Hé lộ kết quả bay hiệu chuẩn lần 2 ở sân bay Long Thành

Tàu bay Beechcraft B300 (OK-ANS) đã thực hiện tổng cộng 30 bài bay trong đợt bay hiệu chuẩn lần 2 tại sân bay Long Thành.

Beechcraft KingAir 300 series bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành ngày 26/10. Ảnh: VATM.

Ngày 26/10, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chủ trì triển khai chuyến bay hiệu chuẩn kỹ thuật giai đoạn 2 đối với các hệ thống giám sát hàng không gồm Radar sơ cấp/thứ cấp (PSR/SSR) và hệ thống giám sát tự động phụ thuộc quảng bá (ADS-B) tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Chuyến bay kết thúc sáng cùng ngày, bảo đảm an toàn tuyệt đối và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật.

Đây là đợt bay hiệu chuẩn tiếp nối sau giai đoạn đầu tiên được thực hiện ngày 26/9, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện, đánh giá đồng bộ năng lực của các hệ thống giám sát phục vụ điều hành bay tại sân bay Long Thành.

Kiểm soát viên không lưu thuộc Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh (ACC HCM), Kiểm soát tiếp cận Tân Sơn Nhất (APP TSN) và Tháp Kiểm soát không lưu Long Thành (TWR LT) phối hợp điều hành chặt chẽ trực tiếp điều hành chuyến bay. Ảnh: VATM.

Hoạt động bay hiệu chuẩn do Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) - đơn vị thành viên của VATM - thực hiện, phối hợp cùng Công ty Quản lý bay miền Nam, Ban Quản lý dự án Long Thành, và các nhà thầu EASAT (Radar PSR/SSR), ADB Safegate (ADS-B).

Đợt bay có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế đến từ Học viện Dẫn đường Hàng không Cộng hòa Séc, cùng đội ngũ kỹ thuật và kiểm soát viên dày dạn kinh nghiệm của Việt Nam.

Tàu bay Beechcraft B300 (OK-ANS) được lựa chọn cho đợt hiệu chuẩn lần này, thực hiện tổng cộng 30 bài.

Trong đó bao gồm 3 bài bay Orbit kiểm tra bao phủ ngang của Radar PSR/SSR ở các bán kính 10-20 NM, độ cao 5.000-10.000 feet. Cùng với đó là 4 bài bay theo các phương thức đến (STAR) và tiếp cận (IAP) hai đầu đường cất hạ cánh 05R/23L để kiểm tra sự giám sát của hệ thống ADS-B. Cuối cùng là 23 bài bay kiểm tra vùng phủ đứng (Vertical coverage) trên hướng radial 228 độ (so với đài radar) từ độ cao 1.000 feet đến mực bay FL300.

Trong quá trình bay, các kiểm soát viên không lưu thuộc Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh (ACC HCM), Kiểm soát tiếp cận Tân Sơn Nhất (APP TSN) và Tháp Kiểm soát không lưu Long Thành (TWR LT) phối hợp điều hành chặt chẽ, duy trì phân cách an toàn và bảo đảm điều hành liên tục.

Các chuyên viên khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất thường xuyên cập nhật điều kiện thời tiết, hỗ trợ tổ bay và trạm radar tối ưu hóa các giai đoạn hiệu chuẩn.

Kết quả bước đầu cho thấy hệ thống PSR/SSR/ADS-B Long Thành vận hành ổn định, vùng phủ và độ chính xác tín hiệu đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của ICAO và Cục Hàng không Việt Nam.

Dữ liệu thu được sẽ được ATTECH xử lý, đánh giá và bàn giao cho Tháp Kiểm soát không lưu Long Thành, phục vụ hiệu chỉnh hiển thị radar và tích hợp vào mạng giám sát quốc gia của VATM.

Đại diện VATM đánh giá đợt bay hiệu chuẩn ngày 26/10 không chỉ là một mốc kỹ thuật quan trọng mà còn thể hiện năng lực, tinh thần chủ động, chuyên nghiệp và phối hợp hiệu quả của các đơn vị trong hệ thống bảo đảm hoạt động bay, góp phần thúc đẩy tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng cho giai đoạn nghiệm thu tổng thể và đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác trong năm 2026.