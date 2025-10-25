Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đề xuất khởi công cầu Phú Mỹ 2 năm 2026, kết nối sân bay Long Thành

  • Thứ bảy, 25/10/2025 20:20 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Dự án cầu Phú Mỹ 2 do Tập đoàn Masterise đề xuất đầu tư theo hình thức PPP nhằm tăng kết nối giữa TP.HCM với sân bay Long Thành.

Cầu Phú Mỹ 2 giúp tăng khả năng kết nối với sân bay quốc tế Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Tài chính TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP giao Công ty Masterise lập hồ sơ đề xuất đầu tư cầu Phú Mỹ 2, sau khi doanh nghiệp này trình bày nguyện vọng và được các sở, ngành liên quan thẩm định sơ bộ.

Dự án được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian phát triển, giảm tải cho hạ tầng hiện hữu và tăng khả năng kết nối với sân bay quốc tế Long Thành, dự kiến đưa vào khai thác thời gian tới.

Theo đề xuất, cầu Phú Mỹ 2 dài khoảng 6,3 km, gồm cả phần cầu và đường dẫn (đoạn qua TP.HCM dài 4,6 km; qua Đồng Nai dài 1,7 km). Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM), điểm cuối kết nối đường Liên Cảng (Đồng Nai).

Cầu Phú Mỹ 2 có quy mô mặt cắt ngang 8 làn xe (gồm 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp); đường dẫn phía TP.HCM kết nối với đường trục Bắc Nam, gồm cầu cạn 2 tầng đoạn đi dọc đường Hoàng Quốc Việt xây dựng và 2 nhánh kết nối với đường Đào Trí; đường dẫn phía Đồng Nai nối vào đường liên cảng.

Dự án được đề xuất đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT), tổng vốn gần 13.000 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư huy động hơn 10.700 tỷ đồng cho phần xây lắp, còn 2.100 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM và Đồng Nai dùng để giải phóng mặt bằng.

Dự án dự kiến khởi công quý III/2026 và hoàn thành sau 3 năm.

Sở Tài chính cho rằng việc đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 kết nối TP.HCM và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai sẽ tạo trục giao thông kết nối mới giữa hai địa phương.

Cùng với các tuyến cao tốc - đường Nguyễn Hữu Thọ và đường 25C (Đồng Nai), cầu Phú Mỹ 2 sẽ tạo trục giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành; kết nối Khu đô thị Nam Sài Gòn và thành phố mới Nhơn Trạch, tạo động lực phát triển mới cho cả hai khu đô thị.

Đồng thời, dự án sẽ giúp giảm áp lực giao thông qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu Phú Mỹ - Vành đai 2 TP.HCM hiện hữu và đáp ứng nhu cầu giao thông giữa TP.HCM với tỉnh Đồng Nai.

Sở Tài chính nhận định hồ sơ của nhà đầu tư mới ở mức sơ bộ, chưa đủ cơ sở để so sánh với các hình thức đối tác công tư (PPP) khác.

Do đó, trường hợp UBND TP giao nhà đầu tư thực hiện nghiên cứu lập đề xuất đầu tư dự án, Sở Tài chính kiến nghị UBND TP chỉ cơ bản thống nhất về loại hình dự kiến đầu tư "theo phương thức đối tác công tư (PPP)"; chưa xem xét đến loại hợp đồng PPP như đề xuất của nhà đầu tư.

Trước đó, tại buổi làm việc ngày 21/10, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Đồng Nai cũng đã thống nhất tăng cường hợp tác phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án lớn như cầu Phú Mỹ 2 và Đồng Nai 2 (Long Hưng). Hai địa phương đều khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia để giảm áp lực ngân sách.

Long Thành PPP dự án Thành phố Hồ Chí Minh Sân bay Long Thành cầu Phú Mỹ 2 dự án giao thông

  • Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành có vị trí nằm nằm trên 6 xã Long An, Bình Sơn, Cẩm Đường, Suối Trầu, Bàu Cạn, Long Phước huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cách TP. HCM 40 km về hướng Đông. Với công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và diện tích 5.500 ha, sân bay Long Thành là 1 sân bay cấp 4F (tiêu chuẩn ICAO) với đường cất hạ cánh trên 1.800 m; độ dài sải cánh máy bay dưới 80 m.

    • Năm xây dựng: 2019
    • Diện tích: 5.500 ha
    • Tổng kinh phí: 16 tỷ USD

Đọc tiếp

