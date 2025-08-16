Việt Nam áp thuế chống bán phá giá với thép mạ Trung Quốc, Hàn Quốc

Mức thuế chống bán phá giá chính thức được áp dụng cao nhất là 37,13% đối với hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc và 15,67% đối với hàng hóa xuất xứ từ Hàn Quốc.

Bộ Công Thương quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số mặt hàng thép mạ có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Ảnh minh họa: HPG.

Quyết định áp thuế lần này được Bộ Công Thương đưa ra sau quá trình điều tra vụ việc theo yêu cầu của 5 công ty gồm Tập đoàn Hoa Sen, Nam Kim, Tôn Phương Nam, Tôn Đông Á và China Steel & Nippon Steel Việt Nam.

Nhóm này cáo buộc các sản phẩm thép mạ từ Trung Quốc và Hàn Quốc đã và đang bán phá giá vào thị trường Việt Nam, gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

Kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra cho thấy hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc có hành vi bán phá giá, ngành sản xuất trong nước đã chịu thiệt hại đáng kể và tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa việc nhập khẩu hàng hóa bán phá giá và thiệt hại đối với ngành sản xuất nội địa.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số mặt hàng thép mạ có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Cụ thể, mức thuế được áp dụng cao nhất là 37,13% với hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc và 15,67% với sản phẩm từ Hàn Quốc.

Trước đó, từ tháng 4, nhà điều hành đã áp thuế tạm thời với thép mạ xuất xứ Trung Quốc và Hàn Quốc khoảng 15,67-37,13%. Những nhà sản xuất không thuộc diện áp thuế chính thức lần này, hoặc chịu mức thuế chính thức thấp hơn sẽ được hoàn lại khoản thuế chống bán phá giá đã nộp, nộp thừa trước đó.

Mức thuế mới cũng sẽ được rà soát, điều chỉnh khi có yêu cầu từ các bên liên quan theo quy định pháp luật, nhằm bảo đảm áp dụng đúng đối tượng, phù hợp với mức độ vi phạm và trong thời hạn hợp lý.

Hồi đầu tháng 7, Bộ Công Thương cũng có quyết định áp thuế chống bán phá giá với thép cuộn nóng từ Trung Quốc, dựa trên đơn khởi kiện của Tập đoàn Hòa Phát và Formosa.

Theo báo cáo của MBS Research, quyết định áp thuế chống bán phá giá là yếu tố quan trọng giúp thị trường thép và tôn mạ trong nước phục hồi.

Trước đây, hơn 2/3 lượng HRC (thép cuộn cán nóng) tiêu thụ nội địa đến từ nhập khẩu, trong đó Trung Quốc chiếm tới 75%, gây áp lực lớn lên các doanh nghiệp trong nước. Với chính sách mới, lợi thế cạnh tranh được kỳ vọng nghiêng về các nhà sản xuất nội địa, đặc biệt là Hòa Phát - doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam hiện có sản lượng HRC quy mô lớn.

Giá HRC nội địa dự báo tăng khoảng 8-9% trong giai đoạn 2025-2026, qua đó cải thiện biên lợi nhuận và sản lượng tiêu thụ cho HPG.

Trong khi đó, Tập đoàn Hoa Sen - doanh nghiệp chiếm thị phần số 1 trong mảng tôn mạ - có thể nâng thị phần từ 29% trong 2024 lên 30% vào năm nay và tiếp tục tăng thêm 1 điểm % vào 2026.