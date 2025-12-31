Nhiều người bị xử lý vì chia sẻ bài viết xuyên tạc của Lê Trung Khoa

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phát hiện, làm việc và xử lý nhiều trường hợp công dân trên địa bàn có hành vi chia sẻ thông tin, bài viết, video xuyên tạc của các đối tượng Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài trên mạng xã hội.

Thời gian qua, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện nhiều tài khoản cá nhân chia sẻ, lan truyền các nội dung xuyên tạc, bịa đặt, có liên quan đến các đối tượng chống Nhà nước như Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài.

Theo cơ quan công an, phần lớn các trường hợp vi phạm xuất phát từ việc thiếu hiểu biết, không kiểm chứng nguồn tin, vô tình chia sẻ các bài viết, video do nhóm của Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài biên tập, phát tán.

Những người vi phạm được mời đến cơ quan Công an làm việc.

Đáng chú ý, nhiều nội dung được sản xuất bằng công nghệ AI, deepfake, giả mạo hình ảnh, âm thanh nhằm đánh lạc hướng người xem, gây tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, đồng thời mời làm việc các trường hợp liên quan. Quá trình làm việc, những người này thừa nhận hành vi chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, nhận thức rõ hậu quả, cam kết không tái phạm và chấp hành các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Theo kế hoạch, ngày 31/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Trung Khoa (54 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Đài (56 tuổi, quê Hưng Yên).

Sau khi làm việc, những người vi phạm đã nhận thức được hậu quả của việc chia sẻ thông tin xuyên tạc.

2 bị can bị truy tố theo khoản 2, Điều 117 Bộ luật Hình sự về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", xét xử vắng mặt do đang bỏ trốn và đã bị phát lệnh truy nã.

Cơ quan điều tra xác định Lê Trung Khoa đã lập nhiều trang, kênh, hội nhóm trên mạng xã hội, thuê người viết bài, sử dụng công nghệ AI để thu hút lượt truy cập và trục lợi.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Đài bị cáo buộc lợi dụng các vấn đề "dân chủ", "nhân quyền" để tuyên truyền sai lệch, kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài, phát tán hàng nghìn bài viết, video có nội dung xuyên tạc từ đầu năm 2025 đến nay.

Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay cho các thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng trong đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.