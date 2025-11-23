Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gửi tiền tiết kiệm ở đâu lãi nhất?

  • Chủ nhật, 23/11/2025 17:42 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Để giữ chân khách hàng cũng như tăng nguồn tiền huy động, bên cạnh việc nâng lãi suất tiết kiệm, các ngân hàng tung nhiều ưu đãi và quà tặng cuối năm.

Tính từ đầu tháng 11 đến nay có khoảng 20 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm, bao gồm cả những ngân hàng lớn như Sacombank, VPBank, MB, HDBank, Techcombank…

Ngân hàng MB thông báo, với số tiền từ 100 triệu đồng, khách hàng gửi lãi suất từ 6,2 - 6,3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 11 tháng; kỳ hạn 12 tháng lên tới 6,4%/năm.

Ngân hàng VPbank cũng tăng lãi suất với khách hàng có số tiền 300 triệu đồng sẽ được hưởng lãi suất 6,4%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

tiet kiem anh 1

Bảng lãi suất tiết kiệm của một ngân hàng áp dụng từ đầu tháng 11. Ảnh: N.M.

Ngân hàng NCB có mức lãi suất tiết kiệm lên tới 6,95% cho kỳ hạn 6 tháng và 7,35% cho kỳ hạn 12 tháng cho khách hàng 1 tỷ đồng trở lên.

Thậm chí, với khách hàng 1 tỷ đồng trở lên, ngân hàng HDBank đưa lãi suất huy động lên tới 7,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng…

Không chỉ tăng lãi suất, nhiều ngân hàng còn áp dụng các ưu đãi như cộng lãi suất, quay số có cơ hội trúng vàng hoặc quà tặng.

Cụ thể, VietinBank triển khai chương trình khuyến mại lớn nhất năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm. Cụ thể, khi mở mới sổ tiết kiệm tại quầy, khách hàng được tặng quà tiền mặt hoặc hiện vật tức thời trị giá đến 800.000 đồng. Vào các ngày đặc biệt như 20/11, 24/12 và 6/3, khách hàng đủ điều kiện còn có cơ hội nhận tài khoản số đẹp trị giá tối đa 5 triệu đồng.

Vikki Bank cho biết cộng thêm 0,2% lãi suất cho khách gửi tiết kiệm trong tháng 11, riêng khách thuộc lực lượng vũ trang được cộng thêm đến 0,4%/năm, đưa mức lãi suất cao nhất tại đây lên tới 6,6%/năm.

Ngân hàng còn triển khai chương trình quay số mỗi 20 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm, khách hàng có cơ hội trúng 1 chỉ vàng mỗi ngày và giải đặc biệt đến 10 lượng vàng.

MBV cũng kích cầu gửi tiền khi cam kết cộng thêm tới 0,7% lãi suất cho một số khoản tiền gửi, đưa mức lãi suất cao nhất có thể lên 6,7%/năm, thay vì mức niêm yết 6%.

BVBank tung chương trình “10 ngày vàng” trong giai đoạn 14-24/11. Khách hàng gửi tiết kiệm sẽ được cộng thêm tới 1,3%/năm lãi suất, đưa lãi suất kỳ hạn 1 tháng lên 4,75%/năm, 6 tháng lên 6,6%/năm, 12 tháng lên 6,8%/năm và kỳ hạn 15 tháng đạt mức cao nhất 6,9%/năm.

Với ưu đãi này, BVBank hiện là ngân hàng có mức lãi suất nổi bật nhất cho các kỳ hạn 1, 6, 12 và 15 tháng.

Theo phân tích, diễn biến thị trường lãi suất hiện nay cho thấy áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng đang gia tăng khi tín dụng dự kiến bứt tốc mạnh vào cuối năm, với mức tăng trưởng cả năm ước đạt 18-20%. Tính đến cuối tháng 10, tín dụng đã tăng 13,37% so với cuối năm 2024, cho thấy nhu cầu vốn đang rất lớn trong nền kinh tế.

Ngoài ra, rủi ro tỷ giá USD vẫn hiện hữu, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu ngoại tệ tăng cao vào mùa cao điểm nhập khẩu cuối năm.

Dựa trên các yếu tố này, giới chuyên gia dự báo lãi suất huy động có thể tiếp tục tăng tại một số ngân hàng thương mại cổ phần vào cuối năm để đáp ứng nhu cầu vốn và kiểm soát rủi ro hệ thống, đồng thời vẫn duy trì ở mặt bằng thấp theo định hướng hỗ trợ tăng trưởng.

Ngọc Mai/Tiengphong.vn

tiết kiệm lãi suất khách hàng

