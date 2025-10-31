Bảng giá đất mới ở Đồng Nai có nơi tăng gấp 9 lần

Đồng Nai đang hoàn thiện bảng giá đất năm 2026 theo quy định của Luật Đất đai mới. Dự thảo cho thấy giá đất ở nhiều khu vực biến động mạnh, có nơi tăng tới 9 lần so với hiện nay.

Giá đất ở đô thị tại khu vực Đồng Nai cũ được điều chỉnh tăng từ 1,6 đến 9 lần. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai, tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện các ý kiến góp ý để ban hành bảng giá đất năm 2026.

Bảng giá đất này sẽ là căn cứ để thực hiện 12 nhiệm vụ khác nhau, trong đó có tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất; xác định giá khởi điểm khi tổ chức đấu giá đất; tính tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; xử phạt vi phạm trong quản lý, sử dụng đất...

Luật Đất đai 2024 quy định bảng giá đất được xây dựng hàng năm, bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026. Hiện, Đồng Nai tồn tại hai bảng giá đất của tỉnh cũ (Bình Phước và Đồng Nai) cùng nhiều phường, xã mới hình thành sau sáp nhập, nên việc ban hành bảng giá đất thống nhất toàn tỉnh là yêu cầu cấp thiết.

Hiện, dự thảo bảng giá đất năm 2026 của tỉnh Đồng Nai đã được hoàn thành và có thay đổi đáng kể so với hiện tại.

Cụ thể, đối với đất nông nghiệp, tại khu vực Bình Phước cũ, giá đất nông nghiệp tăng nhẹ khoảng 1-1,2 lần, trong khi khu vực Đồng Nai cũ tăng 1,1-2,2 lần.

Với đất ở, một số tuyến lớn tại Bình Phước được điều chỉnh giảm 10-20%, tuy nhiên, các khu vực được đầu tư hạ tầng mới tăng 1,2-1,4 lần.

Đáng chú ý, giá đất ở đô thị tại Đồng Nai cũ được điều chỉnh tăng từ 1,6 đến 9 lần và đất ở nông thôn tăng 2,3-6,8 lần so với hiện tại, tùy vị trí.

Bên cạnh các loại đất có điều chỉnh tăng, một số khu vực đặc thù được đề xuất giữ nguyên giá như các đảo, cù lao để khuyến khích đầu tư du lịch sinh thái; khu, cụm công nghiệp nhằm ổn định sản xuất; và các khu tái định cư để đảm bảo cân đối giá giữa các tuyến đường.

Đơn vị tư vấn đánh giá bảng giá mới sẽ giúp Nhà nước phân bổ nguồn lực đất đai hợp lý, khuyến khích sử dụng hiệu quả, giảm khiếu kiện và đảm bảo công bằng trong bồi thường khi thu hồi đất. Bảng giá này cũng góp phần thu hẹp chênh lệch giữa nông thôn - đô thị và tạo sự đồng bộ trong quản lý.

Về tác động kinh tế - xã hội, việc điều chỉnh bảng giá đất tăng tại một số khu vực sẽ giúp tăng thu ngân sách từ tiền sử dụng đất, thuế chuyển nhượng, lệ phí trước bạ... Song, người dân và doanh nghiệp cũng chịu chi phí đầu tư cao hơn, đặc biệt với các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất hoặc sản xuất kinh doanh.

Trong ngắn hạn, giá nhà ở có thể tăng do chi phí đất tăng, tạo áp lực lên thị trường. Tuy nhiên, về dài hạn, bảng giá mới giúp minh bạch hóa thị trường, xóa tình trạng "hai giá" và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

Để giảm áp lực cho hộ nghèo, gia đình chính sách, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ. Đồng thời, công khai, minh bạch thông tin về giá đất và triển khai chính sách hỗ trợ phù hợp để hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Theo quy trình, dự thảo bảng giá đất hoàn thiện sẽ được trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, sau đó UBND tỉnh xem xét, trình HĐND thông qua trước ngày 31/12. Khi bảng giá đất năm 2026 có hiệu lực, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ và phối hợp giám sát, điều chỉnh kịp thời theo biến động thực tế thị trường.