'Vua thép' Hòa Phát tự sản xuất điện, tiết kiệm 3.500 tỷ

Nửa đầu năm, các nhà máy nhiệt điện tại khu liên hợp gang thép Dung Quất và Hải Dương của Hòa Phát đã phát hơn 1,8 tỷ kWh, giúp tập đoàn tự chủ phần lớn nguồn điện sản xuất.

Việc tự chủ 90% nhu cầu điện cho sản xuất thép tại khu liên hợp gang thép Dung Quất và Hải Dương (cũ) giúp Hòa Phát tiết kiệm hàng nghìn tỷ tiền điện. Ảnh: Nam Khánh.

Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) cho biết trong 6 tháng đầu năm, các nhà máy nhiệt điện tại khu liên hợp gang thép Dung Quất (Quảng Ngãi) và Hải Dương (cũ) đã phát tổng cộng hơn 1,8 tỷ kWh, giúp tập đoàn chủ động khoảng 90% nhu cầu điện sản xuất thép. Nếu tính theo giá điện hiện hành, lượng điện tự phát này có giá trị gần 3.500 tỷ đồng .

Trong đó, sản lượng điện tại Dung Quất đạt 1,45 tỷ kWh, đáp ứng trên 90% nhu cầu điện cho toàn bộ khu liên hợp. Phần còn lại đến từ nhà máy tại Hải Dương (cũ) với 358 triệu kWh. Cả 2 đều vận hành theo công nghệ thu hồi nhiệt dư trong luyện coke, tận dụng khí than dư thừa trong luyện gang, thép làm nhiên liệu cho nồi hơi để phát điện, giúp tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm, giảm phát thải CO2 và bảo vệ môi trường.

Từ tháng 7/2019, chỉ một năm sau khi lắp đặt tổ máy đầu tiên, nhà máy tại Dung Quất đã có thể tự đáp ứng điện cho sản xuất. Lũy kế đến tháng 9/2022, sản lượng điện của Hòa Phát đạt 5 tỷ kWh và tiếp tục cán mốc 10 tỷ kWh vào tháng 2/2025.

Khi triển khai dự án Hòa Phát Dung Quất 2, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long cũng tiếp tục đầu tư mạnh vào hệ thống phát điện. Nhà máy Nhiệt điện số 2 hiện được xây dựng với công suất 240 MW, gồm 4 tổ máy phát, nâng tổng công suất toàn khu lên 600 MW, đủ để cung ứng 90% điện cho cả hai dự án Dung Quất 1 và Dung Quất 2.

Tại Hòa Phát Hải Dương, bên cạnh duy trì sản lượng phát điện ổn định, đơn vị cũng vừa hoàn tất cải tạo hệ thống tủ hòa đồng bộ để đảm bảo kết nối an toàn với lưới điện.

Phía Hòa Phát cho rằng phát điện từ nhiệt dư là giải pháp bền vững, tận dụng tối đa năng lượng sinh ra trong sản xuất gang thép, không cần nhiên liệu hóa thạch. Ngoài giảm chi phí, công nghệ này còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, nhất là trong những tháng cao điểm nắng nóng.

Nửa đầu năm qua, doanh thu của Hòa Phát vượt 74.000 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7.600 tỷ đồng , tăng lần lượt 5% và 23% so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, doanh nghiệp của Chủ tịch Trần Đình Long đặt kế hoạch kinh doanh 170.000 tỷ đồng doanh thu và 15.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Với kết quả trên, sau 6 tháng đầu năm, tập đoàn đã hoàn thành 44% kế hoạch doanh thu và 51% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Nhóm thép và các sản phẩm liên quan đóng góp chính với gần 90% vào doanh thu hợp nhất tập đoàn.