Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh

  • Thứ ba, 2/9/2025 10:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng nay (2/9), trong khi giá vàng miếng SJC đứng im ở mức cao, giá vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh lên kỷ lục mới.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với hôm qua. Đây cũng là mốc đỉnh lịch sử của giá vàng này đến thời điểm hiện tại.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giữ nguyên giá bán vàng miếng SJC ở mức 130,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn các thương hiệu vàng tiếp tục tăng thêm 200.000-300.000 đồng/lượng so với sáng qua và tiếp tục ghi nhận mốc kỷ lục mới. Tuy nhiên, giá vàng nhẫn vẫn thấp hơn vàng miếng 5-6 triệu đồng/lượng.

gia vang nhan, vang sjc, gia vang hom nay anh 1

Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới.

Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý cùng niêm yết ở mức 122,8 - 125,8 triệu đồng/lượng mua - bán.

Công ty PNJ và Công ty SJC lần lượt niêm yết giá vàng nhẫn ở mốc 120,7 - 123,6 triệu đồng/lượng và 122,5 - 125,4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.481 USD/ounce, tăng 42 USD/ounce so với sáng qua. Nhiều dự báo được đưa ra, giá vàng trong nước sẽ tiếp tục phá kỷ lục và sớm lên mốc 150 triệu đồng/lượng từ nay đến cuối năm.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.240 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá ở mức 26.142 - 26.502 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD giá bán ra vẫn trên 26.700 đồng/USD.

Ngọc Mai/Tiền Phong

