Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM sẽ ra mắt ngày mai

Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM sẽ diễn ra ngày 11/2 tại trụ sở trên đường Nguyễn Huệ, với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ và cộng đồng tài chính quốc tế.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC).

Sự kiện dự kiến diễn ra ngày 11/2 tại Tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, đại diện địa phương, cơ quan ngoại giao, cùng cộng đồng doanh nghiệp, tập đoàn, nhà đầu tư, quỹ đầu tư, ngân hàng, chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu quốc tế.

Theo kế hoạch, lễ ra mắt nhằm khẳng định vị thế và tầm nhìn dài hạn của VIFC-HCMC, đồng thời giới thiệu các thiết chế hành chính theo chuẩn mực toàn cầu, bảo đảm tính minh bạch, an toàn và khả năng giải quyết tranh chấp, qua đó củng cố niềm tin của các định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế. Sự kiện cũng là dịp quảng bá các sáng kiến tài chính nổi bật, thúc đẩy dòng vốn xuyên biên giới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa VIFC trở thành một cực tăng trưởng năng động trong mạng lưới tài chính khu vực.

Thông qua các hoạt động hội thảo, diễn đàn kết nối, lễ ra mắt hướng tới truyền thông và quảng bá mạnh mẽ hình ảnh VIFC, định vị thương hiệu là điểm đến đầu tư "thông minh, an toàn và hấp dẫn", lan tỏa thông điệp về cam kết thể chế ưu đãi và sự sẵn sàng về hạ tầng của Thành phố tới cộng đồng nhà đầu tư quốc tế.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, bảo đảm công tác tổ chức chu đáo, khoa học, an ninh và phù hợp với quy mô, tính chất của sự kiện.

Theo quy hoạch, VIFC-HCMC có quy mô khoảng 898 ha, trải rộng trên địa bàn các phường Sài Gòn, Bến Thành và khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Không gian phát triển được tổ chức theo mô hình vành đai dọc sông Sài Gòn, hình thành quần thể tài chính - dịch vụ tập trung, kết nối khu trung tâm hiện hữu với khu đô thị mới phía Đông.

Dự thảo chiến lược phát triển VIFC-HCMC xác định 4 nhóm sản phẩm trụ cột gồm: thị trường vốn quốc tế; dịch vụ tài chính phục vụ thương mại quốc tế; ngân hàng số và fintech; các sản phẩm tài chính mới cho thị trường ngách. Việc lựa chọn dựa trên định hướng của Chính phủ và lợi thế sẵn có của TP.HCM.

Để vận hành VIFC-HCMC thành công, TP.HCM xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt, bên cạnh hạ tầng kỹ thuật và khung pháp lý.

Mới đây, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) vừa khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam. Khóa học đầu tiên có 45 học viên là cán bộ chủ chốt của TP.HCM và đội ngũ liên quan trực tiếp đến VIFC-HCMC, tập trung trang bị kiến thức quản lý, hoạch định chính sách và tổ chức vận hành IFC.

Chương trình diễn ra trong 4 ngày, chia làm hai đợt vào tháng 2 và tháng 3, với 8 chuyên đề bao quát, từ tổng quan hệ thống tài chính toàn cầu, mô hình IFC, thị trường vốn, định chế tài chính, sàn giao dịch, hệ sinh thái fintech đến quản lý, giám sát, tuân thủ, tiền mã hóa và truyền thông IFC.