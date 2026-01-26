Giá bạc vượt 110 triệu đồng/kg

Giá bạc thỏi trong nước đồng loạt tăng vượt xa mốc 100 triệu đồng/lượng, thiết lập đỉnh lịch sử mới trong bối cảnh giá bạc quốc tế tăng mạnh.

Giá bạc thỏi trong nước quy đổi đã vượt xa mốc 100 triệu đồng/kg. Ảnh: Việt Linh.

Cùng với đà tăng của giá vàng, giá bạc trong nước mở đầu tuần mới với cú tăng giá mạnh, bám sát đà leo thang của bạc thế giới.

Khác với các phiên trước chỉ điều chỉnh nhẹ, lần tăng này diễn ra đồng loạt và với biên độ lớn ở cả hai phân khúc, đặc biệt là bạc thỏi khi mức tăng lên tới hơn 8-10 triệu đồng/kg, đưa giá nhiều thương hiệu vượt xa mốc 100 triệu đồng/kg và thiết lập mặt bằng giá cao kỷ lục.

Cụ thể, ở phân khúc bạc miếng, cả 3 thương hiệu lớn trong nước đều ghi nhận mức tăng gần 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. Sau điều chỉnh, giá bạc miếng 999 của Phú Quý hiện giao dịch quanh mức 4,108 - 4,235 triệu đồng/lượng.

Bạc miếng Kim - Phúc - Lộc SBJ 999 chấp nhận mua vào ở 4,074 triệu đồng/lượng và bán ra ở 4,176 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Ancarat đưa giá bạc miếng 999 loại 1 lượng lên 4,23 triệu đồng/lượng (mua) và 4,103 triệu đồng/lượng (bán).

Với bạc thỏi, các thương hiệu đã đồng loạt nâng giá thêm hơn 10 triệu đồng/kg, liên tục vượt đỉnh lịch sử. Hiện bạc thỏi Phú Quý được niêm yết ở mức 109,36 - 112,75 triệu đồng/kg. Bạc thỏi SBJ 999 tăng lên 108,64 - 111,36 triệu đồng/kg, trong khi bạc thỏi Ancarat 999 được giao dịch quanh 109,4 - 112,8 triệu đồng/kg.

Tính trong một tuần gần nhất, giá bạc trong nước đã tăng mạnh 7-15%, tương đương mức tăng 7-14 triệu đồng/kg tùy thương hiệu. So với đầu năm, giá bạc đã tăng “dựng đứng” thêm 24-33 triệu đồng/kg.

Động lực chính thúc đẩy đà tăng của bạc trong nước đến từ thị trường thế giới. Giá bạc giao ngay tiếp tục leo thang và duy trì ở vùng cao kỷ lục sau chuỗi phiên tăng liên tiếp. Tại thời điểm cập nhật, bạc giao dịch quanh 108,74 USD /ounce, tăng gần 6 USD , tương đương mức tăng ròng khoảng 5,5% so với giá chốt phiên liền trước.

Chỉ riêng trong tháng đầu năm, giá bạc thế giới đã tăng xấp xỉ 40%, nối tiếp mức tăng gần 150% của năm 2025. Xu hướng đi lên này được thúc đẩy bởi nhu cầu đầu tư gia tăng mạnh, tiêu thụ công nghiệp ở mức cao và nguồn cung vật chất ngày càng thắt chặt.