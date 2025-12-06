Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TP.HCM thống nhất chủ trương đầu tư metro Bến Thành - Cần Giờ

  Thứ bảy, 6/12/2025 14:55 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa thống nhất chủ trương đầu tư tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ. Tuyến này dài gần 53 km, tốc độ thiết kế 350 km/h và dự kiến khởi công trong năm nay.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise). Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ là dự án quan trọng trong phát triển giao thông đô thị và kết nối vùng của thành phố, góp phần hình thành trục giao thông chiến lược mới theo định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước.

Việc đầu tư dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, tạo động lực phát triển đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với định hướng mở rộng không gian phát triển của TP.HCM.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương đầu tư dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Đồng thời, giao Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành rà soát quy trình, thủ tục đầu tư dự án đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Trong quá trình triển khai, phải thực hiện nghiêm các giải pháp kiểm tra, giám sát để đảm bảo tính khả thi, tiến độ của dự án, đồng thời có giải pháp giảm tối đa tác động đến rừng phòng hộ, cảnh quan, sinh thái và các di tích của thành phố.

Dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ do CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Vingroup) triển khai. Tuyến có điểm đầu tại Công viên 23/9 và điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Tổng chiều dài gần 53 km, đi qua 8 xã, phường gồm Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ, với diện tích sử dụng đất khoảng 317,8 ha.

VinSpeed dự kiến xây dựng tuyến đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h. Giai đoạn 1 bố trí hai ga Bến Thành và Cần Giờ; giai đoạn 2 có thể mở rộng thêm 4 ga: Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh. Depot và trung tâm điều khiển (OCC) dự kiến đặt tại xã Cần Giờ.

Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 85.650 tỷ đồng (gần 3,3 tỷ USD), gồm hơn 37.000 tỷ chi phí xây dựng, hơn 24.700 tỷ chi phí thiết bị, 7.400 tỷ cho quản lý dự án, hơn 10.700 tỷ chi phí dự phòng và khoảng 5.800 tỷ đồng lãi vay. Dự án dự kiến khởi công trong tháng 12 năm nay và hoàn thành vào năm 2028.

Về hướng tuyến, tuyến chạy dọc các trục đường Lê Lai - Ký Con - Hoàng Diệu - Đoàn Như Hài, qua cảng Nhà Rồng đến khu vực cầu Tân Thuận 2; sau đó kết nối đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao Nguyễn Thị Thập (phường Tân Mỹ).

Sau đó, tuyến đi tiếp về phía nam, vượt nút giao Nguyễn Văn Linh - cầu Phú Mỹ vào đường Nguyễn Lương Bằng, rồi chuyển hướng đông nam vào dải giữa đường Nguyễn Lương Bằng, đường 15B, đường D1.

Từ đây, tuyến vượt sông Rạch Đỉa sang xã Nhà Bè, đi qua khu tái định cư Vạn Phát Hưng và khu dân cư Phú Xuân, tiếp tục vượt sông Soài Rạp sang xã Bình Khánh và kết thúc tại ga Cần Giờ.

Liên Phạm

