Thủ tướng: Kinh tế số phải thấm sâu vào mọi lĩnh vực của nền kinh tế

Kinh tế số, xã hội số được xác định là đột phá quan trọng hàng đầu để Việt Nam đổi mới mô hình tăng trưởng và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Diễn đàn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng nay (20/12), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ ba với chủ đề "Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm - Đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030".

Phát triển kinh tế số nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng

Thủ tướng đánh giá diễn đàn có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh cả nước hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời định hình các phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu mới cho phát triển kinh tế số và xã hội số.

Theo Thủ tướng, phát triển kinh tế số nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, xây dựng xã hội số bao trùm, nhân văn, nâng cao chất lượng sống và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Nhấn mạnh tinh thần "kinh tế số là động lực, xã hội số là nền tảng, con người là trung tâm", Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số. Đặc biệt, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ban hành tháng 12/2024 xác định kinh tế số, xã hội số là đột phá quan trọng hàng đầu, tạo động lực phát triển lực lượng sản xuất hiện đại và đổi mới quản trị quốc gia.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá thẳng thắn thực trạng phát triển kinh tế số, xã hội số của Việt Nam bằng các số liệu cụ thể, làm rõ vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hiệu quả, nhận diện rõ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách, dữ liệu, an ninh mạng và dịch vụ số xuyên biên giới. Mục tiêu là xác định các giải pháp đột phá để kinh tế số thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống và nền kinh tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu các đại biểu góp ý để xây dựng một chương trình về kinh tế số, xã hội số phù hợp với điều kiện, đặc thù Việt Nam trong dòng chảy chung của thế giới, để Việt Nam tiến cùng, bắt kịp và vượt lên về phát triển kinh tế số, xã hội số trong kỷ nguyên mới. Theo Thủ tướng, đây là việc không phải đơn giản nhưng nếu có cách đi, cách làm tốt thì sẽ rút ngắn được thời gian, tiết kiệm được công sức.

Coi dữ liệu, AI là năng lực sản xuất nền tảng của nền kinh tế số

Trình bày báo cáo dẫn đề, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược, trong đó kinh tế số và xã hội số không còn là lựa chọn mà là con đường tất yếu.

Diễn đàn lần này tập trung thảo luận làm thế nào để kinh tế số, xã hội số trở thành không gian phát triển mới, thay vì chỉ số hóa mô hình cũ, qua đó đóng góp quyết định cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo Bộ trưởng, kinh tế số Việt Nam hiện nay vẫn chủ yếu vẫn là số hóa hoạt động cũ, tỷ trọng kinh tế số trong GDP tăng nhanh nhưng giá trị gia tăng nội địa còn thấp, phụ thuộc nhiều vào các nền tảng xuyên biên giới. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa thực sự tham gia vào chuỗi giá trị số.

"Vì vậy, nhiệm vụ của giai đoạn tới không chỉ là làm nhiều hơn, mà là làm khác đi, làm sâu hơn, tạo ra giá trị gia tăng nhiều hơn và làm bền vững hơn. Bởi vậy, rất cần những đổi mới mang tính đột phá", Bộ trưởng Hùng nói.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày báo cáo dẫn đề về phát triển kinh tế số và xã hội số Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất một số định hướng lớn, trong đó cần kiến tạo một cấu trúc nền kinh tế số quốc gia thay vì số hóa rời rạc từng lĩnh vực, ở đó Nhà nước đóng vai trò "kiến trúc sư trưởng" của nền kinh tế số.

Bên cạnh đó, ông cho rằng cần coi dữ liệu, AI, năng lực tính toán là năng lực sản xuất nền tảng của nền kinh tế số, không chỉ là công cụ hỗ trợ, tương đương như điện, nước, viễn thông; chuyển từ chính phủ điện tử là số hóa thủ tục sang Nhà nước điều hành dựa trên dữ liệu và mô hình dự báo; phát triển thị trường số lấy doanh nghiệp làm trung tâm; xây dựng xã hội số lấy con người và niềm tin số làm nền tảng.

Khẳng định kinh tế số và xã hội số không chỉ là câu chuyện công nghệ mà là tái cấu trúc mô hình phát triển và tái định vị vai trò của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ khẳng định Việt Nam có đủ điều kiện để chuyển đổi thành công mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng cuộc sống, xã hội.

Ông cam kết Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và bao trùm trong kỷ nguyên số.