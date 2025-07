Sắp khởi công cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

Ngày 19/8 tới, TP.HCM sẽ đồng loạt khởi công cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, mở rộng nút giao Ngã Tư Đình và thông xe một đoạn dự án Vành đai 3.

Phối cảnh cao tốc TP HCM - Mộc Bài. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) TP.HCM cho biết sẽ đồng loạt khởi công cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và dự án nâng cấp, mở rộng nút giao Ngã Tư Đình (giao giữa Quốc lộ 1 và đường Nguyễn Văn Quá).

Đây là 2 trong số các công trình giao thông trọng điểm được lên kế hoạch khởi công chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025).

Hai dự án giao thông lớn tại cửa ngõ TP.HCM

Đối với dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài giai đoạn 1, Ban Giao thông dự kiến ngày 19/8 sẽ khởi công trước gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật thuộc các hạng mục đường dân sinh bằng vốn ngân sách.

Sau bước này, các hạng mục đường gom và cầu vượt ngang sẽ được khởi công bằng vốn ngân sách vào ngày 2/9.

Riêng tuyến cao tốc chính dự kiến khởi công vào tháng 1/2026 theo hình thức BOT và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Cao tốc có tổng chiều dài hơn 50 km với 4 làn xe, tốc độ tối đa 120 km/h. Tổng vốn đầu tư của giai đoạn 1 hơn 19.600 tỷ đồng .

TP.HCM vừa bố trí gần 4.400 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dự kiến, trong quý III và IV năm nay, TP.HCM chi trả và nhận bàn giao mặt bằng cho dự án.

Khi đi vào hoạt động, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ giảm áp lực giao thông cho Quốc lộ 22, rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), tăng cường kết nối giao thương với Campuchia, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng nút giao Ngã Tư Đình - điểm giao giữa Quốc lộ 1 và đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận), Ban Giao thông TP.HCM sẽ xây dựng một cầu vượt bằng bê tông cốt thép chạy dọc Quốc lộ 1. Tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng , trong đó hơn 146 tỷ đồng dành cho công đoạn xây lắp.

Cầu có chiều dài hơn 433 m, rộng 17,5 m với 4 làn xe lưu thông ở tốc độ tối đa 80 km/h, phần cầu chính dài khoảng 239 m.

Ngoài cầu vượt, dự án còn xây dựng đường gom 2 bên với tổng chiều dài khoảng 600 m, bố trí 2-3 làn xe chạy. Các nhánh ra, vào của nút giao cũng được cải tạo nhằm mở rộng tầm nhìn, đảm bảo an toàn cho phương tiện.

Nhiều năm qua, khu vực Ngã Tư Đình là "điểm nóng" kẹt xe, nhất là trong giờ cao điểm khi lượng lớn xe tải, container, xe khách và xe cá nhân đổ về đông đúc. Việc hoàn thành cầu vượt tại nút giao này được kỳ vọng sẽ giải tỏa áp lực giao thông, góp phần giảm ùn tắc và hạn chế nguy cơ tai nạn.

Thông xe kết nối cầu Nhơn Trạch với Vành đai 3 TP.HCM

Cũng theo kế hoạch, Ban Giao thông TP.HCM sẽ mở đường tạm kết nối cao tốc Long Thành với cầu Nhơn Trạch từ ngày 19/8, tạo điều kiện cho xe qua lại trước khi hoàn thiện đồng bộ các hạng mục. Đoạn kết nối nằm trong gói thầu xây lắp số 1 (XL1) - nút giao giữa Vành đai 3 TP.HCM và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cầu Nhơn Trạch thuộc tuyến Vành đai 3 TP.HCM sẽ chính thức được đưa vào khai thác từ ngày 30/6. Ảnh: Quỳnh Danh.

Dù cùng thuộc tuyến Vành đai 3, cầu Nhơn Trạch và gói XL1 do 2 đơn vị khác nhau triển khai, khởi công lệch nhau hơn một năm. Trong đó, cầu Nhơn Trạch do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) phụ trách, thi công từ tháng 9/2022 và dự kiến thông xe ngày 19/8. Gói XL1 do TP.HCM thực hiện, khởi công cuối tháng 1/2024.

Theo Ban Giao thông TP.HCM, điều kiện thời tiết bất lợi, đặc biệt mùa mưa đến sớm, kèm mưa giông kéo dài từ giữa tháng 5 đến nay, đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác thi công nền và mặt đường của cả dự án thành phần 1 và dự án thành phần 1A, gây khó khăn trong việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Để đảm bảo kết nối, TP.HCM sẽ hoàn thiện trước khoảng 400 m tuyến chính và một số nhánh rẽ lên cao tốc. Đồng thời, các đơn vị thống nhất mở đường tạm dài khoảng 200 m để phương tiện từ cầu Nhơn Trạch rẽ phải vào khu vực trạm thu phí, vòng lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và ngược lại.

Sau giai đoạn tổ chức giao thông tạm, các hạng mục còn lại ở nút giao sẽ được hoàn thành từ cuối tháng 9 đến tháng 12 năm nay. Đối với gói XL1, Ban Giao thông thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo mục tiêu hoàn thành các hạng mục của gói thầu XL1 và kết nối, thông xe với cầu Nhơn Trạch vào cuối tháng 9.

Vành đai 3 TP.HCM với chiều dài hơn 76 km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, tổng vốn đầu tư gần 75.400 tỷ đồng . Trong đó, đoạn Mỹ Phước - Tân Vạn dài 15,3 km tại Bình Dương (cũ) đã hoàn thành.

Dự kiến, ngày 31/12 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 14,7 km cầu cạn (đường trên cao) từ nút giao Long Thành đến Tân Vạn. Cùng thời hạn, tuyến cao tốc dài 32,6 km đi qua các huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh (cũ) cũng sẽ được thông xe kỹ thuật.

Dự án Vành đai 3 có kế hoạch hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026, tạo trục giao thông - kinh tế liên vùng trọng điểm phía Nam.