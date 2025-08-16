Tin mới cho sầu riêng Đắk Lắk

Hiệp hội Doanh nhân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình kết nối giao thương doanh nhân Đắk Lắk - Trung Quốc, nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại nông sản Việt - Trung.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, phân tích làm rõ nhu cầu thị trường tiêu thụ rau quả, nhất là mặt hàng sầu riêng tại Trung Quốc. Năm 2024, lượng sầu riêng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 736 nghìn tấn, tăng 47% so với năm trước đó.

Theo các doanh nghiệp Trung Quốc, bên cạnh sự thuận lợi từ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, "luồng xanh" biên giới Việt - Trung giúp thông quan nhanh, nhu cầu tiêu thụ của người dân tăng cao, thì lợi thế về vùng nguyên liệu, chất lượng ổn định và nguồn cung đa dạng quanh năm đã góp phần vào tăng trưởng của ngành hàng sầu riêng Việt Nam tại Trung Quốc.

Doanh nghiệp Trung Quốc phân tích, chia sẻ về thị trường sầu riêng Trung Quốc.

Ông Điền Hiểu Bang, Công ty TNHH khoa học - kỹ thuật - nông nghiệp Cảnh Nguyện Quảng Châu, Trung Quốc nhận định: "Trong hai năm qua, chúng tôi đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong sản xuất sầu riêng về diện tích canh tác, giống và kỹ thuật canh tác mới, chúng tôi cảm thấy rằng tiêu chuẩn và chất lượng chung của nông sản Việt Nam đang được nâng cao. Đây là lần đầu tiên tôi đến Buôn Ma Thuột. Khí hậu tuyệt vời và cảnh quan tươi đẹp cùng với tất cả vườn cây ăn quả và quy mô các nhà máy đã mang đến cho tôi một trải nghiệm độc đáo. Điều này càng khiến tôi tin tưởng hơn vào tương lai của thương mại nông sản Trung - Việt".

Các đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam cũng chia sẻ về quy trình, thị trường sầu riêng. Nêu thực tế hiện nay việc xuất khẩu sầu riêng vẫn qua nhiều khâu trung gian, giá cả phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chưa có cơ sở kiểm định rõ ràng, đại biểu bày tỏ mong muốn hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, đảm bảo quy chuẩn khép kín từ đầu và kỳ vọng về đầu ra ổn định, có đích đến rõ ràng.

Các đơn vị ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tiêu thụ sầu riêng.

Ông Mai Đức Thọ, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp sạch, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk nêu ý kiến: "Đây là cuộc gặp gỡ rất thú vị, vì mình biết được nhu cầu của họ, tiêu chuẩn của họ, để từng bước mình đáp ứng. Riêng đối với hợp tác xã của chúng tôi hiện nay thì tất cả những yêu cầu họ đưa ra thì chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng được. Hi vọng rằng qua hội nghị này sẽ có nhiều sự kết nối và người nông dân có thể trực tiếp bán những trái sầu riêng qua thị trường lớn nhất hiện nay".

Dịp này, đại diện các đơn vị cùng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản và sầu riêng. Hiệp hội Doanh nhân tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn doanh nhân Trung Quốc đã ký kết thành lập Trung tâm giao dịch trái cây ASIAN đặt tại tỉnh Đắk Lắk.

Những năm gần đây, sản lượng sầu riêng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh.

Ông Lưu Húc, Tổng giám đốc Tập đoàn quốc tế Cửu Nhất, Trung Quốc, đại diện Trung tâm cho biết: "Chúng tôi mong đợi Trung tâm Giao dịch Sầu riêng Việt Nam - Trung Quốc sẽ sớm ra mắt, cho phép nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của Việt Nam thâm nhập thị trường Trung Quốc nhanh chóng hơn. Chúng tôi đang chuẩn bị triển khai nhiều kế hoạch, sẽ nộp đơn xin phê duyệt lên Chính phủ Việt Nam và Phòng Thương mại Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng sẽ thành lập trung tâm giao dịch và nền tảng này trước khi cơ sở sản xuất sầu riêng tại Buôn Ma Thuột hoàn thành trong năm nay".