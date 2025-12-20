Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế gồm những ai?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, đồng thời lập Hội đồng điều hành do Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch.

Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM được định hướng phát triển với hệ sinh thái tài chính toàn diện và đa dạng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 323 về thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Nghị định gồm 7 chương, 23 điều, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 8 và Điều 9 của Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về việc thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Trung tâm tài chính quốc tế là thực thể pháp lý thống nhất

Nghị định nêu rõ Trung tâm Tài chính Quốc tế là một thực thể pháp lý thống nhất, hoạt động tại hai địa điểm là TP.HCM và TP Đà Nẵng.

Quy chế hoạt động do Hội đồng điều hành phê duyệt, có hiệu lực chung và áp dụng thống nhất tại hai địa điểm. Tất cả chuẩn mực, quy chế, quy trình, quy tắc, biểu mẫu nghiệp vụ và tiêu chuẩn cấp phép được ban hành thống nhất.

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM định hướng phát triển thành trung tâm tài chính quốc tế có hệ sinh thái tài chính toàn diện và đa dạng; cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống và chuyên sâu, khai thác tác động cộng hưởng, tương hỗ của các dịch vụ tài chính.

Tại TP Đà Nẵng, Trung tâm Tài chính được định hướng phát triển hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững, tạo nền tảng thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình tài chính mới, tiên phong triển khai và mở rộng các sản phẩm tài sản số, thanh toán số, các nền tảng giao dịch và sàn giao dịch chuyên biệt; thúc đẩy tài trợ chuỗi cung ứng, các dịch vụ của bên thứ ba, các tổ chức cho vay không nhận tiền gửi từ công chúng để bổ trợ tương hỗ với thị trường tài chính truyền thống, hình thành các sản phẩm tài chính chuyên biệt, linh hoạt và sáng tạo.

Về lộ trình và kế hoạch phát triển, UBND TP.HCM và TP Đà Nẵng đảm bảo trong giai đoạn 2025-2026 hình thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Tài chính Quốc tế; trong đó bao gồm bố trí đầy đủ nguồn lực và nhân lực cần thiết cho hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cũng như hoàn thành một số dự án hạ tầng trọng điểm làm nền tảng, đảm bảo kết nối thông suốt.

Các địa phương được giao xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại thúc đẩy các sàn giao dịch, nền tảng giao dịch mới, dịch vụ tài chính ứng dụng công nghệ (fintech); hình thành bước đầu hệ sinh thái dịch vụ tư vấn và hỗ trợ đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Từ năm 2026, các cơ quan, tổ chức thuộc Trung tâm Tài chính Quốc tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội theo lộ trình phù hợp, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát và quản lý rủi ro phù hợp, đảm bảo an ninh, an toàn tài chính - tiền tệ quốc gia.

Đồng thời, xây dựng chi tiết lộ trình, kế hoạch phát triển và ban hành cơ chế quản lý, giám sát hoạt động; phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ thiết yếu nhằm tạo điều kiện cho việc vận hành và phát triển.

Trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế chủ trì sơ kết, đánh giá, báo cáo Chính phủ kết quả; trường hợp cần thiết, trình phương án tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, thống nhất khi đáp ứng các điều kiện an toàn, hiệu quả, bảo đảm không gián đoạn hoạt động vận hành tại hai địa điểm.

Nghị định cũng ban hành danh mục ngành, nghề, sản phẩm, dịch vụ ưu tiên phát triển của Trung tâm Tài chính Quốc tế bao gồm phát triển hạ tầng, tài chính xanh, tài chính gắn với môi trường, xã hội và quản trị (ESG); thị trường hàng hóa, hàng hóa phái sinh và tài chính thương mại quốc tế; công nghệ tài chính (fintech) và đổi mới sáng tạo; quỹ đầu tư và dịch vụ quản lý tài sản; dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp và một số lĩnh vực khác…

Lập Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế

Song song đó, Chính phủ cũng lập Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Theo Quyết định, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng điều hành. Các Phó chủ tịch Hội đồng điều hành gồm ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Tài chính; bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Các thành viên Hội đồng điều hành gồm lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ: Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hội đồng điều hành có nhiệm vụ ban hành chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam trên cơ sở điều kiện, tiềm năng, nhu cầu tại TP.HCM và tại TP Đà Nẵng.

Cơ quan này cũng được giao ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế trên cơ sở đề xuất của cơ quan điều hành tại TP.HCM và TP Đà Nẵng; cho ý kiến đối với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch cơ quan điều hành tại hai thành phố; quyết định các vấn đề chưa thống nhất giữa cơ quan điều hành tại hai thành phố.

Cùng với đó, thành lập Hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia tài chính, pháp lý uy tín trong nước và quốc tế, có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hội đồng điều hành về xây dựng, phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế.