TP.HCM sẽ có thêm 5 tuyến cao tốc trước năm 2030

TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành 5 cao tốc trước năm 2030: gồm Bến Lức - Long Thành, TP.HCM - Mộc Bài, TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Long Thành - Hồ Tràm và Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đây là các dự án được xác định trong Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Theo đó, 5 tuyến cao tốc được TP.HCM tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng, đưa vào khai thác và thúc đẩy liên kết vùng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành

Theo quy hoạch, cao tốc Bến Lức - Long Thành khởi công từ năm 2014, tổng mức đầu tư khoảng 29.500 tỷ đồng . Dự án dài gần 58 km do VEC làm chủ đầu tư, đi qua Long An (hiện là Tây Ninh) - TP.HCM - Đồng Nai. Cao tốc này đóng vai trò là trục kết nối Đông - Tây của khu vực phía Nam, mở rộng kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm ùn tắc cho các tuyến đường hiện hữu.

Sau khi hoàn thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành được kỳ vọng giúp người dân miền Tây di chuyển thẳng đến sân bay Long Thành mà không cần đi qua nội đô TP.HCM.

Cầu Phước Khánh (hơn 3 km) là nút thắt cuối cùng của toàn dự án, thuộc gói thầu J3, bắc qua sông Lòng Tàu, nối khu vực Cần Giờ (TP.HCM) với Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Đây là cây cầu dây văng có tĩnh không cao nhất Việt Nam (55 m), phấn đấu thông xe vào tháng 9/2026 để nối thông toàn tuyến. Khi cầu Phước Khánh hoàn thiện mới có thể thông xe những đoạn còn lại của cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Đến nay, khoảng 30 km của toàn tuyến dài 58 km đã đưa vào khai thác, bao gồm đoạn phía tây từ cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (TP.HCM) và đoạn từ nút giao Phước An đến Vành đai 3 (Đồng Nai).

Song song, chủ đầu tư tiếp tục thi công các gói thầu còn lại để đảm bảo hoàn thành tổng cộng 55 km trên toàn tuyến vào tháng 12, đáp ứng mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường cao tốc năm 2025 của Chính phủ.

Cầu Phước Khánh hoàn thành bó cáp dây văng đầu Sau nhiều năm tạm ngưng, cây cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được nhà thầu dồn toàn lực thi công khẩn trương trở lại, dự kiến hoàn thành sau 15 tháng.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

Tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có tổng chiều dài hơn 50 km với 4 làn xe, tốc độ tối đa 120 km/h. Cao tốc đi qua TP.HCM, Tây Ninh; điểm đầu kết nối với đường Vành đai 3 (huyện Củ Chi cũ) và điểm cuối nối vào Quốc lộ 22, cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 7 km.

Tổng vốn đầu tư của giai đoạn 1 hơn 19.600 tỷ đồng . Ngày 19/8, dự án đã khởi công trước gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật thuộc các hạng mục đường dân sinh bằng vốn ngân sách.

Trong tháng 10, Ban Giao thông TP.HCM dự kiến khởi công gói thầu xây lắp; dự kiến khởi công tuyến cao tốc vào tháng 3/2026 và hoàn thành vào tháng 12/2027.

Khi đi vào hoạt động, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ giảm áp lực giao thông cho Quốc lộ 22, rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), tăng cường kết nối giao thương với Campuchia, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực; phát triển chuỗi công nghiệp đô thị Mộc Bài - TP.HCM - cảng Cái Mép - Thị Vải, hành lang kinh tế Xuyên Á.

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành dài khoảng 57 km, là tuyến giao thông chiến lược kết nối TP.HCM với Bình Dương (TP.HCM mới) và Bình Phước (Đồng Nai mới).

Đoạn đi qua Bình Dương dài 52 km, tổng vốn 17.400 tỷ đồng , đã khởi công từ tháng 2, dự kiến hoàn thành năm 2027. Đoạn qua Bình Phước dài 6,6 km được khởi công hồi cuối năm 2024, tổng vốn đầu tư hơn 1.470 tỷ đồng , dự kiến hoàn thành năm 2026. Riêng đoạn qua TP.HCM dài 1,7 km đang hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng.

Hiện, hành trình từ TP.HCM đi Chơn Thành phải qua Quốc lộ 13 với quãng đường hơn 120 km. Khi tuyến cao tốc hoàn thành, thời gian di chuyển sẽ rút ngắn đáng kể, góp phần tăng năng lực vận tải, thúc đẩy giao thương hàng hóa giữa các khu công nghiệp, đô thị lớn của khu vực.

Đây là dự án giao thông trọng điểm của khu vực, được Chính phủ và Thủ tướng đặc biệt quan tâm trong việc kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nguyên.

Cao tốc Long Thành - Hồ Tràm

Cao tốc Long Thành - Hồ Tràm dài khoảng 41 km, quy mô 4-6 làn xe, vận tốc thiết kế 100-120 km/h. Kinh phí giải phóng mặt bằng ước hơn 5.700 tỷ đồng , còn chi phí xây dựng cao tốc dao động từ 18.700 đến hơn 20.300 tỷ đồng .

Hiện, TP.HCM đang hoàn thiện hồ sơ để trình HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2025, dự kiến khởi công quý I/2026.

Khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động năm 2026, sân bay Long Thành cũng sẽ được kết nối trực tiếp với khu vực Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM) thông qua tuyến cao tốc này, giúp du khách quốc tế di chuyển thuận tiện đến “thủ phủ resort” của vùng Đông Nam Bộ.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, quy mô 4-6 làn xe, tổng vốn đầu tư 17.800 tỷ đồng , khởi công năm 2023. Dự án thành phần 3 dài gần 20 km qua Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã hoàn thành và thông xe kỹ thuật vào tháng 4.

Đoạn dài gần 20 km qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo ghi nhận tháng 6. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bộ Xây dựng yêu cầu thông xe kỹ thuật tuyến chính và cầu trước ngày 19/12, tiến tới đưa vào khai thác toàn tuyến từ năm 2026. Nếu theo đúng tiến độ này, người dân từ khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và các địa bàn lân cận có thể rút ngắn thời gian di chuyển đến sân bay Long Thành ngay từ những chuyến bay đầu tiên.

Khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc sẽ tạo trục giao thông liền mạch từ Biên Hòa đến Vũng Tàu, rút ngắn thời gian di chuyển từ khoảng 2-2,5 giờ xuống còn khoảng 1-1,5 giờ, tùy vào điều kiện giao thông.

Cùng với đó, dự án hình thành giúp giảm chi phí logistics, tăng năng lực cạnh tranh xuất nhập khẩu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực. Song song, cao tốc tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối các khu công nghiệp lớn ở Đồng Nai (như Long Thành, Nhơn Trạch) với cảng Cái Mép - Thị Vải - cảng duy nhất tại Việt Nam có thể đón tàu trọng tải lớn đi thẳng tới châu Âu và Bắc Mỹ.

Hệ thống cao tốc kết nối các tỉnh thành với sân bay Long Thành. Đồ họa: Phan Nhật.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15/10, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới". Toàn bộ 550 đại biểu sẽ tham dự các hoạt động trước đại hội trong các ngày 11 và 12/10, đặc biệt có hoạt động tham quan các mô hình, công trình về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn TP.HCM. Phiên trù bị đại hội diễn ra vào sáng 13/10. Cả ngày 14 và buổi sáng 15/10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phiên chính thức và bế mạc.