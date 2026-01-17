Singapore sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính

Đây là chia sẻ mới nhất của Bộ trưởng cao cấp Singapore Lý Hiển Long sau cuộc hội kiến với Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình bàn về việc phát triển ngành tài chính Việt Nam.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình hội kiến Bộ trưởng cao cấp Singapore Lý Hiển Long ngày 13/1. Ảnh: MDDI (Singapore).

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Singapore, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã hội kiến Bộ trưởng cao cấp Singapore Lý Hiển Long.

Ngay sau cuộc hội kiến, ông Lý Hiển Long đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân với nội dung: "Hôm nay tôi đã có cuộc trao đổi rất tốt với Phó thủ tướng Việt Nam Nguyễn Hòa Bình về mối quan hệ hợp tác song phương tốt đẹp và hiệu quả giữa Singapore và Việt Nam.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình hiện cũng phụ trách IFC của Việt Nam và đang có chuyến thăm Singapore để tìm hiểu kinh nghiệm phát triển lĩnh vực tài chính của chúng tôi. Việt Nam đã chính thức triển khai IFC tại TP.HCM và Đà Nẵng vào tháng 12/2025.

Tôi đã chia sẻ với Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình kinh nghiệm của Singapore trong việc xây dựng và phát triển ngành tài chính. Với tư cách là một người bạn thân thiết của Việt Nam, Singapore sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong mọi khả năng có thể. Tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ thành công trong việc xây dựng một IFC hấp dẫn và có tính khả thi cao".

Trước đó, tại cuộc hội kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình với Bộ trưởng cao cấp Singapore Lý Hiển Long vào ngày 13/1 diễn ra tại Singapore, ông Lý Hiển Long bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực và thực chất trong quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt là sự phát triển của 21 VSIP tại 14 tỉnh/thành phố và mong muốn của lãnh đạo cấp cao hai bên hướng tới đạt mốc 30 VSIP trong năm 2030.

Liên quan đến lĩnh vực hợp tác tài chính, Bộ trưởng cao cấp Lý Hiển Long chúc mừng Việt Nam vừa thành lập IFC, thể hiện tầm nhìn và quyết tâm phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng cao cấp đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm của Singapore trong việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế cũng như những khuyến nghị chiến lược đối với Việt Nam trong phát triển và vận hành IFC; khẳng định chính phủ Singapore sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Việt Nam và thúc đẩy kết nối giữa IFC Việt Nam và Singapore.