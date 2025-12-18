Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thủ tướng mong Singapore tham gia trung tâm tài chính TP.HCM, Đà Nẵng

  • Thứ năm, 18/12/2025 19:36 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Singapore tham gia vào các trung tâm tài chính tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong vào sáng 18/12. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng 18/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong để trao đổi về quan hệ song phương và một số vấn đề khu vực, quốc tế mới nổi gần đây.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng có cuộc trao đổi với Thủ tướng Lawrence Wong ngay sau cuộc gặp trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng 11 vừa qua, đồng thời đánh giá cao việc hai Thủ tướng thường xuyên tiếp xúc, điện đàm để kịp thời tham vấn, phối hợp ứng phó hiệu quả các thách thức, tận dụng cơ hội cùng giữ đà phát triển, đồng thời đóng góp thiết thực cho đoàn kết ASEAN.

Hai bên vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Singapore kể từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện, nhất trí triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình Hành động giai đoạn 2025-2030; nghiên cứu thiết lập các cơ chế hợp tác mới, trong đó có cơ chế Đối thoại Chiến lược giữa hai Đảng cầm quyền.

Thủ tướng hai nước cũng nhất trí tiếp tục dành ưu tiên nâng cấp mạng lưới các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) sang thế hệ thứ 2 xanh, thông minh, bao trùm và toàn diện hơn; phấn đấu sớm đạt mốc 30 khu VSIP trước năm 2030 và nhân rộng mô hình thành công này sang các nước khác trong khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc hai nước đang tích cực thực hiện công tác khảo sát dự án xuất khẩu điện gió từ Việt Nam sang Singapore, bên cạnh đó đề nghị hai bên hợp tác trong phát triển điện hạt nhân mô đun nhỏ, và sớm có các dự án hợp tác cụ thể trong lĩnh vực tín chỉ carbon, bảo đảm an ninh lương thực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng mong muốn Singapore tham gia vào các trung tâm tài chính của Việt Nam tại TP.HCMĐà Nẵng, tiếp tục giúp Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa quan hệ Việt Nam - Singapore trở thành hình mẫu tiêu biểu về đoàn kết, hợp tác và đối thoại trong khu vực.

Nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lawrence Wong nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình khu vực diễn biến phức tạp, Singapore mong muốn cùng Việt Nam triển khai thực chất quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện mới thiết lập, trở thành "ngọn hải đăng" trong ASEAN về hợp tác cùng thắng, cùng có lợi.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai Thủ tướng bày tỏ lo ngại sâu sắc về những diễn biến căng thẳng giữa Campuchia - Thái Lan gần đây; mong muốn hai bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực, tiến hành đối thoại, giải quyết bằng các biện pháp hòa bình; thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các nước ASEAN khác củng cố đoàn kết, giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN, phát huy các cơ chế của ASEAN để thúc đẩy đối thoại, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác của khu vực.

Hai bên cũng tái khẳng định cam kết phối hợp, phát huy hiệu quả khi Việt Nam là chủ nhà APEC và Singapore là Chủ tịch ASEAN trong năm 2027.

trung tâm tài chính TP.HCM Đà Nẵng Tiền mã hóa Chính phủ lawrence wong singapore

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

