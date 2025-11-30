Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Từ 1/12, chỉ làm thủ tục bay ở quầy với khách có đồ ký gửi và đặc biệt

  • Chủ nhật, 30/11/2025 21:35 (GMT+7)
Tất cả hành khách không thuộc diện trên thực hiện thủ tục bay toàn trình (mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên tàu bay) thông qua VNeID hoặc tại hệ thống kiosk tự phục vụ tại sân bay.

Nhân viên hỗ trợ hành khách checkin online. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN.

Từ ngày 1/12/2025, chỉ làm thủ tục bay tại quầy đối với hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt tại các sân bay.

Tất cả hành khách không thuộc diện trên thực hiện thủ tục toàn trình (mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên tàu bay) thông qua giải pháp ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID hoặc tại hệ thống kiosk tự phục vụ tại sân bay.

Trước đó, theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 13/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV khẩn trương hoàn tất thủ tục mua sắm, đầu tư hạ tầng và trang thiết bị cần thiết nhằm bảo đảm tiến độ triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID phục vụ thủ tục hàng không, hoàn thành theo lộ trình Kế hoạch số 380/KHPH-BCA-BXD-BTC ngày 24/6/2025 giữa Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính về triển khai giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục lên tàu bay, hoàn thành trước ngày 30/10/2025.

Từ ngày 15/9/2025, ACV phối hợp với các hãng hàng không (Vietnam Airlines, Vietjet...) hướng dẫn tất cả hành khách sử dụng căn cước, căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục hoặc trên ứng dụng VNeID để đi qua cửa kiểm soát an ninh, cửa lên tàu bay phù hợp với quy trình kiểm soát an ninh hàng không đối với hành khách qua cửa kiểm soát an ninh tự động và cửa lên tàu bay tự động để đi tàu bay nội địa, trừ trường hợp hành khách sử dụng các loại giấy tờ tuỳ thân hợp lệ khác.

Từ ngày 15/9 đến 30/11, ACV phối hợp với các hãng hàng không chủ động nghiên cứu triển khai các chính sách ưu đãi thiết thực để khuyến khích hành khách mua vé và sử dụng giải pháp sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID khi làm thủ tục hàng không.

Đấu nối điện cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành

Trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành được xây dựng trong phạm vi sân bay; trạm có 2 máy biến áp với tổng công suất 80 MVA (mỗi máy có công suất 40 MVA).

4 giờ trước

Toàn bộ máy bay của các hãng Việt đã khai thác lại sau sự cố Airbus

Vietnam Airlines và Vietjet đã hoàn tất cập nhật phần mềm theo yêu cầu từ Airbus trước thời hạn.

13 giờ trước

Cận cảnh hệ thống kho chứa nhiên liệu khổng lồ tại sân bay Long Thành

Công trình xây dựng hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay tại sân bay Long Thành, tổng vốn hơn 2.800 tỷ đồng, đang được khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối năm.

16 giờ trước

