măng chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của các doanh nghiệp sau nhiều quý lỗ liên tiếp, ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với sự đảo chiều lợi nhuận.

Từ lỗ thành lãi

Theo báo cáo, Công ty Xi măng Vicem Hà Tiên có lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 145% đạt hơn 112 tỷ đồng trong quý II, "ngắt mạch" 11 quý kinh doanh ảm đạm.

Ban lãnh đạo lý giải, nhờ sản lượng tiêu thụ xi măng trong quý tăng 8,5% so với cùng kỳ. Trong quý II, giá vốn hàng bán giảm do kiểm soát chi phí sản xuất và giá nguyên nhiên liệu đầu vào rẻ hơn.

Công ty Xi măng Bỉm Sơn cũng báo lãi cao nhất 13 quý, đạt hơn 64 tỷ đồng nhờ giá vốn giảm mạnh. Lũy kế 6 tháng, Xi măng Bỉm Sơn lãi ròng hơn 5 tỷ đồng , mới đạt 6% kế hoạch năm.

Doanh nghiệp ngành xi măng có lãi trở lại.

Nổi bật nhất trong 6 tháng đầu năm nay là Công ty Xi măng Hoàng Mai với lợi nhuận ròng hơn 7 tỷ đồng , gấp 27 lần so với cùng kỳ năm ngoái, cao nhất kể từ quý III/2022. Kết quả này đến từ việc công ty thay một phần than cám bằng vỏ cây, dăm gỗ, chất thải rắn, giúp giá clinker thu về tại nhà máy tăng thêm 130,000 đồng/tấn. Doanh nghiệp này đã lãi gần 8 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ lỗ 40 tỷ đồng , thực hiện hơn nửa kế hoạch năm.

Những kết quả của các doanh nghiệp này góp phần tạo phục hồi cho Tổng công ty Xi măng Việt Nam. Theo đó, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của Tổng công ty Xi măng đạt 13.612 tỷ đồng , bằng 47% kế hoạch năm, tăng 3,9% so với cùng kỳ 2024, lợi nhuận trước thuế (chưa tính chênh lệch tỷ giá) đạt 1,3 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 811 tỷ đồng . Cũng trong nửa đầu năm nay, tổng công ty nộp ngân sách nhà nước 415 tỷ đồng .

Cơ hội và rủi ro song hành

Trong bối cảnh đầu tư công đang được đẩy mạnh, cùng với trợ lực từ các yếu tố vĩ mô, pháp lý, các doanh nghiệp xây dựng và vật liệu xây dựng sẽ được hưởng lợi, nhất là trong việc tiêu thụ sản phẩm, trong đó có xi măng.

Tổng sản lượng xi măng cả nước trong 6 tháng đầu năm đạt gần 61 triệu tấn, tăng 62% so với cùng kỳ. Tiêu thụ xi măng hơn 54 triệu tấn, tăng 27%. Trong đó, tiêu thụ nội địa là điểm sáng với 37,6 triệu tấn, tăng 39%, chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh đầu tư công, đặc biệt là tại các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi và nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng dự báo nhu cầu tiêu thụ xi măng năm nay tăng 2-3% lên 95-100 triệu tấn, trong đó tiêu thụ nội địa 60-65 triệu tấn, xuất khẩu dự kiến 30-35 triệu tấn.

Tổng công ty Xi măng Việt Nam dự báo quý III và những tháng cuối năm 2025, nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước sẽ tiếp tục tăng do Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng giao thông và xây dựng. Ngoài ra, nguồn cung bất động sản được kỳ vọng hồi phục khi các biện pháp tháo gỡ pháp lý bắt đầu tác động vào thị trường.

Tuy nhiên, mùa mưa bão dự báo đến sớm ở miền Bắc và miền Trung ảnh hưởng đến thi công, làm giảm nhu cầu tiêu thụ xi măng theo vùng. Cùng với đó, thị trường xi măng vẫn tiếp tục phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức: Mất cân đối về cung cầu, cạnh tranh về giá bán ngày càng gay gắt; xu hướng chuyển dịch nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời, từ xi măng giá cao sang xi măng giá thấp dẫn đến giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Theo SSI Research, ngành vẫn đối mặt với thách thức khi sản lượng sản xuất liên tục vượt cầu, đặc biệt là tại khu vực miền Bắc. Tăng trưởng nhu cầu vẫn phụ thuộc vào các dự án hạ tầng trọng điểm như sân bay Long Thành, cao tốc Bắc - Nam và Vành đai 4 TP.HCM.

Trong năm nay, nhóm phân tích dự báo tổng nhu cầu tiêu thụ xi măng sẽ tăng 6%, với động lực từ khu vực xây dựng công và tư nhân. Tuy vậy, giá bán bình quân nhiều khả năng tiếp tục chịu áp lực do tình trạng dư cung kéo dài.