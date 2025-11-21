Thông xe tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong năm nay

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, địa phương tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu để kịp hoàn thành cao tốc Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu trong năm nay.

Nút giao Tân Hiệp thuộc dự án thành phần 2 dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được triển khai thi công thần tốc. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại Công văn số 11414/VPCP-CN, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đã cho ý kiến chỉ đạo tại hai dự án cao tốc trên.

Công văn nêu rõ dựa trên đề nghị của Bộ Xây dựng về kết quả tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 của Đoàn kiểm tra số 6, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đã giao UBND tỉnh Đồng Nai triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Về công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, UBND tỉnh Đồng Nai được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, bao gồm 0,3 km của cao tốc Bến Lức - Long Thành; phạm vi cầu vượt ngang trên đường ĐT.770B của dự án thành phần 2 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, trước ngày 30/11.

Về nguồn vật liệu đá, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục hỗ trợ các chủ đầu tư, các nhà thầu bổ sung, điều chỉnh phân khai khối lượng đá tại các mỏ để đáp ứng yêu cầu tiến độ của các dự án.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng giao UBND tỉnh này chỉ đạo Ban Quản lý dự án, các nhà thầu tập trung nguồn lực tài chính, huy động thêm nhân lực, thiết bị, tăng mũi thi công, áp dụng các giải pháp kỹ thuật rút ngắn thời gian thi công để có thể hoàn thành dự án thành phần 1 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong năm nay, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn công trình.

Đồng thời, Phó thủ tướng giao UBND TP.HCM chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, để sớm hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án, các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị thi công, nguồn lực tài chính, đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo thông xe tuyến chính dự án thành phần 2 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong năm nay; thi công đảm bảo chất lượng trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, hiệu quả, an toàn công trình.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư 17.800 tỷ đồng , dài 53 km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Dự án được chia làm 3 phần: Đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài khoảng 34 km gồm dự án thành phần 1 và 2, đoạn còn lại qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dài 19,5 km là dự án thành phần 3.

Còn cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57,8 km do VEC làm chủ đầu tư, đi qua Long An - TP.HCM - Đồng Nai (cũ). Cao tốc này đóng vai trò là trục kết nối Đông - Tây của khu vực phía Nam, mở rộng kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm ùn tắc cho các tuyến đường hiện hữu.