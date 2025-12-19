Tâm lý khiến người Việt gắn bó với sổ tiết kiệm

Các giải pháp đầu tư ngày càng đa dạng song hành cùng sự phát triển của xã hội. Bên cạnh vàng, chứng khoán, bất động sản... gửi tiết kiệm vẫn có chỗ đứng nhờ tính ổn định, an toàn.

Tiết kiệm là một trong những nét văn hóa truyền thống của người Việt. Nếu như trước đây, đức tính cần kiệm (cần cù, tiết kiệm) được tôi luyện từ những cuộc đấu tranh xâm lược hay chống chọi thiên tai trong hoạt động sản xuất; thì ngày nay, phẩm chất ấy xuất phát từ triết lý mỗi người phải có trách nhiệm với chính mình, gia đình, xã hội và thế hệ mai sau. Tâm lý “ăn chắc mặc bền” vì thế ăn sâu vào tiềm thức người Việt từ ngàn đời nay và tác động đến cả những thói quen sống thường ngày.

Ưu tiên “ăn chắc mặc bền”

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 9, tiền gửi của dân cư tiếp tục lập đỉnh với hơn 7,83 triệu tỷ đồng , tăng 10,56% so với đầu năm. Bất chấp việc giá vàng liên tục lập kỷ lục, thị trường chứng khoán diễn biến tích cực và bất động sản chuẩn bị “vào sóng mới”, nhiều người dân vẫn trung thành với kênh đầu tư truyền thống - gửi tiết kiệm - đặc biệt trong bối cảnh lãi suất huy động tăng.

Lãi suất huy động tăng tỷ lệ thuận với lượng tiền gửi ngân hàng trong giai đoạn cuối năm.

So với các phương thức đầu tư khác, gửi tiết kiệm ngân hàng được bảo vệ bởi cơ chế bảo hiểm tiền gửi, giúp giảm thiểu rủi ro hệ thống. Ngoài ra, người gửi cũng dễ dàng dự đoán dòng tiền để lên kế hoạch, mục tiêu cho cuộc sống. Thay vì bỏ vốn lớn cho một cuốn sổ hồng, leo dốc cùng giá vàng hay thấp thỏm lo âu với những ngọn nến xanh đỏ, những người gửi tiết kiệm ưu tiên sự chắc chắn, không muốn tài sản bị biến động mạnh theo thị trường.

Phương thức này đặc biệt được nhóm người cao tuổi hoặc đã về hưu ưa chuộng. Họ là những người có một khoản để dành khoảng vài trăm hoặc xấp xỉ một tỷ đồng, mở sổ tiết kiệm ngân hàng vừa để có tiền lãi chi tiêu và an nhàn tuổi già, vừa không cần lo lắng rủi ro mất trộm nếu giữ vàng hay nguy cơ lừa đảo, thua lỗ khi đầu tư vào các kênh sinh lời khó theo dõi khác.

Gửi tiết kiệm là phương thức đầu tư đơn giản, an toàn, được nhiều người ưa chuộng.

Với nhóm người trẻ và trung niên, gửi tiết kiệm vẫn là một trong những kênh đầu tư được ưu tiên, nhưng cách thức có phần thay đổi trong bối cảnh số hóa. Theo đó, thay vì mở sổ tiết kiệm giấy, họ chọn mở tài khoản trực tuyến, tài khoản sinh lời, ví điện tử, tiết kiệm định kỳ tự động...

Xu hướng này diễn ra được xem là tất yếu, khi hơn 95% giao dịch hiện nay được thực hiện qua kênh số, thanh toán không tiền mặt tăng 45%/năm và các ngân hàng liên tục đa dạng hóa sản phẩm để người dân có thể gửi tiền dễ dàng mọi lúc, mọi nơi.

Thời điểm lý tưởng để gửi tiết kiệm

Thị trường tiền gửi vừa trải qua một đợt điều chỉnh lãi suất mạnh trong nhiều tháng. Trong tháng 11, đã có 21 ngân hàng thương mại tăng lãi suất, thậm chí có đơn vị điều chỉnh 2-3 lần trong một tháng mà không ghi nhận bất kỳ trường hợp giảm nào. Xu hướng này tiếp tục lan rộng sang tháng 12, khi một số ngân hàng tiếp tục nâng biểu lãi suất nhằm hút khách gửi tiết kiệm.

Đưa ra mức lãi suất cạnh tranh kết hợp triển khai nhiều chương trình ưu đãi là cách các ngân hàng kích cầu gửi tiết kiệm trong dịp cuối năm - thời điểm người dân chuẩn bị nhận khoản thưởng và tái cơ cấu tài sản để lên kế hoạch chi tiêu cho năm mới.

Nhiều ngân hàng triển khai chương trình ưu đãi để kích cầu người dân mở sổ tiết kiệm.

Gửi tiết kiệm là cách tận dụng nguồn tiền nhàn rỗi để sinh lời, nhưng không phải chỉ những ai có mục đích đầu tư mới nên áp dụng phương thức này. Thực tế, không ít người chọn gửi tiết kiệm ngắn hạn 3-6 tháng nhằm bảo toàn vốn cho kế hoạch mua sắm, đầu tư trong tương lai, vừa tận dụng lãi suất đang ở mức tương đối tốt so với mặt bằng chung vài năm trở lại đây, vừa hưởng trọn ưu đãi từ các chương trình diễn ra dịp cận Tết.

Tiêu biểu có thể kể đến chương trình “Tiết kiệm tỷ phú” của HDBank, mang đến cơ hội trúng giải đặc biệt đến 3 tỷ đồng . Điều kiện tham gia rất đơn giản, khi chỉ với mỗi 50 triệu đồng tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng, khách hàng đã được nhận mã số dự thưởng. Đặc biệt, người dùng gửi tiền online sẽ được nhân đôi mã dự thưởng và khách hàng lần đầu mở sổ tiết kiệm cũng được tặng thêm mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng.