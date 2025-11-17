Công bố giá bán nhà ở xã hội đầu tiên gần sân bay Long Thành

Dự án nhà ở xã hội đầu tiên gần sân bay Long Thành có giá bán 20,9-21,7 triệu đồng/m2, phục vụ công nhân, cán bộ, công chức và người dân bị thu hồi đất.

Nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thành do CTCP Long Thành Riverside đầu tư xây dựng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa công bố giá bán nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thành.

Theo thông tin công bố, dự án có giá bán căn hộ bình quân của 4 block hơn 21,6 triệu đồng/m2; trong đó, giá bán cao nhất là block E gần 21,7 triệu đồng/m2 và thấp nhất là block F với giá hơn 20,9 triệu đồng/m2. Giá bán này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm chi phí bảo trì, chi phí quản lý và vận hành nhà chung cư.

Nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thành do CTCP Long Thành Riverside đầu tư xây dựng, có quy mô diện tích hơn 2,5 ha, gồm 4 block chung cư cao 7 tầng với 628 căn hộ diện tích 48-77 m2.

Do nằm trong dự án nhà ở thương mại nên khu nhà ở xã hội được hưởng đầy đủ tiện ích về hạ tầng của toàn khu như: khu sinh hoạt cộng đồng, bãi xe, công viên cây xanh và hạ tầng giao thông.

Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại xã Long Thành cũng như khu vực vùng phụ cận sân bay Long Thành được triển khai xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho công nhân lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người dân và các hộ dân bị thu hồi đất làm đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhưng không đủ điều kiện tái định cư.

Theo kế hoạch, trong tháng 12, dự án sẽ hoàn thành cất nóc 2 block với hơn 300 căn hộ, 2 block còn lại hoàn thành cất nóc trong quý I/2026.

Hiện, chủ đầu tư thông báo nhận hồ sơ mua nhà đến ngày 15/12.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia với quy mô vốn khoảng 5 tỷ USD cho giai đoạn 1. Đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai với diện tích 5.364 ha và công suất phục vụ lên đến 100 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Sau hơn 4 năm khởi công, sân bay Long Thành đang lộ rõ hình hài với các hạng mục tháp kiểm soát không lưu, đường băng, trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước, nhà ga sân bay Long Thành.

Nhiều gói thầu được rút ngắn tiến độ so với hợp đồng từ 3 đến 5 tháng, thể hiện quyết tâm hoàn thành các mốc kỹ thuật trước 19/12 để đưa vào hoạt động trong 2026.