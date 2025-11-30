Đấu nối điện cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành

Trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành được xây dựng trong phạm vi sân bay; trạm có 2 máy biến áp với tổng công suất 80 MVA (mỗi máy có công suất 40 MVA).

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh: Công Phong/TTXVN.

Ngày 29/11, Ban quản lý Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đã đấu nối thành công hệ thống điện từ trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành tới trạm tiếp nhận điện nguồn 22 kV (điện áp trung thế).

Việc đấu nối thành công hệ thống điện là bước rất quan trọng phục vụ hoạt động kiểm tra, thử nghiệm các hệ thống điều hành bay, chiếu sáng sân đường, nhà ga và các thiết bị kỹ thuật tại sân bay Long Thành, hướng tới việc đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên đáp xuống sân bay vào ngày 19/12/2025.

Trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành được xây dựng trong phạm vi sân bay; trạm có 2 máy biến áp với tổng công suất 80 MVA (mỗi máy có công suất 40 MVA).

Đến nay, trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành đã hoàn thành; đảm bảo cung cấp điện phục vụ sân bay Long Thành (cả hiện tại và tương lai khi sân bay đi vào hoạt động), giảm bán kính cấp điện 22 kV, giảm tổn thất, đảm bảo chất lượng điện áp.

Sân bay Long Thành đang đồng loạt triển khai nhiều hạng mục lớn như nhà ga hành khách; đường lăn, sân đỗ tàu bay; giao thông nội cảng; hệ thống cung cấp nhiên liệu.

Thời gian gần đây các đơn vị đang tập trung tất cả nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, lắp đặt thiết bị tại nhà ga, đảm bảo ngày 19/12/2025 sân bay Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên, nửa đầu năm 2026 đưa vào khai thác.

Hiện bình quân mỗi tháng sân bay Long Thành tiêu thụ khoảng 730.000 kWh (tương đương với mức tiêu thụ điện của 1 doanh nghiệp lớn trên địa bàn Đồng Nai).

Sân bay Long Thành có công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm khi hoàn thành tất cả giai đoạn; được xây dựng trên diện tích 5.000 ha, tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đây là sân bay lớn nhất ở Việt Nam cả về quy mô và vốn đầu tư, sánh ngang với các sân bay lớn trong khu vực.