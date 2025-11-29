81 tàu bay Airbus trong nước bị lỗi, Cục Hàng không yêu cầu hoàn vé

Một số chuyến bay trong các ngày 30/11 và 1/12 có thể phải điều chỉnh hoặc hủy chuyến để đảm bảo tuân thủ yêu cầu an toàn.

Vietnam Airlines và Vietjet sở hữu nhiều tàu bay Airbus và có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sự cố. Ảnh: VNA.

Airbus vừa khiến ngành hàng không toàn cầu chao đảo khi yêu cầu cập nhật phần mềm và phần cứng cho khoảng 6.000 tàu bay Airbus A320/A321 trên toàn thế giới. Nguyên nhân xuất phát từ việc phát hiện bức xạ mặt trời cường độ cao có thể làm nhiễu dữ liệu điều khiển bay.

Cụ thể, khoảng 23h ngày 28/11 (16h UTC), Airbus phát đi điện cảnh báo khẩn, đồng thời EASA ban hành Chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp EAD 2025-0268-E yêu cầu tất cả hãng hàng không khai thác dòng máy bay A319, A320, A321 trên toàn cầu phải thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm máy tính ELAC.

Hiệu lực áp dụng trước chuyến bay đầu tiên từ 23h59 UTC ngày 29/11 (6h59 ngày 30/11 giờ Việt Nam).

Ngay sau thông tin này, Cục Hàng không cùng các hãng hàng không Việt Nam đã họp khẩn xuyên đêm tìm giải pháp.

Cục Hàng không cho biết trước sự cố này, lịch bay của các hãng trong nước có thể biến động trong vài ngày tới do phải thực hiện khẩn cấp chỉ lệnh an toàn đối với dòng máy bay Airbus A320/A321.

Đây là yêu cầu bắt buộc của nhà sản xuất Airbus và Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) liên quan đến việc cập nhật hệ thống điều khiển bay ELAC. ELAC là bộ phận điều khiển độ cao và hướng bay.

Cục trưởng Cục Hàng không Uông Việt Dũng chủ trì cuộc họp khẩn ngay trong đêm với các hãng hàng không Việt Nam. Ảnh: Báo Xây dựng.

Theo báo cáo lúc 5h30 ngày 29/11, có 81/169 tàu bay A320/A321 của Việt Nam thuộc diện phải cập nhật kỹ thuật. Phần lớn chủ yếu thuộc về hai hãng bay Vietnam Airlines, Vietjet.

Do đó một số chuyến bay trong các ngày 30/11 và 1/12 có thể phải điều chỉnh hoặc hủy để đảm bảo tuân thủ yêu cầu an toàn.

Để hạn chế ảnh hưởng từ vụ việc, Cục Hàng không chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) phối hợp đảm bảo hoạt động khai thác an toàn, an ninh và hỗ trợ tối đa hành khách tại sân bay.

Với các hãng hàng không, cơ quan quản lý yêu cầu khẩn trương thực hiện đầy đủ EAD 2025-0268-E; rà soát kế hoạch khai thác, điều chỉnh lịch bay phù hợp và hạn chế ảnh hưởng đến hành khách.

Đồng thời thông tin kịp thời trên mọi kênh, tạo điều kiện tối đa cho hành khách khi đổi hành trình do hủy chuyến hoặc thay đổi giờ bay, không thu phí đổi, hoàn vé hoặc bố trí chuyến bay gần nhất, tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của người vận chuyển khi chuyến bay chậm, hủy.

Trên phạm vi toàn cầu, nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ gián đoạn diện rộng. Nhiều sân bay quốc tế khuyến cáo hành khách chủ động kiểm tra lịch bay. Dù thao tác cập nhật chỉ mất khoảng hai giờ, lịch khai thác dày đặc của nhiều hãng khiến nguy cơ tắc nghẽn và hủy chuyến cuối tuần tăng cao.

Cục Hàng không khuyến cáo hành khách theo dõi thông tin chuyến bay, cập nhật từ hãng qua ứng dụng, tin nhắn hoặc hotline và liên hệ để được hỗ trợ đổi chuyến, hoàn vé khi cần.

Các đơn vị được yêu cầu báo cáo kịp thời những khó khăn phát sinh để Cục chỉ đạo nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối và duy trì hoạt động vận tải hàng không thông suốt.