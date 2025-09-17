Cầu Cát Lái sẽ khởi công trong năm 2026

Đồng Nai đặt mục tiêu khởi công xây dựng cầu Cát Lái trong năm 2026 nhằm hoàn thiện một trong những tuyến giao thông kết nối quan trọng giữa địa phương với TP.HCM.

Khu vực dự kiến xây cầu Cát Lái vượt sông Đồng Nai gần các cụm cảng Cát Lái, Đồng Nai, Bình Dương cũ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Báo Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết 2 địa phương (Đồng Nai và TP.HCM - PV) đã cơ bản thống nhất về sự cần thiết thực hiện dự án. Về phương án đầu tư, tỉnh ưu tiên triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BOT.

“Mục tiêu của tỉnh Đồng Nai là khởi công dự án cầu Cát Lái trong năm 2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác cuối năm 2028”, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh.

Theo Phó giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai Dương Văn Hiếu, thời gian qua, đơn vị và Sở Xây dựng TP.HCM đã phối hợp rà soát, thống nhất tim tuyến của dự án cầu Cát Lái để cập nhật vào các đồ án quy hoạch của 2 địa phương.

Đến nay, phía TP.HCM đã phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phân khu 6 TP Thủ Đức (cũ). Trong khi đó, phía tỉnh Đồng Nai đã cập nhật vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đang được Bộ Xây dựng thẩm định.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã giao Sở Xây dựng tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành hồ sơ dự án để Đảng ủy, UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi được thông qua, sẽ trình hồ sơ để HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Ngày 9/9, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) để nghe doanh nghiệp báo cáo dự án. Theo đó, đại diện CC1 đề xuất tổng chiều dài tuyến hơn 11,6 km, trong đó phần cầu dài 4,7 km, với tổng mức đầu tư hơn 18,8 nghìn tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng).

Về hình thức đầu tư, CC1 đề xuất đầu tư theo hình thức PPP, phương án 1 là hợp đồng BOT và BT (xây dựng - chuyển giao) thanh toán bằng ngân sách nhà nước; phương án 2 là hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước; và phương án 3 là hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất.

Trước đó, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng xem xét kiến nghị của tỉnh Đồng Nai về việc hỗ trợ nguồn vốn ngân sách trung ương hơn 9.300 tỷ đồng để cùng TP.HCM đầu tư xây dựng cầu Cát Lái.

Phó thủ tướng cũng khẳng định cần thiết đầu tư dự án này để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Sau khi hoàn thành, cây cầu được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích lớn đối với sự phát triển của đô thị mới Nhơn Trạch. Theo quy hoạch, cầu Cát Lái cũng là hạng mục quan trọng hình thành nên tuyến kết nối giao thông từ sân bay quốc tế Long Thành đến TP.HCM thông qua tuyến đường tỉnh 25C.