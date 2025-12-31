Cựu giám đốc sở bị cáo buộc thông thầu với Công ty AIC

Cáo trạng của VKSND tỉnh Cà Mau xác định trong quá trình thực hiện dự án xây dựng 3 trạm quan trắc nước mặt tự động tại Bạc Liêu, Phạm Quốc Nam, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (cũ), lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện để Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4,4 tỷ đồng.

Liên quan vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bạc Liêu cũ, VKSND tỉnh Cà Mau ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Cà Mau đã chỉ rõ màn "dàn xếp" đấu thầu của Phạm Quốc Nam, cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là Sở NN&MT tỉnh Cà Mau) và Công ty AIC.

Theo đó, Phạm Quốc Nam với cương vị giám đốc sở, đại diện chủ đầu tư, có trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện Dự án xây dựng 3 trạm quan trắc nước mặt tự động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Tuy vậy, bị can Nam đã sử dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo cấp dưới thực hiện theo hướng tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, không bảo đảm công bằng, minh bạch trong đấu thầu.

Một trạm quan trắc nước mặt tự động ở Bạc Liêu cũ. Ảnh: Minh họa.

Ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, Phạm Quốc Nam đã thống nhất và chấp thuận cho Công ty AIC tham gia sâu vào quá trình lập dự án. Nam đồng ý để Lê Thị Linh Nhung (cựu nhân viên Văn phòng đại diện phía Nam của Công ty AIC) thực hiện theo chỉ đạo của Trần Mạnh Hà, Phó tổng giám đốc Công ty AIC, trực tiếp tham gia khảo sát vị trí xây dựng 3 trạm quan trắc cùng chủ đầu tư trước khi có thông báo mời thầu.

Đồng thời, Công ty AIC cũng cung cấp 3 bảng báo giá (trong đó có 2 bảng báo giá của các công ty thuộc hệ sinh thái AIC) để phục vụ việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định và lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 4 (gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc).

Sau khi UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) thống nhất thực hiện đầu tư, dự án được lập và hoàn thiện theo định hướng, nội dung do Công ty AIC tư vấn. Phạm Quốc Nam tiếp tục chỉ đạo cấp dưới liên hệ, phối hợp với Công ty AIC thực hiện các thủ tục xin chủ trương đầu tư, khảo sát, thiết kế lập dự án, lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu. Kết quả Công ty AIC trúng thầu gói thầu số 4 (giá hơn 39 tỷ đồng ).

Cáo trạng xác định hành vi trên của Nam đã giúp đơn vị tư vấn lập dự án trúng thầu, không bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu.

Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, dù gói thầu có giá trị cao, Phạm Quốc Nam không thực hiện giám sát chặt chẽ, không kiểm tra đầy đủ quy trình đấu thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; không có các bước để kiểm tra, thương thảo trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trên thực tế, Công ty AIC không trực tiếp đến Sở TN&MT để tiến hành thương thảo hợp đồng, nhưng Nam vẫn ký biên bản thương thảo hợp đồng, ký hợp đồng với nhà thầu. Việc này không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Cáo trạng kết luận hành vi của Phạm Quốc Nam đã vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu; không thực hiện đúng quy định về thương thảo, ký kết hợp đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4,4 tỷ đồng .

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, VKSND tỉnh Cà Mau đã ban hành cáo trạng truy tố 7 bị can liên quan vụ án trên, gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC, đang bị truy nã), Trần Mạnh Hà (cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC, đang bị truy nã), Lê Thị Linh Nhung (cựu nhân viên Văn phòng đại diện phía Nam - Công ty AIC), Phạm Quốc Nam (cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu cũ), Bùi Thị Kim Em (cựu Kế toán trưởng Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu); Hồ Tấn Mạnh (cựu Tổng giám đốc) và Nguyễn Minh Tâm (cựu Phó tổng Giám đốc) - Công ty CP Tư vấn và thẩm định giá Đông Nam Á.

Các bị can bị truy tố về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, để thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc nước mặt tự động tại Bạc Liêu, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã ủy quyền cho Trần Mạnh Hà và Lê Thị Linh Nhung sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái làm "quân xanh".

Những doanh nghiệp này đã nâng khống các bảng báo giá, cấu kết với chủ đầu tư và công ty thẩm định giá để cung cấp các bảng báo giá của Công ty AIC và các công ty thuộc hệ sinh thái Công ty AIC.

Đồng thời, các bị can điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính và lập khống báo cáo kiểm toán năm 2014 của AIC để bảo đảm hồ sơ năng lực tham gia đấu thầu.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Công ty AIC đã trúng thầu đối với gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc.

Trước đó, hồi tháng 11/2025, Phạm Quốc Nam, cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu cũ, từng bị đề nghị truy tố về hành vi "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xảy ra tại dự án Công viên Văn hóa Trần Huỳnh, TP Bạc Liêu cũ". Nam bị xác định không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, từ đó dẫn đến việc bồi thường không có căn cứ, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4,2 tỷ đồng .